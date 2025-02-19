Köpekler Neden Eşyalarını Gömme İhtiyacı Hisseder?
Köpekler Neden Eşyalarını Gömme İhtiyacı Hisseder?
Köpeğiniz ödül mamasını almak için heyecanla zıplayıp patilerini sallıyor ama saniyeler sonra onu yemeyip bir yerlere saklıyor mu? Eğer böyle bir şey yaşadıysanız, merak etmeyin, yalnız değilsiniz! Pek çok köpek sahibi bu davranışın sebebini anlamakta güçlük çekiyor. Gelin sebebine bakalım!
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Köpeklerin eşyalarını saklama ve gömme içgüdüsü aslında binlerce yıl öncesine dayanıyor.
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Köpeklerin vahşi ataları; avladıkları hayvanları hemen tüketmediklerinde, kalan parçaları toprağa gömerek saklama eğilimindeydi.
The Spruce Pets’e göre bu davranışın temel sebebi hem yiyeceği daha uzun süre korumak hem de diğer avcılardan saklamaktı.
Günümüzde köpekler düzenli olarak beslenmelerine rağmen, bu içgüdü hala DNA'larında kodlanmış durumda.
Her köpek bu davranışı göstermese de özellikle bazı ırklar gömme içgüdüsünü daha güçlü bir şekilde sergileyebilir.
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Küçük av hayvanlarını yakalamak için yetiştirilmiş teriyerler, daksundlar ve tazı gibi ırklar, doğaları gereği daha fazla kazma ve saklama eğilimi gösterebilir.
Çünkü bu köpekler, avlarını yakalamak ve onları güvenli bir yerde saklamak için yetiştirilmişlerdir.
Bazen köpekler sadece yiyeceklerini değil, evdeki eşyaları da saklamaya başlar. Bunun nedeni büyük ihtimalle sıkılmaları veya sahiplerinin ilgisini çekmeye çalışmalarıdır.
Eğer köpeğiniz çok fazla oyuncak veya mama gömüyorsa, ona gereğinden fazla ödül maması ya da oyuncak veriyor olabilirsiniz.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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