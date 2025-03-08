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Köpeklerin 'Sarmanları': Husky'ler Neden Diğer Türlere Kıyasla Çok Ses Çıkarırlar?

Köpeklerin 'Sarmanları': Husky'ler Neden Diğer Türlere Kıyasla Çok Ses Çıkarırlar?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.03.2025 - 17:59

Husky besleyenler için sessizlik diye bir şey yoktur. Bu köpekler yalnızca havlamak yerine bir senfoni besteler gibi sürekli farklı sesler çıkarır. Bazen heyecanlandıklarında çığlık atar, bazen bir şey istediklerinde uzun uzun mızmızlanır, bazen de size laf yetiştirir gibi konuşurlar! Peki ama neden diğer türlerden daha fazla ses çıkarıyorlar? Bunun cevabı, hem geçmişlerinde hem de insanlarla kurdukları ilişkide gizli.

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Husky’ler 10.000 yıl boyunca insanlarla iç içe yaşamış, son derece sosyal ve çalışkan köpeklerdir.

Husky’ler 10.000 yıl boyunca insanlarla iç içe yaşamış, son derece sosyal ve çalışkan köpeklerdir.

Zamanla, insanlarla daha iyi iletişim kurmalarını sağlayan sesli davranışları geliştirdiler. Bu durum, onların konuşkan olmalarını destekleyen genetik bir miras bıraktı.

Husky kurt olmasa da DNA'larının yaklaşık %98,8’i kurtlarla aynı. Ve bu genetik bağlantı, sürü içindeki iletişimlerinin ne kadar önemli olduğunu açıklıyor. Kurtlar gibi, husky’ler de birbirlerini bulabilmek ve haberleşebilmek için uzak mesafelerden duyulabilen uzun ulumalar yapar. Bu, doğalarında olan bir yetenek.

Husky sahipleri "köpeğim çığlık atıyor" dediğinde şaka yapmıyor!

Husky sahipleri "köpeğim çığlık atıyor" dediğinde şaka yapmıyor!

Çünkü husky'lerin bazen çıkardıkları yüksek ve tiz sesler gerçekten çığlık gibi duyulabiliyor. Peki bu seslerin sebebi ne?

Meares-Jones’a göre husky’lerin çığlık atmasının bazı temel nedenleri var:

  • Heyecan: Sahibine kavuşan bir husky, mutluluğunu yüksek sesle ifade edebilir.

  • Hüsran: İstedikleri bir şeye ulaşamayan husky’ler, sinirlenip çığlık atabilir.

  • Ayrılık Kaygısı: Yalnız kalan husky’ler uzun süreli ulumalar ve çığlıklar atabilir.

  • İnatçılık: Husky’ler bazen istediklerini yaptırmak için yüksek sesli tepkiler verebilirler.

Bu seslerin bir kısmı normal kabul edilirken, bazı durumlar bir soruna işaret edebilir.

Bu seslerin bir kısmı normal kabul edilirken, bazı durumlar bir soruna işaret edebilir.

Husky’ler ayrılık kaygısı yaşadıklarında, uzun süre yalnız kaldıklarında veya yeterince sosyal etkileşim görmediklerinde saatlerce uluyabilir ya da çığlık atabilir. Bu durum onların psikolojik sağlığını da etkileyebilir ve eğer uzun süreli bir hal alırsa, bir uzman desteği almak gerekebilir.

Husky’lerin çıkardıkları sesler sadece çığlık ve uluma ile sınırlı değildir.

Husky’lerin çıkardıkları sesler sadece çığlık ve uluma ile sınırlı değildir.

Çeşitli durumlarda farklı ses tonlarıyla tepkilerini gösterebilirler. Örneğin başka bir köpeğin ulumasına cevap verirken tiz ve kesik sesler çıkarabilirler. İnsan sesi veya yüksek frekansta bir ses duyduklarında, bunu iletişim çağrısı olarak algılayıp karşılık verebilirler. 

Mutlu olduklarında yumuşak mırıldanmalarla ve 'woo' olarak adlandırılan özel bir sesle ne kadar keyif aldıklarını gösterebilirler. Eğer bir şeylerin ters gittiğini düşünüyorlarsa, aniden kısa ve sert ulumalar yaparak dikkat çekmeye çalışırlar.

Husky’lerin sesli olmalarının en büyük sebebi, doğuştan sosyal ve iletişim kurmaya yatkın bir ırk olmalarıdır.

Husky’lerin sesli olmalarının en büyük sebebi, doğuştan sosyal ve iletişim kurmaya yatkın bir ırk olmalarıdır.

İnsanlarla uzun yıllar boyunca yan yana çalıştıkları için onlarla iletişim kurma yetenekleri gelişmiş ve bu da sesli tepkiler vermelerine sebep olmuştur. Bir husky’nin çıkardığı her ses, onun bir şey anlatmaya çalıştığının bir göstergesidir ve çoğu zaman bu sesleri engellemek yerine anlamaya çalışmak daha doğru bir yaklaşım olabilir.

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Eğer evinizde sessiz bir köpek istiyorsanız, husky kesinlikle sizin için uygun bir tercih olmayabilir.

Zaten ülkemizde sahiplenebileceğiniz husky sayısı oldukça az. Onun yerine sokakta binlerce tehlikenin ardında yaşamaya çalışan bir köpek dostumuz da size aynı sıcaklığı verecektir. O zaman ne diyoruz? Satın alma, sahiplen! 😻

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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