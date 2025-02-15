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Bir Kanocu Balinanın Ağzından Kurtulma Hikayesini Anlattı: "Yüzümde Balçık Dokusu Hissettim!"

Bir Kanocu Balinanın Ağzından Kurtulma Hikayesini Anlattı: "Yüzümde Balçık Dokusu Hissettim!"

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.02.2025 - 11:32

Dalgalarla dolu bir günde, deniz üzerinde süzülen bir kanocunun başına gelebilecek en korkutucu şey ne olabilir? Şili’de 24 yaşındaki Adrian Simancas, devasa bir kambur balinanın ağzına girdikten sonra hayatta kalmayı başardı. Yaşadıklarını anlattığında ise herkes şaşkına döndü. Gelin bakalım...

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Adrian ve babası Dell Simancas Macellan Boğazı’nda şişme kayıklarla denizde gezinirken olay gerçekleşti.

Adrian ve babası Dell Simancas Macellan Boğazı’nda şişme kayıklarla denizde gezinirken olay gerçekleşti.

birdenbire suyun altından devasa bir kambur balina fırladı ve Adrian’ı, hatta sarı şişme kayığını da içine aldı.

Birdenbire suyun altından devasa bir kambur balina fırladı ve Adrian’ı, hatta sarı şişme kayığını da içine aldı.

Birdenbire suyun altından devasa bir kambur balina fırladı ve Adrian’ı, hatta sarı şişme kayığını da içine aldı.

Bu şok edici anlar, babası tarafından kayda alındı.

Şok edici anlar, babası tarafından kayda alındı. Görüntülerde Adrian’ın birkaç saniyeliğine tamamen suyun altında kaybolduğu görülüyor.

Şok edici anlar, babası tarafından kayda alındı. Görüntülerde Adrian’ın birkaç saniyeliğine tamamen suyun altında kaybolduğu görülüyor.

Adrian’ın dediğine göre, yaşadığı birkaç saniyelik kabus tam anlamıyla “zaman donmuş gibi” hissettirdi.

Adrian’ın dediğine göre, yaşadığı birkaç saniyelik kabus tam anlamıyla “zaman donmuş gibi” hissettirdi.

“Yüzümde bir balçık dokusu hissettim, koyu mavi ve beyaz renkler gördüm.” diyor.

O an, gerçekten yutulduğunu düşündüğünü de ekliyor. Neyse ki, balina onu kısa sürede tükürdü ve Adrian yüzeyde tekrar belirdi.

O an, gerçekten yutulduğunu düşündüğünü de ekliyor. Neyse ki, balina onu kısa sürede tükürdü ve Adrian yüzeyde tekrar belirdi.

“Hayatta kaldığımı anlamam birkaç saniyemi aldı.” diye açıklıyor.

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Uzmanlara göre, kambur balinalar genellikle insanlara zarar vermek istemez. Adrian da bu olayın meraktan kaynaklanmış olabileceğini düşünüyor.

Uzmanlara göre, kambur balinalar genellikle insanlara zarar vermek istemez. Adrian da bu olayın meraktan kaynaklanmış olabileceğini düşünüyor.

Adrian’ın deneyimi, korkutucu olduğu kadar hayranlık uyandırıcı ve mucizevi bir hayatta kalma hikayesi olarak akıllara kazındı.

Adrian’ın deneyimi, korkutucu olduğu kadar hayranlık uyandırıcı ve mucizevi bir hayatta kalma hikayesi olarak akıllara kazındı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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