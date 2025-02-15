Kediler Neden Bazen Kum Kabının Dışına Tuvaletini Yapıyor?
Kediler Neden Bazen Kum Kabının Dışına Tuvaletini Yapıyor?
Evinizde her şey yolunda gibi görünüyordu... Ta ki bir şeyi fark edene kadar: Kediniz kum kabı dışına tuvaletini yapmaya başlamış! Kum kabını özenle seçmiş olsanız bile, davranışın arkasında birçok farklı neden olabilir. Neyse ki, çözüm yolları da var!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kediler, kullandıkları kumun dokusuna ve türüne karşı oldukça hassastır. En basit açıklama, kedinizin kullandığınız kum türünü sevmemesi olabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kum türleri arasında kil, silika jeli, çam, buğday, çimen, mısır ya da kağıt bazlı olanlar yer alır. Eğer yakın zamanda kum değişikliği yaptıysanız, sorun burada olabilir.
Kum kabının konumu da kedinizin bu davranışını etkileyebilir. Eğer kum kabı yoğun bir trafiğin olduğu bir alana yerleştirildiyse, sorun yaratabilir.
Kediler tuvalet ihtiyaçlarını giderirken gizliliğe önem verir. Eğer rahatça kullanabilecekleri bir alan bulamazlarsa, bu durum uygun olmayan yerlere tuvalet yapmalarına neden olabilir.
Ayrıca kediler temizlik konusunda oldukça titizdir ve kirli bir kum kabını protesto etmek için kum kabı dışına tuvaletlerini yapabilirler.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaşlanan kedilerde artrit gibi rahatsızlıklar görülebilir ve kum kabına girip çıkmalarını zorlaştırabilir.
Kedinizin bu davranışının nedeni, gastrointestinal bir hastalık gibi başka bir sağlık sorunu da olabilir.
Peki bu durumunu nasıl düzeltebilirsiniz?
Eğer tüm bu yöntemler işe yaramazsa, veteriner kontrolü şart.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın