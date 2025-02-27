onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hayvanlar
Aman Dikkat: Kedinize Kesinlikle Vermemeniz Gereken 10 Yiyecek

Aman Dikkat: Kedinize Kesinlikle Vermemeniz Gereken 10 Yiyecek

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.02.2025 - 16:10

Kediler, bizimle benzer şekilde suya ve proteine ihtiyaç duysa da beslenme gereksinimleri çok farklıdır. Bazı insan gıdaları, sevimli dostlarımız için ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Masum görünen birçok yiyecek, sindirim problemlerine veya ölümcül zehirlenmelere sebep olabilir. İşte kedinize asla vermemeniz gereken 10 tehlikeli yiyecek!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Alkol – Küçük Bir Miktarı Bile Ölümcül Olabilir!

Alkol içeren içecekler ve yiyecekler; kedilerde kusma, ishal, solunum sorunları ve bilinç kaybına yol açabilir. Sadece iki çay kaşığı viski küçük bir kediyi komaya sokabilir ve biraz daha fazlası ölümcül olabilir. Eğer kediniz alkol tükettiyse, hiç vakit kaybetmeden veterinere başvurmalısınız!

2. Çikolata – Tatlı Ama Tehlikeli!

Çikolatadaki teobromin ve kafein, kediler için oldukça zehirlidir ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Çikolata tüketen kedilerde kusma, ishal, kas sertliği, hızlı nefes alma, nöbetler ve kalp çarpıntısı görülebilir. Özellikle bitter çikolatalar, çok daha yüksek toksisiteye sahiptir!

3. Köpek Maması – Besleyici Değil, Tehlikeli!

Köpek mamaları, kedilerin ihtiyaç duyduğu yüksek protein ve taurin gibi temel besin maddelerini içermez. Uzun süre köpek maması yiyen bir kedi, ciddi beslenme eksiklikleri yaşayabilir.

4. Üzüm ve Kuru Üzüm – Böbrek Yetmezliğine Yol Açabilir!

4. Üzüm ve Kuru Üzüm – Böbrek Yetmezliğine Yol Açabilir!

Üzüm ve kuru üzüm kedilerde akut böbrek yetmezliğine sebep olabilir. Toksik maddesi tam olarak bilinmese de kedinizin üzüm veya kuru üzüm yemesi hayati tehlike yaratabilir. Bu yüzden kesinlikle uzak durmalısınız!

5. Ciğer – Fazlası Zehirleyebilir!

5. Ciğer – Fazlası Zehirleyebilir!

Kediler ciğeri çok sever ancak fazla tüketildiğinde A vitamini zehirlenmesine neden olabilir. Bu durum kemik deformasyonlarına, eklem sorunlarına ve ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Ölçülü verilmediği sürece, kedinizin sağlığı için büyük bir risk taşır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Süt ve Süt Ürünleri – Sanılanın Aksine Zararlı!

Süt ve süt ürünleri, birçok kedi için sindirim sorunlarına yol açar. Kediler büyüdükçe laktoz intoleransı geliştirir ve süt içtiklerinde ishal, mide ağrısı ve gaz problemi yaşayabilirler. Popüler inanışın aksine, kedilere süt vermek iyi bir fikir değil.

7. Soğan, Sarımsak ve Frenk Soğanı – Kırmızı Kan Hücrelerini Yok Ediyor!

7. Soğan, Sarımsak ve Frenk Soğanı – Kırmızı Kan Hücrelerini Yok Ediyor!

Soğan ve sarımsak, kedilerde kırmızı kan hücrelerini parçalayarak kansızlığa sebep olabilir. Üstelik çiğ, pişmiş veya toz halinde olması fark etmez; her türü kediler için zehirlidir! Bu yüzden içinde soğan veya sarımsak bulunan hiçbir yemeği kedinize vermemelisiniz.

8. Çiğ Et, Balık ve Yumurta – Bakteri Kaynağı!

8. Çiğ Et, Balık ve Yumurta – Bakteri Kaynağı!

Çiğ et, çiğ balık ve çiğ yumurta, kediniz için ciddi bakteriyel enfeksiyon riski taşır. Salmonella ve E. coli gibi bakteriler, kedinizin sağlığını ciddi şekilde tehdit edebilir. Ayrıca çiğ balıkta bulunan bir enzim, B1 vitamini eksikliğine neden olabilir, bu da nörolojik sorunlara ve hatta komaya yol açabilir.

9. Konserve Ton Balığı – Besleyici Değil, Zararlı!

9. Konserve Ton Balığı – Besleyici Değil, Zararlı!

Kediniz konserve ton balığını seviyor olabilir ama insan tüketimi için üretilmiş ton balığı, kediler için yeterli besin içermez. Ayrıca fazla miktarda tüketildiğinde, cıva zehirlenmesine yol açabilir. Eğer kedinize ton balığı vermek istiyorsanız, özel olarak üretilmiş kedi mamalarını tercih etmelisiniz.

10. Çiğ Patates ve Domates – Sindirim Sorunlarından Felce Kadar!

10. Çiğ Patates ve Domates – Sindirim Sorunlarından Felce Kadar!

Çiğ patates ve domates, kedilerde ciddi sindirim problemlerine yol açabilir. Özellikle yeşil patatesler, kediler için halüsinasyon, kalp rahatsızlıkları ve felç gibi tehlikeli durumlara sebep olabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Kedilere dair içeriklerimiz 😻

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Bozkurt

Alkol, çikolata, üzüm, sarımsak vb. vermeyi aklından geçirenin değil kedi beslemesi, tecrit altında tutulması gerekiyor.