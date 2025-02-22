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Ailelerinin Küçükken Söyledikleri Yalanları Anlatan Kişilerin Güldüren Anıları

Ailelerinin Küçükken Söyledikleri Yalanları Anlatan Kişilerin Güldüren Anıları

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.02.2025 - 12:32

Küçükken yediğimiz her sakızın vücudumuzda yedi yıl kalacağına, arabada ışık açarsak polisin bizi yakalayacağına ya da televizyon spikerlerinin bizi görebileceğine inanmış mıydınız? Eğer cevabınız 'Evet!' ise yalnız değilsiniz. Çünkü dünya çapında pek çok insan, ailelerinin uydurduğu bu ufak tefek yalanlara inanarak büyüdü! Gelin kimlerin ailesi onlara nasıl yalanlar uydurmuş bakalım. Dikkat, çocukluk anılarınız depreşebilir!

İyi okumalar 👇🏻

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1. Dondurma Kamyonunun Müziği Ne Anlama Geliyor?

1. Dondurma Kamyonunun Müziği Ne Anlama Geliyor?

Eğer siz de bir dönem dondurma kamyonunun içinden gelen müziği duyduğunuzda 'Hadi gidelim!' diye koşturduysanız, bu yalanı da duymuş olabilirsiniz:

'Bana dondurma kamyonu müzik çaldığında, tüm dondurmalarının bittiğini söylediler. Yıllarca üzüldüm.'

2. Sakız Yutarsan… 7 Yıl Midenin İçinde Kalır! 😨

Kim bilir kaç çocuk, yanlışlıkla sakız yuttuktan sonra ağlayarak paniklemiştir?

'Sakız yutarsan tam 7 yıl boyunca midenin içinde kalıyormuş! O yüzden her yuttuğumda saatlerce ağlardım.'

3. Radyo İstasyonu Değiştirmek Paralıdır!

Araba radyosuyla oynamak isteyen çocuklara karşı ebeveyn taktiği:

'Babam, radyo istasyonunu değiştirmenin 25 cent tuttuğunu söyledi. 14 yaşına kadar inandım.'

4. Spikerler Seni Görebiliyor!

Bazı ebeveynlerin çocuklarını disipline etmek için bulduğu en komik yalanlardan biri:

'Babam, haber spikerlerinin beni görebildiğini söyledi. Uzun yıllar boyunca televizyon karşısında burnumu karıştırmamaya dikkat ettim.'

5. Uçak Koltuğundaki "Ölüm" Butonu

5. Uçak Koltuğundaki "Ölüm" Butonu

Küçük bir düğme… Ama çocukken onun çok daha korkunç bir amacı olduğunu sanıyorduk:

'Babam, uçak koltuklarındaki butonun fırlatma kolu olduğunu söyledi. Gerçek işlevini çok geç öğrendim.'

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6. Banyodan Çıkmazsan Drenaj Canavarı Seni Yutar!

6. Banyodan Çıkmazsan Drenaj Canavarı Seni Yutar!

Banyodan çıkmak istemeyen çocuklara karşı ebeveynlerin geliştirdiği en klasik taktiklerden biri:

'Suyun giderken çıkardığı o ses var ya… İşte o, seni de içine çekecek bir canavarmış. O yüzden banyodan hemen çıkmalıymışım!'

7. Arabada Işık Açmak? Babaların En Büyük Kabusu! 😂

7. Arabada Işık Açmak? Babaların En Büyük Kabusu! 😂

Arabada iç ışık açmanın yasak olduğuna inanmış kaç kişiyiz?

'Bana hep 'Eğer gece arabada ışığı açarsan polis bizi çevirir ya da hepimiz ölürüz!' dediler. Yetişkin olunca bile çekinerek açıyordum.'

8. Zeytin veya Elma Çekirdeği Yutarsan Midenden Ağaç Çıkar!

8. Zeytin veya Elma Çekirdeği Yutarsan Midenden Ağaç Çıkar!

Çocukluğumuzun en korkulu rüyalarından biriydi!

'Amcam, eğer yanlışlıkla bir elma çekirdeği yutarsam kafamın tepesinden bir elma ağacı çıkacağını söyledi. Saçlarımın arasından dallar ve yapraklar fışkıracağını düşünerek yıllarca çekirdekten uzak durdum. Hatta bu yüzden kabus bile gördüm!'

9. Düşen Dişin Yerine… Altın Diş Çıkabilir!

9. Düşen Dişin Yerine… Altın Diş Çıkabilir!

Düşen dişlerden sonra çoğumuz o boşluğa dilimizi sokardık değil mi?

'Eğer düşen dişinin yerindeki boşluğa dilini sokmazsan yerine altın bir diş çıkarmış! Tabii ki bunu duyan çocuk halim, her düşen dişimde ne yapacağımı bilemez haldeydim.'

Peki ya size hiç böyle yalanlar söylendi mi? Yorumlarda çocukluk anılarınızı paylaşmayı unutmayın!

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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samet EKMİŞOĞLU

çocukken yağmur yağarken allahın fotoğrafımızı çektiğini sanıyordum 😅😅😅😅

cihan l.

beni çok fazla atari oynamayayım diye tüplü televizyonun tüpünün biteceğine inandırdılar

özge ofluoğlu

bende 8 yaşındaki oğlumu kendi yataginda uyursa boyunun uzayacagina ve enginar,kereviz gibi sebzeler yerse kaslanacagina inandirdim