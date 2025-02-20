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Onlardaki Trip Aslanlarda Yok: Kediler Neden Yüksek Yerlere Çıkmayı Seviyor?

Onlardaki Trip Aslanlarda Yok: Kediler Neden Yüksek Yerlere Çıkmayı Seviyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.02.2025 - 13:38

Kedinizin sürekli yüksek yerlere çıkması sizi şaşırtıyor mu? Oysa bu, pek çok kedide görülen doğal bir davranış. Kediler kendilerini en rahat hissettikleri noktaları seçerler. Bazen yalnız kalmak, bazen de ortamı gözlemlemek isterler. Peki, yükseklik sevgilerinin arkasında tam olarak ne var?

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Kediler hem avcı hem de av olabilen canlılardır. Küçük hayvanları avlarken aynı zamanda daha büyük avcılardan kaçmak zorundadırlar.

Kediler hem avcı hem de av olabilen canlılardır. Küçük hayvanları avlarken aynı zamanda daha büyük avcılardan kaçmak zorundadırlar.

Yüksek noktalar, çevreyi izleyerek hem avlarını hem de olası tehlikeleri görmelerini sağlar.

Yüksek noktalar, çevreyi izleyerek hem avlarını hem de olası tehlikeleri görmelerini sağlar.

Ayrıca birçok büyük yırtıcı kediler kadar çevik olmadığından, yüksekte olmak onlar için güvenli bir sığınak oluşturur.

Evde çocuklar, köpekler veya başka kediler varsa, kediniz daha sessiz ve sakin bir alana ihtiyaç duyabilir.

Evde çocuklar, köpekler veya başka kediler varsa, kediniz daha sessiz ve sakin bir alana ihtiyaç duyabilir.

Yüksek noktalar, onların rahatsız edilmeden dinlenebileceği güvenli bölgelerdir.

Stresli veya hasta olduklarında da yükseklere çıkma eğiliminde olabilirler.

Stresli veya hasta olduklarında da yükseklere çıkma eğiliminde olabilirler.

Bu yüzden evde rahat edebilecekleri yüksek alanlar sağlamak onların huzuru için önemlidir.

Birden fazla kediniz varsa, her biri kendi özel alanını belirlemek isteyebilir. Bazı kediler zemini sahiplenirken, diğerleri yüksek noktaları tercih eder.

Birden fazla kediniz varsa, her biri kendi özel alanını belirlemek isteyebilir. Bazı kediler zemini sahiplenirken, diğerleri yüksek noktaları tercih eder.
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Bu şekilde kediler arasında gerginlik azalır ve herkesin kendine ait bir bölgesi olur. Yüksek alanlar, kediler için evin dikey alanlarını da kullanmalarına olanak tanır.

Bu şekilde kediler arasında gerginlik azalır ve herkesin kendine ait bir bölgesi olur. Yüksek alanlar, kediler için evin dikey alanlarını da kullanmalarına olanak tanır.

Ayrıca yüksek yerler kediler için daha sıcak olabilir. Kış aylarında soğuk zeminler yerine, dolap üstleri, raflar veya buzdolabının tepesi gibi daha sıcak alanları tercih edebilirler.

Ayrıca yüksek yerler kediler için daha sıcak olabilir. Kış aylarında soğuk zeminler yerine, dolap üstleri, raflar veya buzdolabının tepesi gibi daha sıcak alanları tercih edebilirler.

Böylece hem ısınır hem de konforlu bir alan yaratmış olurlar.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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