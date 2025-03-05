"O Gelirse Ben Giderim" Dedikten Sonra Evcil Hayvanlarının Kulu Kölesi Olan Ebeveynler

Evde bir evcil hayvan fikri ilk ortaya atıldığında, ebeveynlerden biri mutlaka “O gelirse ben giderim!” diye rest çeker. Ama işin ilginç yanı, bu cümleyi kuran kişi genellikle birkaç ay içinde o hayvanın en büyük hayranı haline gelir. Başta mesafeli duran ebeveyn, bir bakmışsınız kedisini battaniyeye sarıp bebek gibi uyutuyor ya da köpeğine özel yemekler hazırlıyor. 'Ben asla dokunmam' diyenler, sonunda pati masajı yaparken yakalanıyor. Gelin o özel anlara beraber bakalım!

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