Saçma Ancak Gerçek: Kediler Neden Salatalıktan Korkar?

Kediler ve garip davranışları her zaman ilgi çekmiştir. Kutuları sevmeleri, sudan nefret etmeleri ya da pürüzsüz bir şekilde sessizce hareket etmeleri bizi hep şaşırtır. Ancak salatalıklardan korkmaları, belki de en ilginç davranışlarından biri. Sosyal medyada bu durum üzerine sayısız video paylaşılmış durumda. Peki, kediler neden salatalıklardan korkuyor olabilir?