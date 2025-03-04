Hiç Doymuyorlar! Köpekler Neden Sürekli Aç Gibi Davranırlar?

Çoğu köpek sahibi, evcil dostlarının yemek konusunda bitmek bilmeyen bir iştaha sahip olduğunu fark etmiştir. Bazı köpekler ne kadar mama verseniz de hep aç gibi görünür. Üstelik bunu öyle iyi rol yaparak gösterirler ki sahipleri onları aç bıraktığını bile düşünebilir. Ancak köpeklerin sürekli yemek istemesi, her zaman aç oldukları anlamına gelmez. Peki ne anlama geliyor? Gelin bakalım!