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Hindistan’ın Devasa ‘Çöp Dağı’ İnsanları Yavaş Yavaş Zehirliyor! Büyüklüğü Akıl Almaz Boyutta

Hindistan’ın Devasa ‘Çöp Dağı’ İnsanları Yavaş Yavaş Zehirliyor! Büyüklüğü Akıl Almaz Boyutta

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.03.2025 - 12:05

Delhi’nin doğu sınırında, kilometrelerce uzaktan bile görebileceğiniz devasa bir çöp yığını bulunuyor. Bu atık dağı, Hindistan’ın en büyük çöplüklerinden biri olan Ghazipur Çöplüğü. 1984 yılında açılan bu alan, yıllar içinde tamamen dolmasına rağmen hala her gün tonlarca atık almaya devam ediyor. Zamanla öyle bir hale geldi ki artık koca bir dağ gibi yükseliyor ve bu korkutucu büyüklüğüyle şehrin siluetinin bir parçası haline gelmiş durumda.

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Ghazipur Çöplüğü’nü sadece bir atık alanı olarak görmek büyük bir hata olur çünkü burası, Hindistan’ın yıllardır çözülemeyen çöp sorunlarının bir simgesi haline gelmiş durumda.

Ghazipur Çöplüğü’nü sadece bir atık alanı olarak görmek büyük bir hata olur çünkü burası, Hindistan’ın yıllardır çözülemeyen çöp sorunlarının bir simgesi haline gelmiş durumda.

Aslında burası, başlangıçta sadece günlük atıkları toplayan bir bölge olarak planlanmıştı. Ancak zamanla Delhi’deki hızlı nüfus artışı ve şehirleşme ile birlikte çöp üretimi katlanarak arttı.

2002 yılında, çöplüğün artık kapasitesini doldurduğu resmen açıklandı ve buraya daha fazla atık gönderilmemesi gerektiği duyuruldu. Ancak buna rağmen çöplük, her gün Delhi’nin dört bir yanından gelen atıkları kabul etmeye devam etti. Bugün, yaklaşık 72 metre yüksekliğinde yani 20 katlı bir bina kadar devasa bir çöp dağına dönüşmüş durumda. Yüzey alanı ise yaklaşık 70 dönüm, yani 50 futbol sahası genişliğinde.

Burada yaklaşık 14 milyon ton çöp bulunuyor ve bu rakam her geçen gün artıyor.

Burada yaklaşık 14 milyon ton çöp bulunuyor ve bu rakam her geçen gün artıyor.

Atıklar, organik maddelerle karışarak çürüdükçe zehirli gazlar açığa çıkıyor, toprağa sızan kimyasallar yeraltı sularını kirletiyor ve hava, insanların nefes alamayacağı kadar toksik hale geliyor.

Çöplüğün çevresinde yaşayan on binlerce insan, artık buranın sadece bir çevre felaketi değil, doğrudan sağlıklarını etkileyen bir kriz haline geldiğini söylüyor. Her gün havaya yayılan toksik gazlar nedeniyle astım, bronşit ve solunum yolu enfeksiyonları hızla artıyor.

Çöplüğe yakın yaşayan doktorlar, buradaki hastaların çoğunun kronik solunum yolu hastalıklarına sahip olduğunu belirtiyor.

Çöplüğe yakın yaşayan doktorlar, buradaki hastaların çoğunun kronik solunum yolu hastalıklarına sahip olduğunu belirtiyor.

Bu durumu en iyi anlatan isimlerden biri, 14 yıldır bölgedeki hastalara bakan Dr. Arshad Khan. Sky News’e verdiği röportajda, çöplüğün burada yaşayanları yavaş yavaş zehirlediğini söylüyor. Ona göre, sürekli olarak bu kirli havayı soluyan insanların bağışıklık sistemleri zayıflıyor ve ilaçlar bile eskisi kadar etkili olmuyor.

Yeraltı sularına sızan ağır metaller ve kimyasallar ise yalnızca solunum yolu hastalıklarını değil, kanser vakalarının artmasını da tetikliyor. Ghazipur Çöplüğü’nün hemen yanında bulunan kanal, artık tamamen simsiyah renkte ve içeriğinde ne olduğu tam olarak bilinmeyen kimyasallarla dolu

İnsanlar buradan su içmek zorunda kaldıklarında, vücutlarına ağır metaller ve toksinler giriyor.

İnsanlar buradan su içmek zorunda kaldıklarında, vücutlarına ağır metaller ve toksinler giriyor.

Ghazipur Çöplüğü’nün bir diğer büyük tehdidi ise sık sık kendiliğinden alev alması. Organik atıklar çürüdükçe ortaya metan gazı çıkıyor ve bu gaz, yüksek sıcaklıkta kolayca tutuşabiliyor. Bu nedenle çöplük, kendi kendine patlayabilen zaman bombası gibi her an tehlike saçıyor.

Çöplüğün tarihindeki en büyük felaketlerden biri 2017 yılında yaşandı. O yıl, çöp dağının bir kısmı aşırı yükten dolayı çökerek birçok evi, arabayı ve insanı enkaz altında bıraktı. Bu olaydan sonra yetkililer çöplüğü kaldıracaklarını söylese de değişen hiçbir şey olmadı. Çöp dağı her geçen yıl biraz daha büyümeye devam etti.

Ghazipur Çöplüğü’nün çevresinde yaşayan insanlar için burası sadece bir tehlike değil, aynı zamanda bir yaşam alanı.

Ghazipur Çöplüğü’nün çevresinde yaşayan insanlar için burası sadece bir tehlike değil, aynı zamanda bir yaşam alanı.

Ragpicker olarak adlandırılan binlerce insan, çöplüğün içinde değerli bir şeyler bulmak için her gün saatlerce çalışıyor. Plastik, metal veya geri dönüştürülebilecek herhangi bir şey arayarak para kazanmaya çalışıyorlar. Ancak bu, aynı zamanda onları ciddi hastalıklarla karşı karşıya bırakıyor.

Burada yaşayan 71 yaşındaki İbrahim Khan, 40 yıldır çöplüğün sadece büyüdüğünü ve hükümetlerin asla bir çözüm bulmadığını söylüyor. Artık nefes almanın bile zorlaştığını, tüm insanların hasta olduğunu ve kimsenin bu durumu umursamadığını belirtiyor.

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Hindistan hükümeti, Ghazipur Çöplüğü’nü kaldırmak için yıllardır planlar yaptığını söylüyor ancak henüz somut bir adım atılmış değil.

Hindistan hükümeti, Ghazipur Çöplüğü’nü kaldırmak için yıllardır planlar yaptığını söylüyor ancak henüz somut bir adım atılmış değil.

Süreç böyle devam ederse Ghazipur yalnızca Hindistan’ın değil, dünyanın en büyük çevre felaketlerinden biri haline gelebilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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