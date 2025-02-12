Bir Anda Hayatımızdan Çıktı: Neden Artık Telefonların Bataryasını Çıkaramıyoruz?

Bir zamanlar telefonlarımızın bataryasını kolayca çıkarabiliyor, yedek batarya taşımayı tercih edebiliyorduk. Ancak bu özellik, günümüz akıllı telefonlarında tamamen kayboldu. Peki, bu değişimin arkasında ne gibi sebepler yatıyor? Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bazı alışkanlıklarımızı geride bırakmamız gerekti. Sebeplerine bakalım...