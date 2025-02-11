Tahminler Şaşırtıcı: Bilim İnsanları 1.000 Yıl Sonra Nasıl Görüneceğimizi Açıkladı!

1.000 yıl sonra insanlık nasıl bir görünüme sahip olacak? Bilim insanlarının tahminleri, düşündüğümüzden çok farklı bir tablo ortaya koyuyor. Gelecekteki insanlar, bugünkünden oldukça farklı özellikler taşıyabilir. Evrim, teknoloji ve çevresel değişimler bu dönüşümde önemli rol oynayacak gibi görünüyor. Peki, değişiklikler bizi nasıl bir geleceğe taşıyacak?