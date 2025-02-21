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Kediler Eve Misafir Geldiğinde Neden Köşe Bucak Saklanacak Yer Arar?

Kediler Eve Misafir Geldiğinde Neden Köşe Bucak Saklanacak Yer Arar?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.02.2025 - 13:06

Kediler, sık sık gizemli ve mesafeli canlılar olarak tanımlanır. Ancak onların bu davranışlarının altında derin nedenler yatıyor. Özellikle eve gelen yabancılara karşı verdikleri tepkiler, birçok farklı faktöre bağlı olabilir. Bazı kediler misafirlere alışmakta zorlanırken, bazıları anında saklanacak bir köşe arar. Sebepleri neymiş beraber bakalım!

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Kedilerde sosyalleşme eksikliği tıpkı insanlar gibi küçük yaşta başlıyor.

Kedilerde sosyalleşme eksikliği tıpkı insanlar gibi küçük yaşta başlıyor.

Kedilerin insanlara karşı nasıl tepki vereceği, yavruluk döneminde şekillenir. Özellikle hayatlarının ilk 3 ila 9 haftası arasında insanlarla yeterince etkileşim kurmayan kediler, yetişkinlikte daha çekingen olabilir.

Eğer kediniz bu dönemde farklı insanlarla ve ortamlarla tanışmadıysa, misafirlere karşı mesafeli davranması oldukça normal.

Eğer kediniz bu dönemde farklı insanlarla ve ortamlarla tanışmadıysa, misafirlere karşı mesafeli davranması oldukça normal.

Üstelik anneleri insanlara karşı temkinliyse yavrular da bunu öğrenerek aynı davranışı benimseyebilir.

Bazı kediler için yabancılar, geçmişte yaşadıkları kötü anıları tetikleyebilir.

Bazı kediler için yabancılar, geçmişte yaşadıkları kötü anıları tetikleyebilir.

Daha önce bir insan tarafından korkutulmuş, kovalanmış ya da cezalandırılmış bir kedi, tanımadığı kişilere karşı güvensiz olabilir. 

Özellikle barınaktan sahiplenilen veya kötü muamele görmüş kediler, yabancılara yaklaşmak yerine saklanmayı tercih eder.

Taşınma gibi büyük değişiklikler, kedilerde kaygıya neden olabilir.

Taşınma gibi büyük değişiklikler, kedilerde kaygıya neden olabilir.

Kediler, bulundukları ortamı detaylıca keşfetmek ve kendilerini güvende hissedecekleri alanlar oluşturmak ister. Yeni bir eve taşındıysa ya da evde büyük bir değişiklik yapıldıysa, kediniz henüz kendini güvende hissetmiyor olabilir.

Eğer eve gelen kişi yanında bir köpek ya da başka bir kedi getirdiyse, kedinizin kaçması kaçınılmaz olabilir.

Eğer eve gelen kişi yanında bir köpek ya da başka bir kedi getirdiyse, kedinizin kaçması kaçınılmaz olabilir.

Kediler, doğaları gereği bölgeci canlılardır ve kendi alanlarına başka bir hayvanın girmesinden hoşlanmazlar. Bazı kediler saldırgan bir tavır sergileyebilirken, bazıları tamamen ortadan kaybolmayı tercih eder.

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Eğer kediniz yalnızca yabancılara değil, genel olarak insanlara karşı agresif ya da ürkek bir tavır sergiliyorsa sağlık sorununun belirtisi olabilir.

Eğer kediniz yalnızca yabancılara değil, genel olarak insanlara karşı agresif ya da ürkek bir tavır sergiliyorsa sağlık sorununun belirtisi olabilir.

Kronik ağrılar veya diğer fiziksel rahatsızlıklar, kedilerin stres seviyesini artırarak sosyal davranışlarını değiştirebilir. Kedinizin son zamanlarda daha fazla saklandığını veya agresifleştiğini fark ediyorsanız, bir veteriner kontrolü yaptırmak iyi bir fikir olabilir.

Onu zorlamadan güvenli bir alan oluşturmak, kedinizin korkularını aşmasına yardımcı olabilir.

Onu zorlamadan güvenli bir alan oluşturmak, kedinizin korkularını aşmasına yardımcı olabilir.

Ancak unutmayın, bazı kediler doğaları gereği temkinlidir ve tamamen sosyal olmalarını beklemek her zaman gerçekçi olmayabilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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