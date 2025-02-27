Aman Dikkat: Kedinize Kesinlikle Vermemeniz Gereken 10 Yiyecek

Çiğ et, çiğ balık ve çiğ yumurta, kediniz için ciddi bakteriyel enfeksiyon riski taşır. Salmonella ve E. coli gibi bakteriler, kedinizin sağlığını ciddi şekilde tehdit edebilir. Ayrıca çiğ balıkta bulunan bir enzim, B1 vitamini eksikliğine neden olabilir, bu da nörolojik sorunlara ve hatta komaya yol açabilir.