Bazı Aylar 30 Bazıları 31: Neden Her Ayda Aynı Sayıda Gün Bulunmuyor?
Bazı Aylar 30 Bazıları 31: Neden Her Ayda Aynı Sayıda Gün Bulunmuyor?
Şubat ayının diğer aylardan daha kısa olduğunu fark ettiniz mi? Peki ya bazılarının 30, bazılarının 31 gün olmasının sebebini hiç merak ettiniz mi? Bu düzensizlik, modern takvimimizin geçmişine ve eski uygarlıkların karmaşık düzenlemelerine dayanıyor. Hazırsanız tarihin derinliklerine inelim!
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Bugün kullandığımız Gregoryen Takvim, aslında eski Roma takviminin birkaç kez düzenlenmiş bir versiyonudur. Eski Romalılar, ay kavramını Ay’ın döngüsüne göre belirlemişlerdi.
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Başlangıçta, eski Romalıların takvimi sadece 10 aydan oluşuyordu! Yılın son 60 günü ise takvimde yok sayılmıştı.
Quintilis'ten itibaren gelen ay isimleri, Latincede "beş"ten "on"a kadar olan sayılardan türemişti. Ancak bu 10 ay, 1 yılın tamamını karşılamıyordu.
MÖ 700 civarında, Romalı kral Numa Pompilius takvime iki yeni ay ekledi: Januarius (Ocak) ve Februarius (Şubat). Böylece yıl 12 aya çıktı. Ancak bu bile her şeyi çözmedi.
MÖ 46 yılında, Julius Caesar takvimi tekrar düzenledi ve ayların gün sayılarını 30 veya 31 olarak sabitledi. Ancak Şubat, 28 günle farklı kaldı.
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Ayların gün sayısındaki bu düzensizliğin sebebi, Ay’ın döngüsüyle güneş yılını eşleştirmeye çalışan eski Romalıların çabalarıydı.
Yani her ayın gün sayısındaki farklılık, eski uygarlıkların hem astronomik hem de siyasi kararlarından kaynaklanıyor.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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