Hiç Doymuyorlar! Köpekler Neden Sürekli Aç Gibi Davranırlar?
Hiç Doymuyorlar! Köpekler Neden Sürekli Aç Gibi Davranırlar?
Çoğu köpek sahibi, evcil dostlarının yemek konusunda bitmek bilmeyen bir iştaha sahip olduğunu fark etmiştir. Bazı köpekler ne kadar mama verseniz de hep aç gibi görünür. Üstelik bunu öyle iyi rol yaparak gösterirler ki sahipleri onları aç bıraktığını bile düşünebilir. Ancak köpeklerin sürekli yemek istemesi, her zaman aç oldukları anlamına gelmez. Peki ne anlama geliyor? Gelin bakalım!
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Köpeklerin sürekli yemek istemesinin birçok nedeni olabilir. Bunlardan biri genetik yatkınlıktır.
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Bu gen, beynin açlık ve tokluk hissini algılamasını etkileyerek köpeğin her zaman aç olduğunu düşünmesine neden olabilir.
Bazı hastalıklar, köpeğinizin iştahında artışa neden olabilir.
Köpeklerin bazı ilaçlara verdiği tepkiler iştah artışı şeklinde olabilir.
Köpekler yalnız kaldıklarında, ilgi görmediklerinde ya da kaygı yaşadıklarında yemek yeme alışkanlıkları değişebilir.
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Köpeğinize verdiğiniz mama yeterince besleyici değilse, kendini hep aç hissedebilir.
Köpekler zeki hayvanlardır ve ödül mamalarıyla yemek isteme alışkanlığı kazanabilirler.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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köpüşler iyi ki var