Kediler Neden Yatakta Onca Yer Varken İlla Ayak Ucumuzda Yatar?

Kediniz kucağınıza gelmek yerine neden hep ayak ucunuzda uyuyor? Bu sadece bir rastlantı değil, tamamen bilinçli bir seçim! Kediler, uyudukları yeri dikkatlice belirler ve bunda birçok faktör rol oynar. Hem içgüdüleri hem de konforları için en uygun noktayı seçerler. İşte kedinizin bu alışkanlığının arkasındaki mantıklı sebepler!