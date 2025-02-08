Doktorlar Bile Şaşırdı: Kalbi 14 Dakika Boyunca Durdu Ama Bu Sürede Bebeğini Doğurdu!

30 yaşındaki Natasha Sokunbi, hamileliğinin son haftalarında aniden fenalaşıp kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırıldığında kalbi 14 dakika boyunca durmuştu ama doktorlar, aynı anda hem onu hayatta tutmaya hem de bebeğini dünyaya getirmeye çalışıyordu. Sonrasında yaşananlar ise tam anlamıyla bir mucizeydi!