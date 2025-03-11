onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Eski Bir Hava Yolu Pilotu, Son Zamanlarda Neden Bu Kadar Çok Uçak Kazası Olduğunu Açıkladı!

Eski Bir Hava Yolu Pilotu, Son Zamanlarda Neden Bu Kadar Çok Uçak Kazası Olduğunu Açıkladı!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.03.2025 - 11:20 Son Güncelleme: 11.03.2025 - 11:21

Uçak yolculuğu, tarih boyunca en güvenli ulaşım yöntemlerinden biri olarak kabul edildi. Ancak son zamanlarda üst üste yaşanan kazalar, bu algıyı ciddi şekilde sarsmış durumda. Washington’da bir yolcu uçağı askeri helikopterle çarpıştı, Philadelphia’da bir tıbbi uçuş patlamayla sonuçlandı, Alaska’da küçük bir uçak yere çakıldı, Toronto’da bir Delta uçağı pistte ters döndü… Ve bu sadece son birkaç ayda yaşananlar! Peki, kazaların artışında bir tesadüf mü söz konusu yoksa işin arkasında büyük bir sistem sorunu mu var?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Havacılık uzmanları bu krizi yıllardır öngörüyordu!

Havacılık uzmanları bu krizi yıllardır öngörüyordu!

Amerikan Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) verilerine göre 2025 yılı itibarıyla 119 uçak kazası meydana geldi ve bunların 16’sı ölümle sonuçlandı. Yalnızca son iki ay içinde yaşanan kazaların sayısı bile yolcuların endişelenmesine yetiyor.

Ancak eski bir Delta hava yolları pilotu, aynı zamanda bir kaza araştırmacısı ve havacılık güvenliği uzmanı olan Shawn Pruchnicki, bu olayların aslında beklenen bir son olduğunu söylüyor. Kendisi NASA ve Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yayınlanan araştırmalara imza atmış bir uzman ve yıllardır havacılık güvenliğinin giderek kötüleştiğini belirtiyor.

En büyük endişelerden biri, hava trafik kontrol sistemindeki kriz.

En büyük endişelerden biri, hava trafik kontrol sistemindeki kriz.

ABD’de ve dünya genelinde hava trafik kontrolörleri giderek azalmış durumda ve mevcut çalışanlar, giderek daha fazla baskı altında çalışıyor. Bir hava trafik kontrolörünün yapacağı küçük bir hata bile yüzlerce insanın hayatına mal olabilir. Ancak sistem, aşırı yoğun iş yükü ve yetersiz personel nedeniyle büyük ölçüde savunmasız hale gelmiş durumda.

Pruchnicki’nin en büyük korkularından biri de uçakların havada veya pistte birbirine tehlikeli derecede yaklaşmasının giderek daha sık yaşanması. 'Eğer iki uçak havada birkaç mil mesafeyle birbirine yaklaşırsa, bu bile ciddi bir endişe sebebidir. Ancak artık uçaklar, birkaç yüz metre içinde birbirinin yanından geçiyor. Bu, neredeyse faciaya davetiye çıkarmak anlamına geliyor.' diyor.

Güvenliği tehdit eden en büyük sorunlardan biri de pilotların eskisi kadar iyi eğitim almaması.

Güvenliği tehdit eden en büyük sorunlardan biri de pilotların eskisi kadar iyi eğitim almaması.

Geçmişte, pilotların kaptan olmadan önce çok daha uzun süre boyunca eğitim almaları ve tecrübe kazanmaları gerekiyordu. Ancak son yıllarda, hava yolu şirketleri deneyimsiz pilotları daha hızlı bir şekilde kaptan pozisyonuna getirmeye başladı. Bu da olası bir kriz anında pilotların yeterince hızlı ve doğru karar verememesi anlamına geliyor.

Pruchnicki, 'Eskiden bir pilotun kaptan olabilmesi için binlerce saatlik uçuş tecrübesi gerekiyordu. Ancak şimdi hava yolları, hızla pilot yetiştirmeye çalışıyor ve çok daha az deneyimle kokpite oturan pilotlarla karşı karşıyayız.' diyor.

Hava yolu şirketlerinin deneyimsiz pilotları hızla kaptan yapmasının yanı sıra, uçakların bakım süreçlerinin de giderek gevşetildiği belirtiliyor.

Hava yolu şirketlerinin deneyimsiz pilotları hızla kaptan yapmasının yanı sıra, uçakların bakım süreçlerinin de giderek gevşetildiği belirtiliyor.

Teknik ekiplerin üzerindeki baskının artması, uçak bakımlarının yeterince dikkatli yapılmaması anlamına geliyor ve bu da zamanla büyük kazalara sebep olabiliyor.

2025 yılı, uçak kazalarının belirgin şekilde arttığı bir yıl olarak kayıtlara geçti ve uzmanlar, bu eğilimin devam edebileceği konusunda uyarıyor.

2025 yılı, uçak kazalarının belirgin şekilde arttığı bir yıl olarak kayıtlara geçti ve uzmanlar, bu eğilimin devam edebileceği konusunda uyarıyor.

Eğer hava trafik kontrol sistemleri güçlendirilmez, pilot eğitimleri eski seviyeye çıkarılmaz ve teknik güvenlik önlemleri artırılmazsa, gelecekte çok daha büyük trajedilerle karşı karşıya kalabiliriz.

Bu artan kazalar sizde de bir endişe yarattı mı?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın