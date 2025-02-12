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Bir Anda Hayatımızdan Çıktı: Neden Artık Telefonların Bataryasını Çıkaramıyoruz?

Bir Anda Hayatımızdan Çıktı: Neden Artık Telefonların Bataryasını Çıkaramıyoruz?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.02.2025 - 15:59

Bir zamanlar telefonlarımızın bataryasını kolayca çıkarabiliyor, yedek batarya taşımayı tercih edebiliyorduk. Ancak bu özellik, günümüz akıllı telefonlarında tamamen kayboldu. Peki, bu değişimin arkasında ne gibi sebepler yatıyor? Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bazı alışkanlıklarımızı geride bırakmamız gerekti. Sebeplerine bakalım...

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Telefonların tasarımı geliştikçe bataryaların güvenliği de bir sorun haline geldi.

Telefonların tasarımı geliştikçe bataryaların güvenliği de bir sorun haline geldi.

Bataryaların enerji depolama mekanizması oldukça hassas olduğundan, fiziksel bir darbe bataryanın yanmasına ya da patlamasına yol açabilir.

Eski çıkarılabilir bataryalar, ekstra bir plastik kasa ile korunuyordu. Ancak bu koruma, telefonun daha kalın ve ağır olmasına sebep oluyordu.

Eski çıkarılabilir bataryalar, ekstra bir plastik kasa ile korunuyordu. Ancak bu koruma, telefonun daha kalın ve ağır olmasına sebep oluyordu.

Daha ince ve hafif bir tasarım elde etmek için mühendisler, bataryayı telefonun gövdesine entegre ederek dış kasayı koruma görevi üstlenmesini sağladılar.

Kullanıcılar telefonlardan artık sadece hafiflik ve şıklık değil, aynı zamanda dayanıklılık da bekliyor. Özellikle binlerce lira ödediğiniz bir cihazın suya ya da toza karşı dayanıklı olması önemli bir kriter.

Kullanıcılar telefonlardan artık sadece hafiflik ve şıklık değil, aynı zamanda dayanıklılık da bekliyor. Özellikle binlerce lira ödediğiniz bir cihazın suya ya da toza karşı dayanıklı olması önemli bir kriter.

Bunun için üreticiler, cihazın dış kasasını tamamen kapatarak daha sağlam bir yapı geliştirdiler. Ancak bu durum, bataryaya erişimi tamamen ortadan kaldırdı.

Eğer bir telefonun hem suya dayanıklı hem de ince bir yapıda olmasını istiyorsanız, çıkarılabilir bataryadan feragat etmeniz gerekiyor.

Eğer bir telefonun hem suya dayanıklı hem de ince bir yapıda olmasını istiyorsanız, çıkarılabilir bataryadan feragat etmeniz gerekiyor.

Sabit bataryalar, güvenlik açısından da önemli. Telefon fiyatlarının artması, onları hırsızlar için cazip hale getirdi.

Sabit bataryalar, güvenlik açısından da önemli. Telefon fiyatlarının artması, onları hırsızlar için cazip hale getirdi.

Sabit bataryalar, cihazın kapalı olsa bile bulunmasını sağlayan pasif takip sistemlerini mümkün kılıyor.

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Çıkarılabilir bir bataryanız olsaydı, cihazınızın enerji kaynağını tamamen keserek bu takip sistemlerini devre dışı bırakmak mümkün olurdu.

Çıkarılabilir bir bataryanız olsaydı, cihazınızın enerji kaynağını tamamen keserek bu takip sistemlerini devre dışı bırakmak mümkün olurdu.

Ancak sabit bataryalar sayesinde hırsızlık, önlenmeye bir adım daha yaklaşıldı.

Her ne kadar sabit bataryalar birçok avantaj sunsa da çıkarılabilir bataryaların kaybıyla bazı dezavantajlar da ortaya çıktı.

Her ne kadar sabit bataryalar birçok avantaj sunsa da çıkarılabilir bataryaların kaybıyla bazı dezavantajlar da ortaya çıktı.

Örneğin, eskiden bir yedek batarya taşıyarak şarj probleminden kurtulmak mümkünken, şimdi kullanıcıların yanında taşınabilir şarj cihazları (powerbank) taşıması gerekiyor.

Dahası, şişen ya da arızalanan bataryaları eskiden kendiniz değiştirebilirdiniz. Ancak sabit bataryalar yüzünden artık bir teknik servise gitmeniz şart.

Dahası, şişen ya da arızalanan bataryaları eskiden kendiniz değiştirebilirdiniz. Ancak sabit bataryalar yüzünden artık bir teknik servise gitmeniz şart.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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