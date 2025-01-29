"O Gelirse Ben Giderim" Dedikten Sonra Evcil Hayvanlarının Kulu Kölesi Olan Ebeveynler
"O Gelirse Ben Giderim" Dedikten Sonra Evcil Hayvanlarının Kulu Kölesi Olan Ebeveynler
Bazı ebeveynler, eve bir hayvan girmesine asla izin vermeyeceklerini söyler ama işler hiç de öyle gitmez! Başta “O gelirse ben giderim!” diye rest çekerken, bir süre sonra o tüylü dostlarının hizmetkarı haline gelirler. Koltukta yatmasına izin vermezken kendileri ona yastık yapar, sofradan asla yemek vermem derken en güzel lokmaları onun ağzına atarlar. Evde istemedikleri o kedi ya da köpek, kısa sürede evin gerçek sahibine dönüşür. 😹
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1. "Kesinlikle istemiyorum, şansını zorlama!"
2. Hep kedi köpek mi koyacağız? 😂
3. Bilin bakalım kim köpek istemiyordu? 😂
4. "Sakın diyorum bak, kapının önüne koyarım!" Aynen 😂
5. Kedilerden nefret ediyor güya!😻
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6. Kedileri sevmeyen babasına yaptığı kolaj, aynen kesin hiç sevmiyorsundur! Çocuğundan çok fotoğrafın var 😂
7. "Kesinlikle alışmayacağım, benden hiçbir şey bekleme"
8. Kedi-köpeğe kısa bir mola! 😻
9. "Evde asla kedi istemediğine yemin etmişti!"
10. İçeriğimizi de şöyle sımsıcak bir görselle bitirelim! ❤️
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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