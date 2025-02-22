Ailelerinin Küçükken Söyledikleri Yalanları Anlatan Kişilerin Güldüren Anıları

Küçükken yediğimiz her sakızın vücudumuzda yedi yıl kalacağına, arabada ışık açarsak polisin bizi yakalayacağına ya da televizyon spikerlerinin bizi görebileceğine inanmış mıydınız? Eğer cevabınız 'Evet!' ise yalnız değilsiniz. Çünkü dünya çapında pek çok insan, ailelerinin uydurduğu bu ufak tefek yalanlara inanarak büyüdü! Gelin kimlerin ailesi onlara nasıl yalanlar uydurmuş bakalım. Dikkat, çocukluk anılarınız depreşebilir!

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