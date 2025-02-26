Android Telefonlarda Sosyal Medyada Fotoğraf Paylaşınca Neden Kalite Düşüyor?

Android telefonlar ise farklı markalar tarafından üretildiği için Instagram, tüm cihazlara aynı kaliteyi sunamıyor. Peki bunun bir çözümü var mı? Aslında en iyi kaliteyi paylaşmak istiyorsanız telefon değiştirmek daha mantıklı bir çözüm ancak bunun için o kadar masraf yapmaya değer mi? Orası size kalmış! Gelin başka çözüm yöntemleri anlatalım.