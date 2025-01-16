Pasifik Okyanusu’nun Altında Gizemli Yapılar Bulundu, "Kayıp Dünya Teorisi" Gündeme Geldi

ETH Zurich Üniversitesi’nden bilim insanları, Pasifik Okyanusu’nun derinliklerinde beklenmedik bir keşfe imza attı. Bu gizemli yapılar, levha tektoniği teorilerine meydan okuyor. Araştırmacılar, yapıların kökenini anlamakta zorlanıyor. 'Kayıp bir dünya' fikri yeniden gündemde. Peki, oluşumlar bize ne anlatıyor olabilir?