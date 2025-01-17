Uyutulmak Üzere Olan Kedileri Mahkumlara Vererek Rehabilitasyon Yapan Hapishane

Kediler, insanları geçmişleriyle yargılamaz. Onlar için suç ya da pişmanlık diye bir şey yoktur. İşte bu yüzden, Pendleton Hapishanesi’nde kediler ve mahkumlar arasında eşsiz bir bağ oluşuyor. FORWARD programı, kedilere yeni yuvalar, mahkumlara ise bir amaç sunuyor. Kediler, yargılanmadan sevgi görmenin ne demek olduğunu hatırlatıyor. Gelin içimizi sımsıcak yapan bu olaya birlikte göz atalım!

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