ABD'de Patronunuzu Sizin Yerinize Eleştiren Anonim Hizmet Başlatıldı: İş Yerinde Fırtınalar Estiriyor!
ABD'de Patronunuzu Sizin Yerinize Eleştiren Anonim Hizmet Başlatıldı: İş Yerinde Fırtınalar Estiriyor!
Hiç patronunuza söylemek isteyip de söyleyemediğiniz bir şeyler oldu mu? Ya da iş yerinde sizi rahatsız eden bir durumu dile getirmekten çekindiniz mi? Artık bu gibi durumlarda çalışanları kurtaracak bir hizmet var ve üstelik tamamen anonim! Ancak henüz Türkiye'de bir örneğine rastlamadık. Gelin hizmetin detayına bakalım!
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Occupational Cares Diversity Affairs (OCDA) isimli bu benzersiz girişim, ABD’de kısa sürede büyük yankı uyandırdı.
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Stand-up komedyeni ve aktör Calimar White tarafından hayata geçirilen bu kâr amacı gütmeyen organizasyon, çalışanların seslerini duyurması için yaratıcı bir yol sunuyor.
Hizmetin çalışma prensibi oldukça basit: Çalışanlar, OCDA’nın internet sitesi üzerinden tamamen anonim olarak şikayetlerini gönderiyor.
Şikayetler, eğitilmiş bir "azar uzmanı" (Agent Ratliff) tarafından ele alınıyor ve ilgili yöneticiye bizzat iletiliyor.
Süreç, çalışanların şikayetlerini OCDA’nın web sitesine iletmesiyle başlıyor. Agent Ratliff, aldığı şikayetlere uygun bir senaryo hazırlıyor.
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Bu ilginç hizmet, TikTok ve YouTube gibi platformlarda milyonlarca izlenme aldı.
Kullanıcı yorumları ise oldukça karışık. Kimileri bu hizmeti överken kimileri anonimlik sağlayıp sağlamayacağı konusunda biraz kararsız.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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