Bizden Çok Sevdikleri Kesin: Kediler Neden Kedi Otu Görünce Deli Olurlar?

Kedi otu kediler için toksik değildir, yani aşırı miktarda koklamak ya da yemek onları öldürmez. Ayrıca bazı kedilerin kedi otuna alerjisi olabilir. Ancak fazla tüketim durumunda mide bulantısı, kusma ya da ishal gibi rahatsızlıklar görülebilir. Neyse ki kediler genellikle sınırlarını bilir ve rahatsızlık hissi oluşmadan dururlar.