Tahminler Şaşırtıcı: Bilim İnsanları 1.000 Yıl Sonra Nasıl Görüneceğimizi Açıkladı!
Tahminler Şaşırtıcı: Bilim İnsanları 1.000 Yıl Sonra Nasıl Görüneceğimizi Açıkladı!
1.000 yıl sonra insanlık nasıl bir görünüme sahip olacak? Bilim insanlarının tahminleri, düşündüğümüzden çok farklı bir tablo ortaya koyuyor. Gelecekteki insanlar, bugünkünden oldukça farklı özellikler taşıyabilir. Evrim, teknoloji ve çevresel değişimler bu dönüşümde önemli rol oynayacak gibi görünüyor. Peki, değişiklikler bizi nasıl bir geleceğe taşıyacak?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Evrimsel genetik uzmanı Profesör Mark Thomas’a göre, insan boyunun gelecekte daha kısa olma ihtimali var.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bunun nedeni, kısa bireylerin daha erken yaşta çocuk sahibi olabilme olasılığının daha yüksek olması. Uzun vadede daha kısa boylu bireylerin genetik havuzda baskın hale gelmesine yol açabilir.
Ancak teori henüz nüfus çalışmalarıyla kanıtlanmamış durumda. Yani torunlarımızın boylarının bizimkinden çok farklı olup olmayacağı kesin değil. Yine de bilim, bu ihtimali göz ardı etmiyor.
Profesör Thomas ayrıca, gelecekte kadınların partner seçiminde daha özgür ve seçici olmasının, daha çekici bireylerin genlerini aktarma olasılığını artırabileceğini belirtiyor.
Kim bilir, 3025 yılında torunlarımız için "çekici" kavramı tamamen farklı bir anlam kazanabilir!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Profesör Robert Brooks ise teknolojinin insan zekası üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor.
Teori, evcilleştirilmiş hayvanlarda görülen beyin küçülmesiyle destekleniyor. Örneğin, köpekler ve ineklerin beyinleri evcilleştirilmeden önce daha büyüktü.
Profesörlerin tahminlerine göre gelecekte insanlar daha kısa, daha çekici ama daha az zeki olabilir. Ancak tahminler kesin değil.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın