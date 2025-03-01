Kediler Neden Sanki 8-5 Mesaide Çalışıyormuş Gibi Sürekli Esner?
Kediler Neden Sanki 8-5 Mesaide Çalışıyormuş Gibi Sürekli Esner?
Kediler esnerken bazen çok sevimli, bazen de çok komik görünebilir. Gün içinde sık sık esnemeleri dikkatinizi çekti mi? Bu hareketin sadece uykuyla ilgili olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyor olabilirsiniz. Esneme, kediler için pek çok farklı anlama gelebilir. Bilim insanları, bu davranışın altında yatan ilginç nedenleri araştırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Klasik sebep: Uykulu olmak
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Can sıkıntısından esneme
Eğer kediniz çok fazla esniyorsa, ona daha fazla oyun vakti ayırmanız iyi bir fikir olabilir.
Kediniz esnerken mutlu olabilir mi?
Stres ve gerginlik esnemeye neden olabilir!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İnsanlarda olduğu gibi, kediler de esnemeyi bulaştırabilir mi?
Fazla esneme bazen bir sağlık sorunu olabilir!
Kedinizin esnemesi aslında düşündüğünüzden çok daha anlamlı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Şöyle içeriklere de ayar oluyorum. Kedi neden esner diye başlık atılmış. İçerikte sorunun cevabı yok. Herhangi bir insanın da tahmin edebileceği tüm ihtimall... Devamını Gör