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Kediler Neden Sanki 8-5 Mesaide Çalışıyormuş Gibi Sürekli Esner?

Kediler Neden Sanki 8-5 Mesaide Çalışıyormuş Gibi Sürekli Esner?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.03.2025 - 11:57

Kediler esnerken bazen çok sevimli, bazen de çok komik görünebilir. Gün içinde sık sık esnemeleri dikkatinizi çekti mi? Bu hareketin sadece uykuyla ilgili olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyor olabilirsiniz. Esneme, kediler için pek çok farklı anlama gelebilir. Bilim insanları, bu davranışın altında yatan ilginç nedenleri araştırdı.

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Klasik sebep: Uykulu olmak

Klasik sebep: Uykulu olmak

Kediler uykudan önce ve uyandıktan hemen sonra esneyerek vücutlarını harekete geçirirler. Esneme sırasında derin bir nefes alarak oksijen seviyelerini artırır ve beyinlerini serinletirler. Bu, onların daha uyanık kalmasına veya rahat bir uykuya geçmesine yardımcı olur.

Can sıkıntısından esneme

Can sıkıntısından esneme

Kediler sıkıldıklarında da esneyebilir. Esnemek, beyne ekstra oksijen göndererek dikkatlerini toparlamalarına yardımcı olur. Özellikle uzun süre yalnız kalan veya yeterince oyun oynamayan kedilerde bu davranış daha sık görülebilir.

Eğer kediniz çok fazla esniyorsa, ona daha fazla oyun vakti ayırmanız iyi bir fikir olabilir.

Eğer kediniz çok fazla esniyorsa, ona daha fazla oyun vakti ayırmanız iyi bir fikir olabilir.

Kediler her ne kadar gün içerisinde çok fazla uyuyor gibi gözükse de aslında sıkıntıdan uyuduklarını da unutmamak lazım. İşten veya okuldan geldiğinizde yalnızca 15 dakika oyun zamanı yaratarak kedinizle bağınızı güçlendirebilirsiniz.

Kediniz esnerken mutlu olabilir mi?

Kediniz esnerken mutlu olabilir mi?

Bir kedinin rahat bir şekilde esnemesi, onun mutlu ve güvende olduğunu gösterir. Özellikle sıcacık bir güneş ışığının altında, gevşemiş bir şekilde yatarken esniyorsa, bu onun keyifli olduğunun işaretidir. Esnemek, kedinizin ortamına duyduğu güveni de gösterir. Yani esneyen bir kedi, sadece rahat ve huzurlu bir hayatın tadını çıkarıyor olabilir!

Stres ve gerginlik esnemeye neden olabilir!

Stres ve gerginlik esnemeye neden olabilir!

Kediler bazen stresli olduklarında da esneyebilirler. Yeni bir kediyle karşılaştıklarında, yabancı bir koku aldıklarında veya rutinleri bozulduğunda gerginliklerini azaltmak için esneyebilirler. 

Esnemek, kediler arasında agresyonu önlemek için kullanılan bir sinyal de olabilir. Yani kediniz esneyerek 'Sorun çıkarmak istemiyorum!' mesajı veriyor olabilir.

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İnsanlarda olduğu gibi, kediler de esnemeyi bulaştırabilir mi?

İnsanlarda olduğu gibi, kediler de esnemeyi bulaştırabilir mi?

İnsanların esnemesi bulaşıcı olabilir, hatta bazı hayvanlar da bunu taklit edebilir. Köpeklerde, primatlarda ve hatta farelerde bu davranış gözlemlenmiştir. Ancak kedilerde esnemenin bulaşıcı olup olmadığı kesin olarak kanıtlanmış değil. Yine de kedinizin sizinle derin bir bağ kurduğunu düşünürsek, belki de sizi izleyerek bu hareketi yapıyor olabilir!

Fazla esneme bazen bir sağlık sorunu olabilir!

Fazla esneme bazen bir sağlık sorunu olabilir!

Esnemek genellikle masum bir davranış olsa da çok sık tekrarlanıyorsa bir sağlık sorununun işareti olabilir. Özellikle ağızda ağrı, salya akıtma veya kötü nefes kokusu gibi belirtiler varsa dikkat etmek gerekir. Ağız içi enfeksiyonlar, diş problemleri veya çene ağrıları kedinizin sık esnemesine neden olabilir.

Kedinizin esnemesi aslında düşündüğünüzden çok daha anlamlı!

Kedinizin esnemesi aslında düşündüğünüzden çok daha anlamlı!

Kedinizin esnemesi sadece uykuyla ilgili olmayabilir. Can sıkıntısı, mutluluk, stres, hatta sağlık sorunları bile bu davranışın arkasında olabilir. Esnemelerinin ne anlama geldiğini anlayarak kedinizin ruh halini daha iyi çözebilirsiniz.

Siz en iyisi mi hangi durumlarda esnediğini gözlemleyin, böylece yukarıda verdiğimiz bilgilere dayanarak ne anlama geldiğini rahatça anlayabilirsiniz!

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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Daş Keleri

Şöyle içeriklere de ayar oluyorum. Kedi neden esner diye başlık atılmış. İçerikte sorunun cevabı yok. Herhangi bir insanın da tahmin edebileceği tüm ihtimall... Devamını Gör