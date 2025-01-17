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FBI Eğitimli Uzman, Yalan Söyleyen Birini Ele Veren En Bariz İşaretleri Açıkladı!

FBI Eğitimli Uzman, Yalan Söyleyen Birini Ele Veren En Bariz İşaretleri Açıkladı!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.01.2025 - 13:06

Yalan söyleyen birinin fark edilmesi bazen oldukça zor olabilir. Ancak FBI eğitimli bir beden dili uzmanı, bu işin göründüğü kadar karmaşık olmadığını söylüyor. Scott Taylor, yıllar süren deneyimiyle yalanları ele veren en bariz işaretleri paylaşıyor. Üstelik bu işaretler, insanların beden dili ve kelime tercihleri gibi detaylarda saklı! Eğer siz de çevrenizdeki kişilerin dürüst olup olmadığını anlamak istiyorsanız, aşağıdaki ipuçlarına dikkat etmelisiniz.

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Scott Taylor’a göre, yalan söyleyen birinin göz hareketleri dikkat çekici olabilir. İnsanlar normalde dakikada 12-14 kez göz kırpar. Ancak yalan söylendiğinde, özellikle stres altında göz kırpma oranı belirgin şekilde artar.

Taylor, yalan söylendiğinde vücudun kortizol hormonu salgıladığını ve bunun ağız kuruluğuna neden olduğunu belirtiyor. Dudak yalama ise bu durumun bariz bir işareti.

Eğer birinin sık sık dudaklarını yaladığını fark ederseniz, söylediği şeyleri bir kez daha sorgulamanız gerekebilir.

Ağız kuruluğu aynı zamanda yutkunmayı zorlaştırabilir. Taylor, yalan söyleyen kişilerin sık sık yutkunma veya yüz hatlarını dokunarak rahatlamaya çalıştığını belirtiyor.

Bu davranış genellikle farkında olmadan yapılan, stres kaynaklı bir tepkidir.

Bir kişi yalan söylüyorsa, vücudunu farkında olmadan koruma pozisyonuna geçirebilir. Örneğin, çenesini indirerek veya bedenini hafifçe geriye çekerek hassas bölgelerini korumaya çalışabilir.

Bir kişi yalan söylüyorsa, vücudunu farkında olmadan koruma pozisyonuna geçirebilir. Örneğin, çenesini indirerek veya bedenini hafifçe geriye çekerek hassas bölgelerini korumaya çalışabilir.

Taylor, dürüst kişilerin genellikle doğal bir şekilde konuştuklarını ancak yalancılarda dilin daha zoraki olduğunu söylüyor. Örneğin, "Eminim", "Kesinlikle" gibi ifadeleri aşırı kullanmaları ya da gereksiz açıklamalar yapmaları, yalan söyleyen kişilerin fark edilmesini kolaylaştırır.

Taylor, dürüst kişilerin genellikle doğal bir şekilde konuştuklarını ancak yalancılarda dilin daha zoraki olduğunu söylüyor. Örneğin, "Eminim", "Kesinlikle" gibi ifadeleri aşırı kullanmaları ya da gereksiz açıklamalar yapmaları, yalan söyleyen kişilerin fark edilmesini kolaylaştırır.
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Bir dahaki sefere karşınızdaki kişinin dürüstlüğünden şüphe ettiğinizde, bu işaretleri dikkatlice incelemeyi unutmayın!

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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