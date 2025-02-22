Google Haritalar'daki “Kara Delik” Gibi Görünen Bu Yer Aslında Ada Çıktı!

Uydu görüntülerinde bazen ilginç şekiller görmek mümkün. Ancak 2021’de Google Haritalar’da keşfedilen bu siyah nokta herkesi şaşırttı. İnsanlar bunun bir kara delik mi yoksa sansürlenen gizli bir bölge mi olduğunu düşündü. Kısa sürede sosyal medyada çılgın teoriler yayılmaya başladı. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla tüm bu spekülasyonlar sona erdi.

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