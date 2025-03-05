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Kediler ve Köpekler Tıpkı İnsanlar Gibi Geçmişlerini Hatırlıyor mu?

Kediler ve Köpekler Tıpkı İnsanlar Gibi Geçmişlerini Hatırlıyor mu?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
05.03.2025 - 18:33

Evcil hayvanlarımız bizi her gün mutlu eden, sadık dostlarımız. Ama onların da bizim gibi geçmiş anılarını hatırlayıp hatırlamadığını hiç merak ettiniz mi? Örneğin köpeğiniz yıllar önce oynadığı bir parkı hatırlıyor olabilir mi yoksa sadece bir yere alışkanlıkla mı bağlanıyor? Kediniz eski sahibini görse tanır mı yoksa ona bir yabancı gibi mi bakar? Bilim, bu sorulara cevap ararken ilginç bulgular ortaya koydu.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Öncelikle, bir kedinin veya köpeğin geçmişi hatırlayabilmesi için önce kısa süreli hafızasının iyi çalışması gerekir.

Öncelikle, bir kedinin veya köpeğin geçmişi hatırlayabilmesi için önce kısa süreli hafızasının iyi çalışması gerekir.

Bilim insanları, hayvanların hafızasını anlamak için çeşitli testler yapıyor. Örneğin, yiyecek saklandığında onun yerini hatırlayıp hatırlayamadıkları veya belirli nesneleri önceden görüp görmediklerini test etmek için deneyler düzenleniyor.

Araştırmalar, kedilerin ve köpeklerin kısa vadeli hafızalarının oldukça gelişmiş olduğunu gösteriyor.

Araştırmalar, kedilerin ve köpeklerin kısa vadeli hafızalarının oldukça gelişmiş olduğunu gösteriyor.

Ancak bazı anıları uzun vadeli hafızalarına taşıyıp taşıyamadıkları konusu daha karmaşık. Bilim insanları, hayvanların uyku sırasında ve özellikle rüya görme esnasında bazı anıları uzun vadeli belleğe dönüştürdüğünü düşünüyor.

Köpekler konusunda en iyi örneklerden biri, 1000’den fazla kelimeyi öğrenen ünlü Border Collie Chaser.

Köpekler konusunda en iyi örneklerden biri, 1000’den fazla kelimeyi öğrenen ünlü Border Collie Chaser.

Chaser, farklı nesnelerin isimlerini öğrenerek hafızasında uzun süre saklayabiliyordu. Ancak, bu tür anılar, geçmiş deneyimlerle ilgili derinlemesine bir hatırlama yeteneği anlamına mı geliyor?

Uzun süre, bilim insanları köpeklerin yalnızca ilişkisel hafızaya sahip olduğunu düşündüler.

Uzun süre, bilim insanları köpeklerin yalnızca ilişkisel hafızaya sahip olduğunu düşündüler.

Yani, belirli olayları ve ödülleri birbiriyle ilişkilendirebiliyorlardı ama olayların detaylarını hatırlayamıyorlardı. Örneğin bir köpeğin araba bagajı açıldığında hemen içine atlaması, geçmişte yaşadığı keyifli yolculuklarla ilişkilendirilmiş olabilir.

Son yıllarda yapılan deneyler, köpeklerin aslında epizodik hafıza denilen bir tür geçmiş anı hatırlama yeteneğine sahip olduğunu gösterdi.

Son yıllarda yapılan deneyler, köpeklerin aslında epizodik hafıza denilen bir tür geçmiş anı hatırlama yeteneğine sahip olduğunu gösterdi.

Macar bilim insanları Ádám Miklósi ve Claudia Fugazza’nın yaptığı deneylerde, köpeklere birkaç dakika önce gördükleri bir insanın hareketlerini taklit etmeleri öğretildi. Deneyin sonucunda, köpeklerin geçmişte yaptıkları şeyleri bilinçli olarak hatırlayabildikleri ortaya çıktı!

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Peki ya kediler? Bilim insanları, kedilerin hafızasının da en az köpekler kadar güçlü olabileceğini düşünüyor.

Peki ya kediler? Bilim insanları, kedilerin hafızasının da en az köpekler kadar güçlü olabileceğini düşünüyor.

Yapılan bir deneyde, kedilerin daha önce yemek yedikleri yerleri hatırlayıp hatırlamadıkları test edildi ve sonuçlar kedilerin geçmişte yaşadıkları olayları hatırlayabildiğini gösterdi.

Ancak kedilerin anılarını hatırlama şekli insanlar gibi olmayabilir.

Ancak kedilerin anılarını hatırlama şekli insanlar gibi olmayabilir.

Bir insan, geçmiş anılarını görsel imgeler halinde hatırlarken, kediler ve köpekler koku ve ses gibi farklı duyusal ipuçlarıyla geçmişe dönebilir. Örneğin, bir köpek, eski arkadaşını gördüğünde belki de onun görüntüsünü değil kokusunu hatırlıyordur.

Araştırmalar, kaybolmuş bir kedinin yıllar sonra eski yuvasını bulmasının da bu kokusal hafızayla ilişkili olabileceğini öne sürüyor. Kediler, uzun yıllar boyunca annelerinin kokusunu hatırlayabiliyor ve tanıyabiliyor.

Kediler ve köpekler, insanlardan farklı bir dünyaya sahip.

Kediler ve köpekler, insanlardan farklı bir dünyaya sahip.

Biz anılarımızı kelimelerle, hikayelerle ve görsellerle hatırlarken onların hafızası daha çok koku, ses ve hisler üzerine kurulu olabilir.

Bilim insanları hala hayvanların anılarının bizimkiler gibi olup olmadığını kesin olarak söyleyemiyor. Ancak bir gerçek var ki evcil dostlarımız geçmişte yaşadıkları şeyleri unutmazlar, sadece farklı bir şekilde hatırlarlar.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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