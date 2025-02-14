ABD'de Patronunuzu Sizin Yerinize Eleştiren Anonim Hizmet Başlatıldı: İş Yerinde Fırtınalar Estiriyor!

Hiç patronunuza söylemek isteyip de söyleyemediğiniz bir şeyler oldu mu? Ya da iş yerinde sizi rahatsız eden bir durumu dile getirmekten çekindiniz mi? Artık bu gibi durumlarda çalışanları kurtaracak bir hizmet var ve üstelik tamamen anonim! Ancak henüz Türkiye'de bir örneğine rastlamadık. Gelin hizmetin detayına bakalım!