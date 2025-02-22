Bu Sürede Dizi İzlenir: Telefonların Son Kalan %1 Şarjı Neden Bir Türlü Bitmek Bilmiyor?

Çünkü çoğu lityum iyon pil, kullanıldıkça voltajını yavaş yavaş kaybediyor ve ani bir düşüşle tamamen tükeniyor. Telefonlarımızın yazılımı ise bu süreci tam olarak öngöremiyor.

Yani cihazınız, bataryanın durumunu tahmin ediyor ama aslında şarj göstergesi pek de doğru çalışmıyor.