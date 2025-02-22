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Bu Sürede Dizi İzlenir: Telefonların Son Kalan %1 Şarjı Neden Bir Türlü Bitmek Bilmiyor?

Bu Sürede Dizi İzlenir: Telefonların Son Kalan %1 Şarjı Neden Bir Türlü Bitmek Bilmiyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.02.2025 - 17:38

Telefonun şarjı %100’den %30’a düşünce resmen ışık hızında tükeniyor. Ama %1’e geldiğinde, sanki o son parça piliyle varoluş savaşına giriyor! Bunu fark edenler arasında yalnız değilsiniz çünkü birçok kişi, telefonlarının son yüzdeye geldiğinde normalden çok daha uzun süre dayandığını söylüyor. Gerçekten böyle mi yoksa şarjın azaldığını görünce zaman algımız mı değişiyor? Gelin bakalım!

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Bilim insanları da merak etti: Psikolojik mi yoksa teknik bir durum mu?

Bilim insanları da merak etti: Psikolojik mi yoksa teknik bir durum mu?

Otago Üniversitesi’nden Bilgi Bilimci Prof. Sander Zwanenburg, bu olayın tamamen psikolojik olduğu iddialarını çürütüyor. Yani sadece beynimizin bize bir oyun oynadığını düşünmek yanlış olur!

Komik gelebilir ancak asıl suçlu, telefonların şarjı ölçme biçimi!

Komik gelebilir ancak asıl suçlu, telefonların şarjı ölçme biçimi!

Çünkü çoğu lityum iyon pil, kullanıldıkça voltajını yavaş yavaş kaybediyor ve ani bir düşüşle tamamen tükeniyor. Telefonlarımızın yazılımı ise bu süreci tam olarak öngöremiyor.

Yani cihazınız, bataryanın durumunu tahmin ediyor ama aslında şarj göstergesi pek de doğru çalışmıyor.

Peki neden özellikle son %1 bu kadar uzun sürüyor?

Telefon tam anlamıyla 'şarj cimrisi' kesiliyor! Teknik uzman Nephi Hatcher, bu durumu şöyle açıklıyor: Çoğu telefon, pil seviyesi %5’e düştüğünde fark ettirmeden gizli bir güç tasarruf moduna geçiyor.

  • Arka plan uygulamalarını kapatıyor.

  • İnternet bağlantısını yavaşlatıyor.

  • Ekran parlaklığını düşürüyor.

Tüm bunlar, şarjın son anlarında telefonun çok daha az enerji tüketmesini sağlıyor.

O yüzden son %1, gerçekte belki de %3-5 seviyelerinde kalıyor ve bize 'ölümsüz' gibi görünüyor!

Bunun çözümü var mı? Teknik olarak, şarj göstergesinin daha doğru çalışmasını sağlayan uygulamalar var.

Ancak Hatcher’a göre çoğu işe yaramıyor. Android telefonlar bu konuda iPhone’lara göre daha başarısız çünkü Google, batarya ölçümüne fazla önem vermiyor.

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Peki şarjınızı daha verimli kullanmak için ne yapabilirsiniz?

Peki şarjınızı daha verimli kullanmak için ne yapabilirsiniz?

  • Telefonunuzu gece boyunca %100’de bırakmayın, çünkü bu pil ömrünü kısaltıyor.

  • Akıllı şarj kabloları kullanarak telefonun dolduğunda elektriği kesmesini sağlayabilirsiniz.

  • Gereksiz şarj uygulamalarını kaldırın çünkü çoğu aslında pil tüketiyor!

Siz fark etmiyorsunuz ama arka planda çalışan uygulamalar, farkında olmadan şarjınızı sömürüyor!

Siz fark etmiyorsunuz ama arka planda çalışan uygulamalar, farkında olmadan şarjınızı sömürüyor!

Telefonunuz, siz farkında olmadan arka planda bildirimleri, konum servislerini ve senkronizasyonları çalıştırıyor. WhatsApp’tan bir mesaj geldiğinde ekranınız kapalı bile olsa telefonunuz o mesajı almak için enerji harcıyor.

Özellikle sosyal medya uygulamalarına dikkat! GPS servisleri ve anlık mesajlaşma uygulamaları sürekli olarak veri alışverişinde bulunuyor.

Özellikle sosyal medya uygulamalarına dikkat! GPS servisleri ve anlık mesajlaşma uygulamaları sürekli olarak veri alışverişinde bulunuyor.

Eğer telefonunuzun pil süresini uzatmak istiyorsanız, arka planda çalışmasına gerek olmayan uygulamaları kısıtlayabilir veya düşük güç moduna alıp o son %1 şarjla dizi bile izleyebilirsiniz! (Şaka tabii ki)

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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