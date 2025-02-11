"O Gelirse Ben Giderim" Dedikten Sonra Evcil Hayvanlarının Kulu Kölesi Olan Ebeveynler

Ebeveynlerin evcil hayvanlara karşı ilk tepkileri genelde olumsuz olur. 'O gelirse ben giderim!' gibi iddialı cümleler sıkça duyulur. Ancak işler bir süre sonra hiç beklenmedik şekilde değişir. Evcil hayvanlar, evin göz bebeği ve baş tacı haline gelir. Hatta ebeveynler, bir bakmışsınız onların hizmetine koşar olmuş!