"O Gelirse Ben Giderim" Dedikten Sonra Evcil Hayvanlarının Kulu Kölesi Olan Ebeveynler
"O Gelirse Ben Giderim" Dedikten Sonra Evcil Hayvanlarının Kulu Kölesi Olan Ebeveynler
Başta büyük bir kararlılıkla “O gelirse ben giderim!” diyen ebeveynler, zamanla evin yeni üyesinin en büyük hayranı haline geliyor. Önce mesafeli duran o kişiler, bir süre sonra patili dostlarını şımartmak için her yolu deniyor. 'Sakın koltuğa çıkmasın!' diyenler, kucağında uyutmaya başlıyor. Gelin o tatlı ebeveynlere beraber bakalım!
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1. "Kedilerden nefret ettiğini söylüyordu"
2. "Kendisi güya kedi değil köpek insanıymış" 😹
3. Evde istemeyip bir de isimlerini kendilerinin koymaları yok mu! 😻
4. Hep kedi-köpek mi paylaşacağız? 😍
5. "Annem kedilerden pek haz etmiyordu ancak 5 ay sonra yeni bir kedi sahiplendi!"
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6. "Asla köpek sahiplenmeyeceğini söylüyordu ancak şimdi 8. senemiz" 😻
7. "Evde asla kedi istemeyen babam, kedimin evine kamera sistemi kurmuş. Sırf güvende olduğunu görebilmek için"
8. Açıklama kendini anlatıyor zaten! 😹
9. "Asla yatağa çıkmayacak!" 😹
10. "Asla bir hayvanı sahiplenmek istemiyordu ancak şimdi onsuz seyahat edemiyor" 😍
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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