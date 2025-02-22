Ailelerinin Küçükken Söyledikleri Yalanları Anlatan Kişilerin Güldüren Anıları
Ailelerinin Küçükken Söyledikleri Yalanları Anlatan Kişilerin Güldüren Anıları
Küçükken yediğimiz her sakızın vücudumuzda yedi yıl kalacağına, arabada ışık açarsak polisin bizi yakalayacağına ya da televizyon spikerlerinin bizi görebileceğine inanmış mıydınız? Eğer cevabınız 'Evet!' ise yalnız değilsiniz. Çünkü dünya çapında pek çok insan, ailelerinin uydurduğu bu ufak tefek yalanlara inanarak büyüdü! Gelin kimlerin ailesi onlara nasıl yalanlar uydurmuş bakalım. Dikkat, çocukluk anılarınız depreşebilir!
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Peki ya size hiç böyle yalanlar söylendi mi? Yorumlarda çocukluk anılarınızı paylaşmayı unutmayın!
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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çocukken yağmur yağarken allahın fotoğrafımızı çektiğini sanıyordum 😅😅😅😅
beni çok fazla atari oynamayayım diye tüplü televizyonun tüpünün biteceğine inandırdılar
bende 8 yaşındaki oğlumu kendi yataginda uyursa boyunun uzayacagina ve enginar,kereviz gibi sebzeler yerse kaslanacagina inandirdim