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Sadece Çöp Satarak Yılda 66 Bin Dolar Kazanan Adam Bunu Nasıl Başardığını Anlattı

Sadece Çöp Satarak Yılda 66 Bin Dolar Kazanan Adam Bunu Nasıl Başardığını Anlattı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.01.2025 - 12:30

Bazı insanlar çöpleri işe yaramaz görür ama Leonardo Urbano için işler farklı. 30 yaşındaki Avustralyalı adam, sadece çöp toplayarak yılda 66 bin dolar kazandı. Avustralya’daki ücretsiz çöp toplama hizmetini bir fırsata çevirdi. Sokaklardan topladığı eşyaları çevrim içi platformlarda sattı. Onun hikayesi, çöplerin aslında birer hazine olabileceğini gösteriyor.

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Avustralya'da belediyeler, yılda birkaç kez ücretsiz çöp toplama hizmeti sunuyor. Bu süreçte, insanlar kullanılmayan eşyalarını kaldırımlara bırakıyor. İşte Leonardo’nun işi burada başlıyor.

Avustralya'da belediyeler, yılda birkaç kez ücretsiz çöp toplama hizmeti sunuyor. Bu süreçte, insanlar kullanılmayan eşyalarını kaldırımlara bırakıyor. İşte Leonardo’nun işi burada başlıyor.

Leonardo, bu yığınları hazine avı olarak değerlendiriyor. Sydney sokaklarında dolaşarak bu eşyaları topluyor ve çevrim içi platformlarda satıyor.

Leonardo, bu yığınları hazine avı olarak değerlendiriyor. Sydney sokaklarında dolaşarak bu eşyaları topluyor ve çevrim içi platformlarda satıyor.

Leonardo'nun buldukları sıradan çöpler değil. Geçen yıl 50’den fazla televizyon, 20 çamaşır makinesi, 50 bilgisayar ve 30 buzdolabı topladı. En dikkat çekici keşiflerinden biri ise ünlü ressam Dapeng Liu’ya ait, 3.000 dolar değerindeki bir tablo oldu.

Leonardo'nun buldukları sıradan çöpler değil. Geçen yıl 50’den fazla televizyon, 20 çamaşır makinesi, 50 bilgisayar ve 30 buzdolabı topladı. En dikkat çekici keşiflerinden biri ise ünlü ressam Dapeng Liu’ya ait, 3.000 dolar değerindeki bir tablo oldu.

Ayrıca 400 dolar değerinde bir İtalyan kahve makinesi ve birçok lüks marka ürün de buldukları arasında.

Leonardo, topladığı eşyaları Facebook Marketplace gibi platformlarda satıyor. Özellikle mobilyalar ve kıyafetler büyük talep görüyor.

Leonardo, topladığı eşyaları Facebook Marketplace gibi platformlarda satıyor. Özellikle mobilyalar ve kıyafetler büyük talep görüyor.

Leonardo’ya göre, insanların çöpe attığı kıyafetlerin çoğu neredeyse kusursuz durumda. Leonardo. “Arkadaşlarım, bu kadar kaliteli kıyafetin çöpe atılmasına inanamıyor.” diyor.

Leonardo’ya göre, insanların çöpe attığı kıyafetlerin çoğu neredeyse kusursuz durumda. Leonardo. “Arkadaşlarım, bu kadar kaliteli kıyafetin çöpe atılmasına inanamıyor.” diyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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gnyy

Modern hurdacı

sinan

lan oralardaki çöpler burada olsa ben Türkiye'nin Elon Mask'ı olurum