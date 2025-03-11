Hindistan’ın Devasa ‘Çöp Dağı’ İnsanları Yavaş Yavaş Zehirliyor! Büyüklüğü Akıl Almaz Boyutta

Aslında burası, başlangıçta sadece günlük atıkları toplayan bir bölge olarak planlanmıştı. Ancak zamanla Delhi’deki hızlı nüfus artışı ve şehirleşme ile birlikte çöp üretimi katlanarak arttı.

2002 yılında, çöplüğün artık kapasitesini doldurduğu resmen açıklandı ve buraya daha fazla atık gönderilmemesi gerektiği duyuruldu. Ancak buna rağmen çöplük, her gün Delhi’nin dört bir yanından gelen atıkları kabul etmeye devam etti. Bugün, yaklaşık 72 metre yüksekliğinde yani 20 katlı bir bina kadar devasa bir çöp dağına dönüşmüş durumda. Yüzey alanı ise yaklaşık 70 dönüm, yani 50 futbol sahası genişliğinde.