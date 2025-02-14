Bazı Aylar 30 Bazıları 31: Neden Her Ayda Aynı Sayıda Gün Bulunmuyor?

Şubat ayının diğer aylardan daha kısa olduğunu fark ettiniz mi? Peki ya bazılarının 30, bazılarının 31 gün olmasının sebebini hiç merak ettiniz mi? Bu düzensizlik, modern takvimimizin geçmişine ve eski uygarlıkların karmaşık düzenlemelerine dayanıyor. Hazırsanız tarihin derinliklerine inelim!