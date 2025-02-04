"O Gelirse Ben Giderim" Dedikten Sonra Evcil Hayvanlarının Kulu Kölesi Olan Ebeveynler

“Bu eve hayvan falan giremez!” diyen ebeveynleri hepimiz tanırız. Ama o minik pati ya da kuyruk bir girdimi, işler hızla değişir. Bir bakmışsınız, o çok katı duran ebeveyn, kedinin kölesi olmuş! Mamasını eksik etmez, koltuğun en rahat köşesini ona bırakır. İşte hayvanlara karşı sert duran ama sonra onlarsız yapamayan ebeveynlerin tatlı dönüşümleri!