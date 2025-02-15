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Kediler Neden Bazen Kum Kabının Dışına Tuvaletini Yapıyor?

Kediler Neden Bazen Kum Kabının Dışına Tuvaletini Yapıyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.02.2025 - 12:00

Evinizde her şey yolunda gibi görünüyordu... Ta ki bir şeyi fark edene kadar: Kediniz kum kabı dışına tuvaletini yapmaya başlamış! Kum kabını özenle seçmiş olsanız bile, davranışın arkasında birçok farklı neden olabilir. Neyse ki, çözüm yolları da var!

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Kediler, kullandıkları kumun dokusuna ve türüne karşı oldukça hassastır. En basit açıklama, kedinizin kullandığınız kum türünü sevmemesi olabilir.

Kediler, kullandıkları kumun dokusuna ve türüne karşı oldukça hassastır. En basit açıklama, kedinizin kullandığınız kum türünü sevmemesi olabilir.

Özellikle yakın zamanda kum türünü değiştirdiyseniz, bu durum rahatsızlık yaratabilir.

Kum türleri arasında kil, silika jeli, çam, buğday, çimen, mısır ya da kağıt bazlı olanlar yer alır. Eğer yakın zamanda kum değişikliği yaptıysanız, sorun burada olabilir.

Kum türleri arasında kil, silika jeli, çam, buğday, çimen, mısır ya da kağıt bazlı olanlar yer alır. Eğer yakın zamanda kum değişikliği yaptıysanız, sorun burada olabilir.

Kum kabının konumu da kedinizin bu davranışını etkileyebilir. Eğer kum kabı yoğun bir trafiğin olduğu bir alana yerleştirildiyse, sorun yaratabilir.

Kum kabının konumu da kedinizin bu davranışını etkileyebilir. Eğer kum kabı yoğun bir trafiğin olduğu bir alana yerleştirildiyse, sorun yaratabilir.

Kediler tuvalet ihtiyaçlarını giderirken gizliliğe önem verir. Eğer rahatça kullanabilecekleri bir alan bulamazlarsa, bu durum uygun olmayan yerlere tuvalet yapmalarına neden olabilir.

Kediler tuvalet ihtiyaçlarını giderirken gizliliğe önem verir. Eğer rahatça kullanabilecekleri bir alan bulamazlarsa, bu durum uygun olmayan yerlere tuvalet yapmalarına neden olabilir.

Ayrıca kediler temizlik konusunda oldukça titizdir ve kirli bir kum kabını protesto etmek için kum kabı dışına tuvaletlerini yapabilirler.

Ayrıca kediler temizlik konusunda oldukça titizdir ve kirli bir kum kabını protesto etmek için kum kabı dışına tuvaletlerini yapabilirler.

Eğer kediniz kum kabı dışına tuvalet yapıyorsa, bu durum kabın daha sık temizlenmesi gerektiğini gösteriyor olabilir.

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Yaşlanan kedilerde artrit gibi rahatsızlıklar görülebilir ve kum kabına girip çıkmalarını zorlaştırabilir.

Yaşlanan kedilerde artrit gibi rahatsızlıklar görülebilir ve kum kabına girip çıkmalarını zorlaştırabilir.

Kedinizin bu davranışının nedeni, gastrointestinal bir hastalık gibi başka bir sağlık sorunu da olabilir.

Kedinizin bu davranışının nedeni, gastrointestinal bir hastalık gibi başka bir sağlık sorunu da olabilir.

Sindirim sistemi sorunları, kedinizin aniden dışkısını tutamamasına ve uygunsuz yerlere yapmasına neden olabilir.

Peki bu durumunu nasıl düzeltebilirsiniz?

Peki bu durumunu nasıl düzeltebilirsiniz?

  • Kum kabını mutlaka temiz tutun.

  • Kum kabını evin sessiz köşesine yerleştirin.

  • Kum türünü değiştirdiyseniz, eski kuma geri dönmeyi deneyin veya birden fazla türü yan yana koyarak kedinizin tercih ettiği kumu bulun.

Eğer tüm bu yöntemler işe yaramazsa, veteriner kontrolü şart.

Eğer tüm bu yöntemler işe yaramazsa, veteriner kontrolü şart.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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