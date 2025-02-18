Evcil Hayvanlarımıza Kostüm Giydirmek Onları Rahatsız Ediyor mu?

Doğum günleri gibi özel günlerde evcil hayvanlarını giydiren birçok kişi var. Sevimli kıyafetler içinde fotoğraf çekmek, eğlenceli bir fikir gibi görünebilir. Ancak hayvanlar için bu durum her zaman keyifli olmayabilir. Bazıları ilgiyi severken, bazıları için kıyafet giymek oldukça rahatsız edici olabilir. Peki, patili dostunuzun hangisi olduğunu nasıl anlayabilirsiniz?