Sadece Çöp Satarak Yılda 66 Bin Dolar Kazanan Adam Bunu Nasıl Başardığını Anlattı

Bazı insanlar çöpleri işe yaramaz görür ama Leonardo Urbano için işler farklı. 30 yaşındaki Avustralyalı adam, sadece çöp toplayarak yılda 66 bin dolar kazandı. Avustralya’daki ücretsiz çöp toplama hizmetini bir fırsata çevirdi. Sokaklardan topladığı eşyaları çevrim içi platformlarda sattı. Onun hikayesi, çöplerin aslında birer hazine olabileceğini gösteriyor.