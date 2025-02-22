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Google Haritalar'daki “Kara Delik” Gibi Görünen Bu Yer Aslında Ada Çıktı!

Google Haritalar'daki “Kara Delik” Gibi Görünen Bu Yer Aslında Ada Çıktı!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.02.2025 - 14:26

Uydu görüntülerinde bazen ilginç şekiller görmek mümkün. Ancak 2021’de Google Haritalar’da keşfedilen bu siyah nokta herkesi şaşırttı. İnsanlar bunun bir kara delik mi yoksa sansürlenen gizli bir bölge mi olduğunu düşündü. Kısa sürede sosyal medyada çılgın teoriler yayılmaya başladı. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla tüm bu spekülasyonlar sona erdi.

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Komplo teorileri havada uçuştu: Gizli bir üs mü yoksa okyanusun ortasında bir çukur mu?

Komplo teorileri havada uçuştu: Gizli bir üs mü yoksa okyanusun ortasında bir çukur mu?

İlk olarak Reddit’te paylaşılan uydu görüntüsü, kısa sürede büyük ilgi gördü. Haritalarda tamamen siyah görünen bu üçgen yapı, birçok kişinin kafasını karıştırdı.

Konunun haber sitelerine sıçramasıyla teoriler daha da çılgın bir hal aldı.

Konunun haber sitelerine sıçramasıyla teoriler daha da çılgın bir hal aldı.

Bazı kişiler bunun Google tarafından bilinçli olarak sansürlenmiş bir askeri üs olabileceğini düşünürken, bazıları da buranın gezegenin altına açılan bir delik olduğu konusunda ısrar etti.

Kimilerine göre bu yer, Dünya dışı varlıklarla bağlantılı gizli bir bölgeydi. Hatta, buranın okyanusun dibinde yer alan bilinmeyen bir çöküntü olduğu bile öne sürüldü.

Kimilerine göre bu yer, Dünya dışı varlıklarla bağlantılı gizli bir bölgeydi. Hatta, buranın okyanusun dibinde yer alan bilinmeyen bir çöküntü olduğu bile öne sürüldü.

Gerçek çok daha basit çıktı: Burası aslında Pasifik'teki ıssız bir ada!

Gerçek çok daha basit çıktı: Burası aslında Pasifik'teki ıssız bir ada!

Tartışmalar sürerken BBC, bu gizemli görüntünün aslında Vostok Adası olduğunu doğruladı.

Kiribati Cumhuriyeti'ne bağlı 33 adadan biri olan bu küçük mercan atölü, yaklaşık 0.25 km² bir alana sahip ve Avustralya’nın 6.000 km doğusunda bulunuyor.

Kiribati Cumhuriyeti'ne bağlı 33 adadan biri olan bu küçük mercan atölü, yaklaşık 0.25 km² bir alana sahip ve Avustralya’nın 6.000 km doğusunda bulunuyor.
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Peki ama Google Haritalar'da neden tamamen siyah görünüyordu? Bunun sebebi, adanın neredeyse tamamını kaplayan Pisonia ağaçları.

Peki ama Google Haritalar'da neden tamamen siyah görünüyordu? Bunun sebebi, adanın neredeyse tamamını kaplayan Pisonia ağaçları.

Ağaçlar koyu yeşil renkte olmalarına rağmen yoğun bir şekilde bir araya geldiklerinde uzaydan bakıldığında neredeyse siyah görünüm oluşturuyorlar.

Vostok Adası, 1820'de Rus kaşifler tarafından keşfedilmeden önce insanların yaşadığına dair hiçbir iz taşımıyordu ve günümüzde de kimse burada yaşamıyor.

Vostok Adası, 1820'de Rus kaşifler tarafından keşfedilmeden önce insanların yaşadığına dair hiçbir iz taşımıyordu ve günümüzde de kimse burada yaşamıyor.

Bunun başlıca sebebi, adada temiz su kaynağı bulunmaması. Ayrıca Pisonia ağaçları sadece toprağı değil, yaşam alanlarını da domine eden bir tür.

O kadar sık ve birbirine yakın büyüyorlar ki adada başka bitkilerin yetişmesine izin vermiyorlar.

O kadar sık ve birbirine yakın büyüyorlar ki adada başka bitkilerin yetişmesine izin vermiyorlar.

Yoğun orman, birçok deniz kuşu türü için bir sığınak oluşturuyor. Ancak bu kuşlar, ağaçların ürettiği yapışkan tohumlarla kaplanabiliyor ve bazen hareket edemeyerek yaşamlarını yitiriyorlar.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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