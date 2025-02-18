Hayvanlarla Konuşmamıza Ramak Kaldı! Bilim İnsanları, İlk Yapay Zeka Destekli Çeviri Modeli İçin Yarışıyor

Bilim kurgu filmlerindeki gibi hayvanların bizimle konuştuğu bir dünya hayal edin. Köpeğinizin size ne düşündüğünü anlatabildiği ya da bir balinanın yaşadığı sorunları açıklayabildiği bir gelecek… Şaşırtıcı gelebilir ama bilim insanları, yapay zeka kullanarak hayvanların dilini çözmeye her zamankinden daha yakın!