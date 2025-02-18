Hayır Kapris Yapmıyorlar: Kediler Neden Mamalarını Mama Kabından Çıkarıp Yer?

Kedinizin mamayı kabından alıp yere koyarak yediğini görmek bazen garip gelebilir. Halbuki bu sadece bir alışkanlık değil, altında pek çok sebep yatıyor. Çoğu zaman kediniz farkında olmadan içgüdüsel bir hareket yapıyor olabilir. Üstelik bu davranış, yemek zevklerinden fiziksel hassasiyetlerine kadar pek çok faktörden etkileniyor. Peki, gerçekten kediler neden böyle yapıyor?