Bir Kanocu Balinanın Ağzından Kurtulma Hikayesini Anlattı: "Yüzümde Balçık Dokusu Hissettim!"

Dalgalarla dolu bir günde, deniz üzerinde süzülen bir kanocunun başına gelebilecek en korkutucu şey ne olabilir? Şili’de 24 yaşındaki Adrian Simancas, devasa bir kambur balinanın ağzına girdikten sonra hayatta kalmayı başardı. Yaşadıklarını anlattığında ise herkes şaşkına döndü. Gelin bakalım...