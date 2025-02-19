Köpekler Neden Eşyalarını Gömme İhtiyacı Hisseder?

Köpeğiniz ödül mamasını almak için heyecanla zıplayıp patilerini sallıyor ama saniyeler sonra onu yemeyip bir yerlere saklıyor mu? Eğer böyle bir şey yaşadıysanız, merak etmeyin, yalnız değilsiniz! Pek çok köpek sahibi bu davranışın sebebini anlamakta güçlük çekiyor. Gelin sebebine bakalım!