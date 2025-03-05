Kediler ve Köpekler Tıpkı İnsanlar Gibi Geçmişlerini Hatırlıyor mu?

Bir insan, geçmiş anılarını görsel imgeler halinde hatırlarken, kediler ve köpekler koku ve ses gibi farklı duyusal ipuçlarıyla geçmişe dönebilir. Örneğin, bir köpek, eski arkadaşını gördüğünde belki de onun görüntüsünü değil kokusunu hatırlıyordur.

Araştırmalar, kaybolmuş bir kedinin yıllar sonra eski yuvasını bulmasının da bu kokusal hafızayla ilişkili olabileceğini öne sürüyor. Kediler, uzun yıllar boyunca annelerinin kokusunu hatırlayabiliyor ve tanıyabiliyor.