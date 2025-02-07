Yaptırdığı Kozmetik İşlem Yüzünden Göz Kapağında Kemik Büyüyen Kadın
Yaptırdığı Kozmetik İşlem Yüzünden Göz Kapağında Kemik Büyüyen Kadın
Estetik operasyonlar her geçen gün daha yaygın hale geliyor. Birçok kişi daha genç ve sağlıklı bir görünüm için bu yöntemlere başvuruyor. Ancak bazen sonuçlar beklenildiği gibi olmayabiliyor. Yaşanan bir olay, güzelleşmek uğruna yapılan işlemlerin nelere yol açabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Üstelik olayın detaylarını öğrendiğinizde daha da şaşıracaksınız!
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Los Angeles'ta yaşayan 60'lı yaşlarındaki kadın, daha genç bir cilde sahip olmak için bir klinikte yeni nesil bir yüz germe operasyonu geçirdi. İşlemde, vücudundan alınan yağ hücrelerinden yetişkin kök hücreleri ayrıştırıldı ve yüzüne enjekte edildi.
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Operasyon sırasında kök hücre enjeksiyonuyla birlikte dermal dolgu maddesi de kullanıldı. İşte kritik hata da burada yapıldı.Dolgu maddesinin içeriğinde bulunan kalsiyum hidroksiapatit, kök hücreleri kemik üretmeye teşvik eden bir bileşendi.
Doktorlar bu etkileşimi hesaba katmadığı için kadının göz kapağında küçük kemik parçaları oluştu! Kadın, gözünü her açıp kapadığında bir "tıkırtı" sesi duyduğunu ve göz kapağında sertleşme hissettiğini fark etti. Bunun üzerine bir cerraha başvurdu.
Cerrah Allan Wu tarafından gerçekleştirilen altı saatlik bir ameliyatla göz kapağındaki kemik parçaları başarıyla temizlendi. Ancak doktorlar, kadının yüzünde hala bazı kök hücrelerin aktif olabileceğini düşünüyor.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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