"O Gelirse Ben Giderim" Dedikten Sonra Evcil Hayvanlarının Kulu Kölesi Olan Ebeveynler

Başta büyük bir kararlılıkla “O gelirse ben giderim!” diyen ebeveynler, zamanla evin yeni üyesinin en büyük hayranı haline geliyor. Önce mesafeli duran o kişiler, bir süre sonra patili dostlarını şımartmak için her yolu deniyor. 'Sakın koltuğa çıkmasın!' diyenler, kucağında uyutmaya başlıyor. Gelin o tatlı ebeveynlere beraber bakalım!