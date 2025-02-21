Kediler Eve Misafir Geldiğinde Neden Köşe Bucak Saklanacak Yer Arar?

Kediler, sık sık gizemli ve mesafeli canlılar olarak tanımlanır. Ancak onların bu davranışlarının altında derin nedenler yatıyor. Özellikle eve gelen yabancılara karşı verdikleri tepkiler, birçok farklı faktöre bağlı olabilir. Bazı kediler misafirlere alışmakta zorlanırken, bazıları anında saklanacak bir köşe arar. Sebepleri neymiş beraber bakalım!