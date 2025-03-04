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Hiç Doymuyorlar! Köpekler Neden Sürekli Aç Gibi Davranırlar?

Hiç Doymuyorlar! Köpekler Neden Sürekli Aç Gibi Davranırlar?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.03.2025 - 10:58

Çoğu köpek sahibi, evcil dostlarının yemek konusunda bitmek bilmeyen bir iştaha sahip olduğunu fark etmiştir. Bazı köpekler ne kadar mama verseniz de hep aç gibi görünür. Üstelik bunu öyle iyi rol yaparak gösterirler ki sahipleri onları aç bıraktığını bile düşünebilir. Ancak köpeklerin sürekli yemek istemesi, her zaman aç oldukları anlamına gelmez. Peki ne anlama geliyor? Gelin bakalım!

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Köpeklerin sürekli yemek istemesinin birçok nedeni olabilir. Bunlardan biri genetik yatkınlıktır.

Köpeklerin sürekli yemek istemesinin birçok nedeni olabilir. Bunlardan biri genetik yatkınlıktır.

Özellikle Labrador Retriever, Beagle, Cocker Spaniel ve Pug gibi ırkların genetik olarak daha açgözlü oldukları bilinmektedir. Örneğin, yapılan araştırmalarda Labradorların dörtte birinin POMC adı verilen bir gene sahip olduğu bulunmuştur.

Bu gen, beynin açlık ve tokluk hissini algılamasını etkileyerek köpeğin her zaman aç olduğunu düşünmesine neden olabilir.

Bu gen, beynin açlık ve tokluk hissini algılamasını etkileyerek köpeğin her zaman aç olduğunu düşünmesine neden olabilir.

Köpeğinizin ne kadar aktif olduğu da yemek ihtiyacını doğrudan etkileyebilir. Daha fazla hareket eden, oyun oynayan veya yürüyüş yapan köpekler daha fazla enerji harcar ve bu enerjiyi yerine koymak için daha çok yemek isteyebilir.

Bazı hastalıklar, köpeğinizin iştahında artışa neden olabilir.

Bazı hastalıklar, köpeğinizin iştahında artışa neden olabilir.

Örneğin diyabet, Cushing hastalığı, tiroid sorunları, bağırsak parazitleri ve pankreas hastalıkları gibi rahatsızlıklar, köpeğinizin normalden çok daha fazla yemek istemesine yol açabilir. 

Eğer köpeğinizin iştahı aniden arttıysa, buna kilo kaybı, aşırı susuzluk veya kusma gibi belirtiler de eşlik ediyorsa, vakit kaybetmeden bir veteriner kontrolüne gitmelisiniz.

Köpeklerin bazı ilaçlara verdiği tepkiler iştah artışı şeklinde olabilir.

Köpeklerin bazı ilaçlara verdiği tepkiler iştah artışı şeklinde olabilir.

Özellikle prednizon gibi kortikosteroidler, köpeklerin daha fazla yemek istemesine yol açabilir. Etki zamanla azalabilir ancak uzun süreli ilaç kullanımı söz konusuysa, veteriner kontrolünde bir beslenme planı oluşturmak gerekebilir.

Köpekler yalnız kaldıklarında, ilgi görmediklerinde ya da kaygı yaşadıklarında yemek yeme alışkanlıkları değişebilir.

Köpekler yalnız kaldıklarında, ilgi görmediklerinde ya da kaygı yaşadıklarında yemek yeme alışkanlıkları değişebilir.

Stres ve can sıkıntısı çeken köpekler, yiyeceğe daha fazla ilgi gösterebilir ve sürekli olarak bir şeyler atıştırmak isteyebilir. Özellikle evde uzun süre yalnız kalan köpekler, sıkıldıklarında kendilerini yiyecek arayışına kaptırabilir.

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Köpeğinize verdiğiniz mama yeterince besleyici değilse, kendini hep aç hissedebilir.

Köpeğinize verdiğiniz mama yeterince besleyici değilse, kendini hep aç hissedebilir.

Düşük proteinli veya düşük lif içeren mamalar, köpeğin tokluk hissini daha çabuk kaybetmesine neden olabilir. Bu yüzden kaliteli, yüksek protein ve lif içeren mamalar tercih etmek köpeğinizin daha uzun süre tok kalmasına yardımcı olabilir.

Köpekler zeki hayvanlardır ve ödül mamalarıyla yemek isteme alışkanlığı kazanabilirler.

Köpekler zeki hayvanlardır ve ödül mamalarıyla yemek isteme alışkanlığı kazanabilirler.

Eğer her “acıma bakışı” attığında ona bir ödül maması verirseniz, bu onun için bir rutin haline gelebilir. Böylece köpeğiniz gerçekten aç olmadığı halde, yemek istediğini düşündüğünüzde bir şeyler vermeniz gerektiğini öğrenmiş olur.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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