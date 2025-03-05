Kediler ve Köpekler Tıpkı İnsanlar Gibi Geçmişlerini Hatırlıyor mu?
Kediler ve Köpekler Tıpkı İnsanlar Gibi Geçmişlerini Hatırlıyor mu?
Evcil hayvanlarımız bizi her gün mutlu eden, sadık dostlarımız. Ama onların da bizim gibi geçmiş anılarını hatırlayıp hatırlamadığını hiç merak ettiniz mi? Örneğin köpeğiniz yıllar önce oynadığı bir parkı hatırlıyor olabilir mi yoksa sadece bir yere alışkanlıkla mı bağlanıyor? Kediniz eski sahibini görse tanır mı yoksa ona bir yabancı gibi mi bakar? Bilim, bu sorulara cevap ararken ilginç bulgular ortaya koydu.
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Öncelikle, bir kedinin veya köpeğin geçmişi hatırlayabilmesi için önce kısa süreli hafızasının iyi çalışması gerekir.
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Araştırmalar, kedilerin ve köpeklerin kısa vadeli hafızalarının oldukça gelişmiş olduğunu gösteriyor.
Köpekler konusunda en iyi örneklerden biri, 1000’den fazla kelimeyi öğrenen ünlü Border Collie Chaser.
Uzun süre, bilim insanları köpeklerin yalnızca ilişkisel hafızaya sahip olduğunu düşündüler.
Son yıllarda yapılan deneyler, köpeklerin aslında epizodik hafıza denilen bir tür geçmiş anı hatırlama yeteneğine sahip olduğunu gösterdi.
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Peki ya kediler? Bilim insanları, kedilerin hafızasının da en az köpekler kadar güçlü olabileceğini düşünüyor.
Ancak kedilerin anılarını hatırlama şekli insanlar gibi olmayabilir.
Kediler ve köpekler, insanlardan farklı bir dünyaya sahip.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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