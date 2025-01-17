FBI Eğitimli Uzman, Yalan Söyleyen Birini Ele Veren En Bariz İşaretleri Açıkladı!

Yalan söyleyen birinin fark edilmesi bazen oldukça zor olabilir. Ancak FBI eğitimli bir beden dili uzmanı, bu işin göründüğü kadar karmaşık olmadığını söylüyor. Scott Taylor, yıllar süren deneyimiyle yalanları ele veren en bariz işaretleri paylaşıyor. Üstelik bu işaretler, insanların beden dili ve kelime tercihleri gibi detaylarda saklı! Eğer siz de çevrenizdeki kişilerin dürüst olup olmadığını anlamak istiyorsanız, aşağıdaki ipuçlarına dikkat etmelisiniz.