Eski Bir Hava Yolu Pilotu, Son Zamanlarda Neden Bu Kadar Çok Uçak Kazası Olduğunu Açıkladı!

ABD’de ve dünya genelinde hava trafik kontrolörleri giderek azalmış durumda ve mevcut çalışanlar, giderek daha fazla baskı altında çalışıyor. Bir hava trafik kontrolörünün yapacağı küçük bir hata bile yüzlerce insanın hayatına mal olabilir. Ancak sistem, aşırı yoğun iş yükü ve yetersiz personel nedeniyle büyük ölçüde savunmasız hale gelmiş durumda.

Pruchnicki’nin en büyük korkularından biri de uçakların havada veya pistte birbirine tehlikeli derecede yaklaşmasının giderek daha sık yaşanması. 'Eğer iki uçak havada birkaç mil mesafeyle birbirine yaklaşırsa, bu bile ciddi bir endişe sebebidir. Ancak artık uçaklar, birkaç yüz metre içinde birbirinin yanından geçiyor. Bu, neredeyse faciaya davetiye çıkarmak anlamına geliyor.' diyor.