onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hayvanlar
"O Gelirse Ben Giderim" Dedikten Sonra Evcil Hayvanlarının Kulu Kölesi Olan Ebeveynler

"O Gelirse Ben Giderim" Dedikten Sonra Evcil Hayvanlarının Kulu Kölesi Olan Ebeveynler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.02.2025 - 15:22

Ebeveynlerin evcil hayvanlara karşı ilk tepkileri genelde olumsuz olur. 'O gelirse ben giderim!' gibi iddialı cümleler sıkça duyulur. Ancak işler bir süre sonra hiç beklenmedik şekilde değişir. Evcil hayvanlar, evin göz bebeği ve baş tacı haline gelir. Hatta ebeveynler, bir bakmışsınız onların hizmetine koşar olmuş!

Geçen haftaki içeriğimize buradan ulaşabilirsin! 👇🏻😻

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. "Kesinlikle istemediğini söylüyordu!"

1. "Kesinlikle istemediğini söylüyordu!"

2. "Bakarız ama kumuna, yemeğine, suyuna sen bakacaksın!" 😹

2. "Bakarız ama kumuna, yemeğine, suyuna sen bakacaksın!" 😹

3. "İlk zamanlarda yanında dolaşmasına kesinlikle izin vermiyordu şimdi beraber bile uyuyorlar!" 😻

3. "İlk zamanlarda yanında dolaşmasına kesinlikle izin vermiyordu şimdi beraber bile uyuyorlar!" 😻
imgur.com

4. "Köpekler kokuyor bir de onun kokusuyla uğraşamam!"

4. "Köpekler kokuyor bir de onun kokusuyla uğraşamam!"

5. Fotoğrafın tatlılığına kalbimizi bıraktık 😻

5. Fotoğrafın tatlılığına kalbimizi bıraktık 😻
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Kedilerin, evin en "istemeyen" kişilere duydukları zaaf 😻

6. Kedilerin, evin en "istemeyen" kişilere duydukları zaaf 😻

7. "Güya o hiç ilgilenmeyecekti!" 😹

7. "Güya o hiç ilgilenmeyecekti!" 😹

8. Valla o kadar güzel uyuyor ki benim bile uykum geldi! 😹

8. Valla o kadar güzel uyuyor ki benim bile uykum geldi! 😹

9. "Büyük köpek türlerini hiç sevmiyordu!" Bize hiç öyle gelmedi ama olsun 😻

9. "Büyük köpek türlerini hiç sevmiyordu!" Bize hiç öyle gelmedi ama olsun 😻

10. "Bu eve KESİNLİKLE hayvan girmeyecek!" 😹

10. "Bu eve KESİNLİKLE hayvan girmeyecek!" 😹

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir 😻

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın