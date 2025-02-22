Bu Sürede Dizi İzlenir: Telefonların Son Kalan %1 Şarjı Neden Bir Türlü Bitmek Bilmiyor?
Bu Sürede Dizi İzlenir: Telefonların Son Kalan %1 Şarjı Neden Bir Türlü Bitmek Bilmiyor?
Telefonun şarjı %100’den %30’a düşünce resmen ışık hızında tükeniyor. Ama %1’e geldiğinde, sanki o son parça piliyle varoluş savaşına giriyor! Bunu fark edenler arasında yalnız değilsiniz çünkü birçok kişi, telefonlarının son yüzdeye geldiğinde normalden çok daha uzun süre dayandığını söylüyor. Gerçekten böyle mi yoksa şarjın azaldığını görünce zaman algımız mı değişiyor? Gelin bakalım!
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Bilim insanları da merak etti: Psikolojik mi yoksa teknik bir durum mu?
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Komik gelebilir ancak asıl suçlu, telefonların şarjı ölçme biçimi!
Peki neden özellikle son %1 bu kadar uzun sürüyor?
Tüm bunlar, şarjın son anlarında telefonun çok daha az enerji tüketmesini sağlıyor.
Bunun çözümü var mı? Teknik olarak, şarj göstergesinin daha doğru çalışmasını sağlayan uygulamalar var.
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Peki şarjınızı daha verimli kullanmak için ne yapabilirsiniz?
Siz fark etmiyorsunuz ama arka planda çalışan uygulamalar, farkında olmadan şarjınızı sömürüyor!
Özellikle sosyal medya uygulamalarına dikkat! GPS servisleri ve anlık mesajlaşma uygulamaları sürekli olarak veri alışverişinde bulunuyor.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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