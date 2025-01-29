"O Gelirse Ben Giderim" Dedikten Sonra Evcil Hayvanlarının Kulu Kölesi Olan Ebeveynler

Bazı ebeveynler, eve bir hayvan girmesine asla izin vermeyeceklerini söyler ama işler hiç de öyle gitmez! Başta “O gelirse ben giderim!” diye rest çekerken, bir süre sonra o tüylü dostlarının hizmetkarı haline gelirler. Koltukta yatmasına izin vermezken kendileri ona yastık yapar, sofradan asla yemek vermem derken en güzel lokmaları onun ağzına atarlar. Evde istemedikleri o kedi ya da köpek, kısa sürede evin gerçek sahibine dönüşür. 😹