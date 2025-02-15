Kediler Neden Bazen Kum Kabının Dışına Tuvaletini Yapıyor?

Evinizde her şey yolunda gibi görünüyordu... Ta ki bir şeyi fark edene kadar: Kediniz kum kabı dışına tuvaletini yapmaya başlamış! Kum kabını özenle seçmiş olsanız bile, davranışın arkasında birçok farklı neden olabilir. Neyse ki, çözüm yolları da var!