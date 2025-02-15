Bir Kanocu Balinanın Ağzından Kurtulma Hikayesini Anlattı: "Yüzümde Balçık Dokusu Hissettim!"
Bir Kanocu Balinanın Ağzından Kurtulma Hikayesini Anlattı: "Yüzümde Balçık Dokusu Hissettim!"
Dalgalarla dolu bir günde, deniz üzerinde süzülen bir kanocunun başına gelebilecek en korkutucu şey ne olabilir? Şili’de 24 yaşındaki Adrian Simancas, devasa bir kambur balinanın ağzına girdikten sonra hayatta kalmayı başardı. Yaşadıklarını anlattığında ise herkes şaşkına döndü. Gelin bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Adrian ve babası Dell Simancas Macellan Boğazı’nda şişme kayıklarla denizde gezinirken olay gerçekleşti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birdenbire suyun altından devasa bir kambur balina fırladı ve Adrian’ı, hatta sarı şişme kayığını da içine aldı.
Şok edici anlar, babası tarafından kayda alındı. Görüntülerde Adrian’ın birkaç saniyeliğine tamamen suyun altında kaybolduğu görülüyor.
Adrian’ın dediğine göre, yaşadığı birkaç saniyelik kabus tam anlamıyla “zaman donmuş gibi” hissettirdi.
O an, gerçekten yutulduğunu düşündüğünü de ekliyor. Neyse ki, balina onu kısa sürede tükürdü ve Adrian yüzeyde tekrar belirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzmanlara göre, kambur balinalar genellikle insanlara zarar vermek istemez. Adrian da bu olayın meraktan kaynaklanmış olabileceğini düşünüyor.
Adrian’ın deneyimi, korkutucu olduğu kadar hayranlık uyandırıcı ve mucizevi bir hayatta kalma hikayesi olarak akıllara kazındı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın