Köpeklerin 'Sarmanları': Husky'ler Neden Diğer Türlere Kıyasla Çok Ses Çıkarırlar?
Köpeklerin 'Sarmanları': Husky'ler Neden Diğer Türlere Kıyasla Çok Ses Çıkarırlar?
Husky besleyenler için sessizlik diye bir şey yoktur. Bu köpekler yalnızca havlamak yerine bir senfoni besteler gibi sürekli farklı sesler çıkarır. Bazen heyecanlandıklarında çığlık atar, bazen bir şey istediklerinde uzun uzun mızmızlanır, bazen de size laf yetiştirir gibi konuşurlar! Peki ama neden diğer türlerden daha fazla ses çıkarıyorlar? Bunun cevabı, hem geçmişlerinde hem de insanlarla kurdukları ilişkide gizli.
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Husky’ler 10.000 yıl boyunca insanlarla iç içe yaşamış, son derece sosyal ve çalışkan köpeklerdir.
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Husky sahipleri "köpeğim çığlık atıyor" dediğinde şaka yapmıyor!
Bu seslerin bir kısmı normal kabul edilirken, bazı durumlar bir soruna işaret edebilir.
Husky’lerin çıkardıkları sesler sadece çığlık ve uluma ile sınırlı değildir.
Husky’lerin sesli olmalarının en büyük sebebi, doğuştan sosyal ve iletişim kurmaya yatkın bir ırk olmalarıdır.
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Eğer evinizde sessiz bir köpek istiyorsanız, husky kesinlikle sizin için uygun bir tercih olmayabilir.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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