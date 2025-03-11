Hindistan’ın Devasa ‘Çöp Dağı’ İnsanları Yavaş Yavaş Zehirliyor! Büyüklüğü Akıl Almaz Boyutta
Hindistan’ın Devasa ‘Çöp Dağı’ İnsanları Yavaş Yavaş Zehirliyor! Büyüklüğü Akıl Almaz Boyutta
Delhi’nin doğu sınırında, kilometrelerce uzaktan bile görebileceğiniz devasa bir çöp yığını bulunuyor. Bu atık dağı, Hindistan’ın en büyük çöplüklerinden biri olan Ghazipur Çöplüğü. 1984 yılında açılan bu alan, yıllar içinde tamamen dolmasına rağmen hala her gün tonlarca atık almaya devam ediyor. Zamanla öyle bir hale geldi ki artık koca bir dağ gibi yükseliyor ve bu korkutucu büyüklüğüyle şehrin siluetinin bir parçası haline gelmiş durumda.
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Ghazipur Çöplüğü’nü sadece bir atık alanı olarak görmek büyük bir hata olur çünkü burası, Hindistan’ın yıllardır çözülemeyen çöp sorunlarının bir simgesi haline gelmiş durumda.
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Burada yaklaşık 14 milyon ton çöp bulunuyor ve bu rakam her geçen gün artıyor.
Çöplüğe yakın yaşayan doktorlar, buradaki hastaların çoğunun kronik solunum yolu hastalıklarına sahip olduğunu belirtiyor.
İnsanlar buradan su içmek zorunda kaldıklarında, vücutlarına ağır metaller ve toksinler giriyor.
Ghazipur Çöplüğü’nün çevresinde yaşayan insanlar için burası sadece bir tehlike değil, aynı zamanda bir yaşam alanı.
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Hindistan hükümeti, Ghazipur Çöplüğü’nü kaldırmak için yıllardır planlar yaptığını söylüyor ancak henüz somut bir adım atılmış değil.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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