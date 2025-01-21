"O Gelirse Ben Giderim" Dedikten Sonra Evcil Hayvanlarının Kulu Kölesi Olan Ebeveynler

Evcil hayvanların eve gelişi bazı aileler için kaosla başlar. 'O eve gelirse ben giderim!' diyen ebeveynler, bir süre sonra kedi ya da köpeklerinin en büyük hayranı olur. İlk başta sert bir duruş sergileyen bu kişiler, gün geçtikçe hayvanlarına bağımlı hale gelir. Ellerinde mama tabaklarıyla evin içinde dolanan ebeveynleri görmek artık pek de şaşırtıcı değil. Gelin beraber bakalım!