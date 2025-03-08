Köpeklerin 'Sarmanları': Husky'ler Neden Diğer Türlere Kıyasla Çok Ses Çıkarırlar?

Çeşitli durumlarda farklı ses tonlarıyla tepkilerini gösterebilirler. Örneğin başka bir köpeğin ulumasına cevap verirken tiz ve kesik sesler çıkarabilirler. İnsan sesi veya yüksek frekansta bir ses duyduklarında, bunu iletişim çağrısı olarak algılayıp karşılık verebilirler.

Mutlu olduklarında yumuşak mırıldanmalarla ve 'woo' olarak adlandırılan özel bir sesle ne kadar keyif aldıklarını gösterebilirler. Eğer bir şeylerin ters gittiğini düşünüyorlarsa, aniden kısa ve sert ulumalar yaparak dikkat çekmeye çalışırlar.