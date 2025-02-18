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Hayvanlarla Konuşmamıza Ramak Kaldı! Bilim İnsanları, İlk Yapay Zeka Destekli Çeviri Modeli İçin Yarışıyor

Hayvanlarla Konuşmamıza Ramak Kaldı! Bilim İnsanları, İlk Yapay Zeka Destekli Çeviri Modeli İçin Yarışıyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.02.2025 - 13:32

Bilim kurgu filmlerindeki gibi hayvanların bizimle konuştuğu bir dünya hayal edin. Köpeğinizin size ne düşündüğünü anlatabildiği ya da bir balinanın yaşadığı sorunları açıklayabildiği bir gelecek… Şaşırtıcı gelebilir ama bilim insanları, yapay zeka kullanarak hayvanların dilini çözmeye her zamankinden daha yakın!

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Yapay zeka ile hayvan dilini çözme yarışı başladı! Bu alandaki araştırmalar o kadar ciddi ki en büyük ilerlemeyi kaydeden ekibe 500 bin dolar ödül veya 10 milyon dolarlık yatırım fırsatı sunuluyor.

Yapay zeka ile hayvan dilini çözme yarışı başladı! Bu alandaki araştırmalar o kadar ciddi ki en büyük ilerlemeyi kaydeden ekibe 500 bin dolar ödül veya 10 milyon dolarlık yatırım fırsatı sunuluyor.

Coller-Dolittle Ödülü olarak adlandırılan bu teşvik, bilim insanlarını ilk hayvan-insan çeviri yapay zekasını geliştirmeye yönlendirmeyi amaçlıyor.

Bu yarışta öne çıkan iki büyük proje var:

Bu yarışta öne çıkan iki büyük proje var:

  • Project Ceti (Cetacean Translation Initiative): Balinaların çıkardığı sesleri yapay zeka ile tercüme etmeye odaklanıyor.

  • Earth Species Project: Kargalar, zebralar ve balinalar dahil olmak üzere birçok hayvanın dilini çözmeye çalışıyor.

Project Ceti, on yılı aşkın süredir balinaların kullandığı sesleri analiz ediyor.

Project Ceti, on yılı aşkın süredir balinaların kullandığı sesleri analiz ediyor.

Araştırmacılar, 8.000 ses örneği ile şu ana kadar bazı ilerlemeler kaydetti ancak veri eksikliği sebebiyle sürecin yavaş ilerlediğini belirtiyorlar.

Yapay zeka algoritmaları, balinaların bu sesleri hangi durumlarda kullandığını anlamaya çalışıyor.

Yapay zeka algoritmaları, balinaların bu sesleri hangi durumlarda kullandığını anlamaya çalışıyor.

Eğer proje başarılı olursa, insanlarla balinalar arasında basit düzeyde bir iletişim kurulması mümkün olabilir!

Earth Species Project, yalnızca balinalara odaklanmıyor. Kargalar, zebralar ve diğer hayvanların seslerini analiz ederek temel bir “hayvan dili sözlüğü” oluşturmayı hedefliyor.

Earth Species Project, yalnızca balinalara odaklanmıyor. Kargalar, zebralar ve diğer hayvanların seslerini analiz ederek temel bir “hayvan dili sözlüğü” oluşturmayı hedefliyor.

Proje, kısa süre önce 17 milyon dolarlık fon elde ederek çalışmalarını hızlandırdı. Makine öğrenimi kullanılarak hayvanların sesleri ve jestleri belirli bir düzene oturtuluyor ve iletişim kalıpları oluşturuluyor.

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Henüz tam anlamıyla bir hayvan-insan çeviri cihazı elimizde olmasa da bilim insanları hedefe her geçen gün daha fazla yaklaşıyor.

Henüz tam anlamıyla bir hayvan-insan çeviri cihazı elimizde olmasa da bilim insanları hedefe her geçen gün daha fazla yaklaşıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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