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ABD'de Patronunuzu Sizin Yerinize Eleştiren Anonim Hizmet Başlatıldı: İş Yerinde Fırtınalar Estiriyor!

ABD'de Patronunuzu Sizin Yerinize Eleştiren Anonim Hizmet Başlatıldı: İş Yerinde Fırtınalar Estiriyor!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.02.2025 - 14:06

Hiç patronunuza söylemek isteyip de söyleyemediğiniz bir şeyler oldu mu? Ya da iş yerinde sizi rahatsız eden bir durumu dile getirmekten çekindiniz mi? Artık bu gibi durumlarda çalışanları kurtaracak bir hizmet var ve üstelik tamamen anonim! Ancak henüz Türkiye'de bir örneğine rastlamadık. Gelin hizmetin detayına bakalım!

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Occupational Cares Diversity Affairs (OCDA) isimli bu benzersiz girişim, ABD’de kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Occupational Cares Diversity Affairs (OCDA) isimli bu benzersiz girişim, ABD’de kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Stand-up komedyeni ve aktör Calimar White tarafından hayata geçirilen bu kâr amacı gütmeyen organizasyon, çalışanların seslerini duyurması için yaratıcı bir yol sunuyor.

Stand-up komedyeni ve aktör Calimar White tarafından hayata geçirilen bu kâr amacı gütmeyen organizasyon, çalışanların seslerini duyurması için yaratıcı bir yol sunuyor.

Hizmetin çalışma prensibi oldukça basit: Çalışanlar, OCDA’nın internet sitesi üzerinden tamamen anonim olarak şikayetlerini gönderiyor.

Hizmetin çalışma prensibi oldukça basit: Çalışanlar, OCDA’nın internet sitesi üzerinden tamamen anonim olarak şikayetlerini gönderiyor.

Şikayetler, eğitilmiş bir "azar uzmanı" (Agent Ratliff) tarafından ele alınıyor ve ilgili yöneticiye bizzat iletiliyor.

Şikayetler, eğitilmiş bir "azar uzmanı" (Agent Ratliff) tarafından ele alınıyor ve ilgili yöneticiye bizzat iletiliyor.

Eğer yüz yüze görüşme mümkün değilse süreç, telefon üzerinden tamamlanıyor.

Süreç, çalışanların şikayetlerini OCDA’nın web sitesine iletmesiyle başlıyor. Agent Ratliff, aldığı şikayetlere uygun bir senaryo hazırlıyor.

Süreç, çalışanların şikayetlerini OCDA’nın web sitesine iletmesiyle başlıyor. Agent Ratliff, aldığı şikayetlere uygun bir senaryo hazırlıyor.

Doğrudan iş yerine giderek bu senaryoyu ilgili yöneticiye okuyor.

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Bu ilginç hizmet, TikTok ve YouTube gibi platformlarda milyonlarca izlenme aldı.

Bu ilginç hizmet, TikTok ve YouTube gibi platformlarda milyonlarca izlenme aldı.

OCDA’nın YouTube kanalında ise bu yüzleşmelerin düzenlenmemiş hâlleri yayınlanıyor ve kanal şu anda neredeyse 200 bin aboneye sahip.

Kullanıcı yorumları ise oldukça karışık. Kimileri bu hizmeti överken kimileri anonimlik sağlayıp sağlamayacağı konusunda biraz kararsız.

Kullanıcı yorumları ise oldukça karışık. Kimileri bu hizmeti överken kimileri anonimlik sağlayıp sağlamayacağı konusunda biraz kararsız.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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