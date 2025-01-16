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Pasifik Okyanusu’nun Altında Gizemli Yapılar Bulundu, "Kayıp Dünya Teorisi" Gündeme Geldi

Pasifik Okyanusu’nun Altında Gizemli Yapılar Bulundu, "Kayıp Dünya Teorisi" Gündeme Geldi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.01.2025 - 11:58

ETH Zurich Üniversitesi’nden bilim insanları, Pasifik Okyanusu’nun derinliklerinde beklenmedik bir keşfe imza attı. Bu gizemli yapılar, levha tektoniği teorilerine meydan okuyor. Araştırmacılar, yapıların kökenini anlamakta zorlanıyor. 'Kayıp bir dünya' fikri yeniden gündemde. Peki, oluşumlar bize ne anlatıyor olabilir?

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ETH Zurich Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, yüksek çözünürlüklü bir model kullanarak Dünya’nın alt mantosunu inceledi. Amaçları, batmış levhaların nerede olduğunu anlamaktı.

ETH Zurich Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, yüksek çözünürlüklü bir model kullanarak Dünya’nın alt mantosunu inceledi. Amaçları, batmış levhaların nerede olduğunu anlamaktı.

Ancak modellerde beklenmedik bir şeyle karşılaştılar. Pasifik Okyanusu’nun altında, levha tektoniği teorilerine göre olmaması gereken batık yapılar vardı.

Ancak modellerde beklenmedik bir şeyle karşılaştılar. Pasifik Okyanusu’nun altında, levha tektoniği teorilerine göre olmaması gereken batık yapılar vardı.

Araştırmayı yürüten Thomas Schouten, “Bu tür yapıların çok daha yaygın olduğunu görüyoruz. Ancak ne olduklarını veya neden orada olduklarını henüz bilmiyoruz” diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Araştırmayı yürüten Thomas Schouten, “Bu tür yapıların çok daha yaygın olduğunu görüyoruz. Ancak ne olduklarını veya neden orada olduklarını henüz bilmiyoruz” diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Araştırmacılar, gizemli yapıların kökenine dair birkaç teori ortaya attı. Bu yapılar, 4 milyar yıl öncesine uzanan silika açısından zengin materyaller ya da demir yönünden zengin kayaların birikmesi sonucu oluşmuş olabilir.

Araştırmacılar, gizemli yapıların kökenine dair birkaç teori ortaya attı. Bu yapılar, 4 milyar yıl öncesine uzanan silika açısından zengin materyaller ya da demir yönünden zengin kayaların birikmesi sonucu oluşmuş olabilir.

Ancak bu derinliklere fiziksel olarak ulaşmak mümkün olmadığı için teoriler şimdilik sadece modellere dayanıyor.

Ancak bu derinliklere fiziksel olarak ulaşmak mümkün olmadığı için teoriler şimdilik sadece modellere dayanıyor.
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Levha tektoniği teorilerinde köklü değişiklikler gerektirebilecek bu keşif, bilim insanlarının Dünya'nın yapısı hakkındaki bilgilerini yeniden gözden geçirmesini zorunlu kılıyor.

Levha tektoniği teorilerinde köklü değişiklikler gerektirebilecek bu keşif, bilim insanlarının Dünya'nın yapısı hakkındaki bilgilerini yeniden gözden geçirmesini zorunlu kılıyor.

Schouten, “Bu anormalliklerin ne olduğunu çözmek için daha iyi modellere ihtiyacımız var” diyerek araştırmaların daha başlangıç aşamasında olduğunu belirtti.

Schouten, “Bu anormalliklerin ne olduğunu çözmek için daha iyi modellere ihtiyacımız var” diyerek araştırmaların daha başlangıç aşamasında olduğunu belirtti.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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