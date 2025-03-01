Kediler Neden Sanki 8-5 Mesaide Çalışıyormuş Gibi Sürekli Esner?

Kedinizin esnemesi sadece uykuyla ilgili olmayabilir. Can sıkıntısı, mutluluk, stres, hatta sağlık sorunları bile bu davranışın arkasında olabilir. Esnemelerinin ne anlama geldiğini anlayarak kedinizin ruh halini daha iyi çözebilirsiniz.

Siz en iyisi mi hangi durumlarda esnediğini gözlemleyin, böylece yukarıda verdiğimiz bilgilere dayanarak ne anlama geldiğini rahatça anlayabilirsiniz!