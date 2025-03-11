Eski Bir Hava Yolu Pilotu, Son Zamanlarda Neden Bu Kadar Çok Uçak Kazası Olduğunu Açıkladı!
Eski Bir Hava Yolu Pilotu, Son Zamanlarda Neden Bu Kadar Çok Uçak Kazası Olduğunu Açıkladı!
Uçak yolculuğu, tarih boyunca en güvenli ulaşım yöntemlerinden biri olarak kabul edildi. Ancak son zamanlarda üst üste yaşanan kazalar, bu algıyı ciddi şekilde sarsmış durumda. Washington’da bir yolcu uçağı askeri helikopterle çarpıştı, Philadelphia’da bir tıbbi uçuş patlamayla sonuçlandı, Alaska’da küçük bir uçak yere çakıldı, Toronto’da bir Delta uçağı pistte ters döndü… Ve bu sadece son birkaç ayda yaşananlar! Peki, kazaların artışında bir tesadüf mü söz konusu yoksa işin arkasında büyük bir sistem sorunu mu var?
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Havacılık uzmanları bu krizi yıllardır öngörüyordu!
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En büyük endişelerden biri, hava trafik kontrol sistemindeki kriz.
Güvenliği tehdit eden en büyük sorunlardan biri de pilotların eskisi kadar iyi eğitim almaması.
Hava yolu şirketlerinin deneyimsiz pilotları hızla kaptan yapmasının yanı sıra, uçakların bakım süreçlerinin de giderek gevşetildiği belirtiliyor.
2025 yılı, uçak kazalarının belirgin şekilde arttığı bir yıl olarak kayıtlara geçti ve uzmanlar, bu eğilimin devam edebileceği konusunda uyarıyor.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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