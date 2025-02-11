"O Gelirse Ben Giderim" Dedikten Sonra Evcil Hayvanlarının Kulu Kölesi Olan Ebeveynler
"O Gelirse Ben Giderim" Dedikten Sonra Evcil Hayvanlarının Kulu Kölesi Olan Ebeveynler
Ebeveynlerin evcil hayvanlara karşı ilk tepkileri genelde olumsuz olur. 'O gelirse ben giderim!' gibi iddialı cümleler sıkça duyulur. Ancak işler bir süre sonra hiç beklenmedik şekilde değişir. Evcil hayvanlar, evin göz bebeği ve baş tacı haline gelir. Hatta ebeveynler, bir bakmışsınız onların hizmetine koşar olmuş!
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1. "Kesinlikle istemediğini söylüyordu!"
2. "Bakarız ama kumuna, yemeğine, suyuna sen bakacaksın!" 😹
3. "İlk zamanlarda yanında dolaşmasına kesinlikle izin vermiyordu şimdi beraber bile uyuyorlar!" 😻
4. "Köpekler kokuyor bir de onun kokusuyla uğraşamam!"
5. Fotoğrafın tatlılığına kalbimizi bıraktık 😻
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6. Kedilerin, evin en "istemeyen" kişilere duydukları zaaf 😻
7. "Güya o hiç ilgilenmeyecekti!" 😹
8. Valla o kadar güzel uyuyor ki benim bile uykum geldi! 😹
9. "Büyük köpek türlerini hiç sevmiyordu!" Bize hiç öyle gelmedi ama olsun 😻
10. "Bu eve KESİNLİKLE hayvan girmeyecek!" 😹
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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