"O Gelirse Ben Giderim" Dedikten Sonra Evcil Hayvanlarının Kulu Kölesi Olan Ebeveynler
"O Gelirse Ben Giderim" Dedikten Sonra Evcil Hayvanlarının Kulu Kölesi Olan Ebeveynler
Evde bir evcil hayvan fikri ilk ortaya atıldığında, ebeveynlerden biri mutlaka “O gelirse ben giderim!” diye rest çeker. Ama işin ilginç yanı, bu cümleyi kuran kişi genellikle birkaç ay içinde o hayvanın en büyük hayranı haline gelir. Başta mesafeli duran ebeveyn, bir bakmışsınız kedisini battaniyeye sarıp bebek gibi uyutuyor ya da köpeğine özel yemekler hazırlıyor. 'Ben asla dokunmam' diyenler, sonunda pati masajı yaparken yakalanıyor. Gelin o özel anlara beraber bakalım!
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1. Büyücü memnun, büyülenen memnun! 😻
2. "Sizi büyüttüm bir de köpek mi büyüteceğim?" diyen ebeveynin son hali! ❤️
3. Kedi-köpeğe kısa bir mola sevgili okurlarımız! 👇🏻😍
4. Kalbimizi sımsıcak eden bir kare daha! 😻
5. Hep "istemiyorum" diyen evcil hayvanla uyur zaten! 😹
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6. Görev başarıyla tamamlandı diye yorumladık! 😹
7. "Her gün istemediği kediler için gitar çalıyor..." Ne diyebiliriz ki 😹
8. "Şimdi kedimiz için tatil planlarını bile iptal ediyoruz!" 😻
9. Açıkçası kaplumbağayı biz de beklemiyorduk! 😹
10. "Koltuğa kesinlikle çıkmayacak" dedikten sonra nasıl da izin veriyorlar ama! 😹
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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