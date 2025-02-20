Onlardaki Trip Aslanlarda Yok: Kediler Neden Yüksek Yerlere Çıkmayı Seviyor?

Kedinizin sürekli yüksek yerlere çıkması sizi şaşırtıyor mu? Oysa bu, pek çok kedide görülen doğal bir davranış. Kediler kendilerini en rahat hissettikleri noktaları seçerler. Bazen yalnız kalmak, bazen de ortamı gözlemlemek isterler. Peki, yükseklik sevgilerinin arkasında tam olarak ne var?