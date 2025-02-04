"O Gelirse Ben Giderim" Dedikten Sonra Evcil Hayvanlarının Kulu Kölesi Olan Ebeveynler
"O Gelirse Ben Giderim" Dedikten Sonra Evcil Hayvanlarının Kulu Kölesi Olan Ebeveynler
“Bu eve hayvan falan giremez!” diyen ebeveynleri hepimiz tanırız. Ama o minik pati ya da kuyruk bir girdimi, işler hızla değişir. Bir bakmışsınız, o çok katı duran ebeveyn, kedinin kölesi olmuş! Mamasını eksik etmez, koltuğun en rahat köşesini ona bırakır. İşte hayvanlara karşı sert duran ama sonra onlarsız yapamayan ebeveynlerin tatlı dönüşümleri!
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1. "Sen daha kendi odanı toplamıyorsun bir de hayvan mı bakacaksın?" 😹
2. Kedilerin, bilerek evin en "istemeyen" kişilerine sırnaşması! 😻
3. "Köpeği sevdikten sonra hemen el yıkatan annemin son hali" 😂
4. "Yatağa çıkarsa atarım kapıya" 😂
5. "Benden daha çok köpeği için endişeleniyor" 😂 Hiç şaşmaz!
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6. Kedi istemeyen şu babaya bakın bi' hele!
7. İkisi de halinden çok mutlu gibi! 😻
8. Eve alana kadar bu kadar cıngar çıkarmaya gerek var mı ya seviyorsunuz işte kabul edin!
9. Kediler ve uyudukları garip yerler diye bir seriye de mi başlasak ya? 😹
10. "Kesinlikle istemiyorum, bir daha lafını etme!" 😹
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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