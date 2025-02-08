Doktorlar Bile Şaşırdı: Kalbi 14 Dakika Boyunca Durdu Ama Bu Sürede Bebeğini Doğurdu!
Doktorlar Bile Şaşırdı: Kalbi 14 Dakika Boyunca Durdu Ama Bu Sürede Bebeğini Doğurdu!
30 yaşındaki Natasha Sokunbi, hamileliğinin son haftalarında aniden fenalaşıp kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırıldığında kalbi 14 dakika boyunca durmuştu ama doktorlar, aynı anda hem onu hayatta tutmaya hem de bebeğini dünyaya getirmeye çalışıyordu. Sonrasında yaşananlar ise tam anlamıyla bir mucizeydi!
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Hamileliğinin 37. haftasında olan Natasha, 3 Aralık günü aniden göğüs ağrısı ve nefes darlığı yaşadı. Durumunun ciddiyetini fark edip acil servisi aradı ve hastaneye gitmesi tavsiye edildi.
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Doktorlar hızla harekete geçerek onu yaşama döndürmeye çalışırken bir yandan da doğum için hazırlıklara başladı. Natasha'nın kalbi tam 14 dakika boyunca durmuştu ve klinik olarak ölü kabul ediliyordu.
Doktorlar, Natasha'yı ameliyata alarak acil sezaryen doğum gerçekleştirdi. Bu esnada bir ekip Natasha'ya kalp masajı yaparken, diğer ekip onun karnındaki bebeği dünyaya getirmeye çalışıyordu.
Dakikalar süren yoğun müdahalenin ardından küçük Beau dünyaya gözlerini açtı! Ancak Natasha hala ölümle yaşam arasındaki ince çizgideydi. Doktorlar, 30 dakikalık bir mücadeleden sonra onu hayata döndürmeyi başardı ve Natasha'yı yapay komaya aldılar.
Natasha, ertesi gün yoğun bakımda gözlerini açtığında, kocasının elinde bir fotoğraf vardı. Fotoğraftaki minik bebeği göstererek “Bir kızın oldu!” dediğinde Natasha büyük bir şaşkınlık yaşadı. Çünkü hatırladığı son şey, hastaneye gitmek için hazırlandığı anlardı.
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Bebeği Beau, birkaç gün boyunca yenidoğan ünitesinde gözlem altında tutuldu. Natasha ise tam üç hafta boyunca hastanede kaldı ve doktorlar ona bir ICD (implante edilebilir defibrilatör) takarak kalbinin tekrar durmasını önleyecek bir cihaz yerleştirdi.
Natasha'nın ve Beau’nun hayata döndürülmesi, doktorlar ve hemşireler için büyük bir başarıydı. Onları tedavi eden sağlık ekibi, üstün çabaları nedeniyle 'Başhekim Ödülü' ile onurlandırıldı.
Natasha ise yaşadığı bu deneyimden sonra hayatı çok daha farklı bir gözle gördüğünü söylüyor: "Artık hayatta hiçbir şeyi hafife almıyorum. Hem benim hem de Beau’nun yaşamasını sağlayan o doktorlara sonsuza kadar minnettarım!"
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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