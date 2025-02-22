Google Haritalar'daki “Kara Delik” Gibi Görünen Bu Yer Aslında Ada Çıktı!
Google Haritalar'daki “Kara Delik” Gibi Görünen Bu Yer Aslında Ada Çıktı!
Uydu görüntülerinde bazen ilginç şekiller görmek mümkün. Ancak 2021’de Google Haritalar’da keşfedilen bu siyah nokta herkesi şaşırttı. İnsanlar bunun bir kara delik mi yoksa sansürlenen gizli bir bölge mi olduğunu düşündü. Kısa sürede sosyal medyada çılgın teoriler yayılmaya başladı. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla tüm bu spekülasyonlar sona erdi.
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Komplo teorileri havada uçuştu: Gizli bir üs mü yoksa okyanusun ortasında bir çukur mu?
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Konunun haber sitelerine sıçramasıyla teoriler daha da çılgın bir hal aldı.
Kimilerine göre bu yer, Dünya dışı varlıklarla bağlantılı gizli bir bölgeydi. Hatta, buranın okyanusun dibinde yer alan bilinmeyen bir çöküntü olduğu bile öne sürüldü.
Gerçek çok daha basit çıktı: Burası aslında Pasifik'teki ıssız bir ada!
Kiribati Cumhuriyeti'ne bağlı 33 adadan biri olan bu küçük mercan atölü, yaklaşık 0.25 km² bir alana sahip ve Avustralya’nın 6.000 km doğusunda bulunuyor.
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Peki ama Google Haritalar'da neden tamamen siyah görünüyordu? Bunun sebebi, adanın neredeyse tamamını kaplayan Pisonia ağaçları.
Vostok Adası, 1820'de Rus kaşifler tarafından keşfedilmeden önce insanların yaşadığına dair hiçbir iz taşımıyordu ve günümüzde de kimse burada yaşamıyor.
O kadar sık ve birbirine yakın büyüyorlar ki adada başka bitkilerin yetişmesine izin vermiyorlar.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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