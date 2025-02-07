Yaptırdığı Kozmetik İşlem Yüzünden Göz Kapağında Kemik Büyüyen Kadın

Estetik operasyonlar her geçen gün daha yaygın hale geliyor. Birçok kişi daha genç ve sağlıklı bir görünüm için bu yöntemlere başvuruyor. Ancak bazen sonuçlar beklenildiği gibi olmayabiliyor. Yaşanan bir olay, güzelleşmek uğruna yapılan işlemlerin nelere yol açabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Üstelik olayın detaylarını öğrendiğinizde daha da şaşıracaksınız!