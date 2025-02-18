Hayvanlarla Konuşmamıza Ramak Kaldı! Bilim İnsanları, İlk Yapay Zeka Destekli Çeviri Modeli İçin Yarışıyor
Hayvanlarla Konuşmamıza Ramak Kaldı! Bilim İnsanları, İlk Yapay Zeka Destekli Çeviri Modeli İçin Yarışıyor
Bilim kurgu filmlerindeki gibi hayvanların bizimle konuştuğu bir dünya hayal edin. Köpeğinizin size ne düşündüğünü anlatabildiği ya da bir balinanın yaşadığı sorunları açıklayabildiği bir gelecek… Şaşırtıcı gelebilir ama bilim insanları, yapay zeka kullanarak hayvanların dilini çözmeye her zamankinden daha yakın!
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Yapay zeka ile hayvan dilini çözme yarışı başladı! Bu alandaki araştırmalar o kadar ciddi ki en büyük ilerlemeyi kaydeden ekibe 500 bin dolar ödül veya 10 milyon dolarlık yatırım fırsatı sunuluyor.
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Bu yarışta öne çıkan iki büyük proje var:
Project Ceti, on yılı aşkın süredir balinaların kullandığı sesleri analiz ediyor.
Yapay zeka algoritmaları, balinaların bu sesleri hangi durumlarda kullandığını anlamaya çalışıyor.
Earth Species Project, yalnızca balinalara odaklanmıyor. Kargalar, zebralar ve diğer hayvanların seslerini analiz ederek temel bir “hayvan dili sözlüğü” oluşturmayı hedefliyor.
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Henüz tam anlamıyla bir hayvan-insan çeviri cihazı elimizde olmasa da bilim insanları hedefe her geçen gün daha fazla yaklaşıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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