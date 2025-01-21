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"O Gelirse Ben Giderim" Dedikten Sonra Evcil Hayvanlarının Kulu Kölesi Olan Ebeveynler

"O Gelirse Ben Giderim" Dedikten Sonra Evcil Hayvanlarının Kulu Kölesi Olan Ebeveynler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.01.2025 - 10:42

Evcil hayvanların eve gelişi bazı aileler için kaosla başlar. 'O eve gelirse ben giderim!' diyen ebeveynler, bir süre sonra kedi ya da köpeklerinin en büyük hayranı olur. İlk başta sert bir duruş sergileyen bu kişiler, gün geçtikçe hayvanlarına bağımlı hale gelir. Ellerinde mama tabaklarıyla evin içinde dolanan ebeveynleri görmek artık pek de şaşırtıcı değil. Gelin beraber bakalım!

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10. İstemiyorum dedikten sonra beraber yatılmaya başlanmış bile! 😻

10. İstemiyorum dedikten sonra beraber yatılmaya başlanmış bile! 😻

9. "Asla bir kedi sahiplenmeyeceğine yemin etmişti" 😂

9. "Asla bir kedi sahiplenmeyeceğine yemin etmişti" 😂

8. Şu yüzlerdeki mutluluğa bakın!

8. Şu yüzlerdeki mutluluğa bakın!

7. "Asla istemiyorum diyen babama bakın" 😂

7. "Asla istemiyorum diyen babama bakın" 😂

6. "Sen kendi evinde bakarsın"

6. "Sen kendi evinde bakarsın"
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5. "Yatağa ve koltuklara asla çıkmayacak!" Aynenn 😂

5. "Yatağa ve koltuklara asla çıkmayacak!" Aynenn 😂

4. "Bütün gün canım çıkıyor zaten bir de onun tüyüyle uğraşamam!"

4. "Bütün gün canım çıkıyor zaten bir de onun tüyüyle uğraşamam!"

3. "Ancak bahçeli bir evim olursa bakarım yoksa diğer türlüsü olmaz!" 😂

3. "Ancak bahçeli bir evim olursa bakarım yoksa diğer türlüsü olmaz!" 😂

2. WhatsApp durumda fotoğraf paylaşılıp "Canım oğluşumm/kızımm" yazıldı bile 😻

2. WhatsApp durumda fotoğraf paylaşılıp "Canım oğluşumm/kızımm" yazıldı bile 😻

1. Şu masum bakış bile her şeye bedel 😻

1. Şu masum bakış bile her şeye bedel 😻

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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