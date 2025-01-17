Uyutulmak Üzere Olan Kedileri Mahkumlara Vererek Rehabilitasyon Yapan Hapishane
Uyutulmak Üzere Olan Kedileri Mahkumlara Vererek Rehabilitasyon Yapan Hapishane
Kediler, insanları geçmişleriyle yargılamaz. Onlar için suç ya da pişmanlık diye bir şey yoktur. İşte bu yüzden, Pendleton Hapishanesi’nde kediler ve mahkumlar arasında eşsiz bir bağ oluşuyor. FORWARD programı, kedilere yeni yuvalar, mahkumlara ise bir amaç sunuyor. Kediler, yargılanmadan sevgi görmenin ne demek olduğunu hatırlatıyor. Gelin içimizi sımsıcak yapan bu olaya birlikte göz atalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pendleton Hapishanesi’nde uygulanan FORWARD (Felines and Offenders Rehabilitation with Affection, Reformation, and Dedication) programı, terk edilmiş kedilere ve mahkumlara yeni bir hayat sunuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Program sayesinde kediler, hapishanenin “kedi sığınağı” adlı geniş bir alanda bakım görüyor. Mahkumlar, kedilerin günlük bakımlarını üstlenerek onları sahiplendirilmek üzere hazırlıyor.
Kediler, sevgi ve ilgi görürken mahkumlar ise empati ve sorumluluk gibi önemli değerler kazanıyor. Bağ hem kediler hem de mahkumlar için iyileştirici bir süreç yaratıyor.
FORWARD programı, mahkumların sosyal becerilerini geliştirmelerine büyük katkı sağlıyor. Hayvanlarla vakit geçiren mahkumlar, özsaygılarını artırıp daha empatik bireyler haline geliyor.
Araştırmalara göre bu tür programlar suç tekrar oranını düşürüyor ve mahkumların topluma yeniden kazandırılmasını kolaylaştırıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mahkumlardan Anthony LaRussa, “Kediler bana, başkalarını önemsemeyi öğretti.” diyerek programın hayatına kattığı değeri anlatıyor.
Terk edilmiş veya kötü muameleye maruz kalmış kediler, FORWARD programı sayesinde yeni bir hayata hazırlanıyor. Bu kediler, sosyal becerilerini geliştirerek sahiplendirilme şansını artırıyor.
Aynı zamanda mahkumlar da kendilerini bu kedilere adayarak yeni bir amaç ediniyor. Program yöneticileri, kedilere ve mahkumlara ikinci bir şans sunmanın iki taraf için de ne kadar dönüştürücü olduğunu vurguluyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın