Özellikle Kış Aylarında Neden Otomobillerde "Lastik Basıncı Uyarısı" Göstergesini Sıkça Görürüz?
Özellikle Kış Aylarında Neden Otomobillerde "Lastik Basıncı Uyarısı" Göstergesini Sıkça Görürüz?
Arabanızda, ortasında ünlem işareti olan bir lastik sembolüyle karşılaştığınızda ne düşünüyorsunuz? Bu küçük uyarı ışığı kış aylarında daha sık karşınıza çıkıyor mu? Eğer öyleyse, yalnız değilsiniz. Kış mevsiminde bu durum birçok araç sahibinin karşılaştığı bir gerçek! Ama neden? Gelin sebeplere bakalım...
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Bu küçük ışığın yanmasının temel nedeni, soğuk havanın lastiklerdeki hava basıncını düşürmesi. Nasıl mı? Havanın moleküllerinin hareketi yavaşladığında, lastik duvarlarına uygulanan basınç azalıyor.
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Her 5.6°C sıcaklık düşüşü, lastik basıncında yaklaşık 1 psi azalmaya neden olur. Örneğin, dışarısı bir anda 16.7°C soğursa, lastiklerinizin basıncı 3 psi kadar düşebilir.
Hava molekülleri lastiğin içinde mühürlenmiş olsa da dış ortamın sıcaklığı, moleküllerin hareket hızını etkiler. Dışarısı soğudukça, moleküller yavaşlar ve daha az basınç oluşturur.
Tersine, sıcak bir gün ya da uzun yolculuk sonrası lastiklerinizin içindeki hava ısınarak basıncı artırabilir. Bu nedenle lastiklerinizi şişirirken sıcaklık farkını dikkate almanız çok önemli.
Michelin, yolculuk sonrası lastik basıncı kontrolü yapmadan önce en az iki saat beklemenizi öneriyor. Eğer yolda, bir benzin istasyonunda kontrol ediyorsanız, soğuk basınç değerine 4-5 psi eklemeniz gerekebilir.
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Kış aylarında bu ışığın yanması, lastiklerinizin basıncını kontrol etmeniz gerektiğine işarettir. Lastik basıncını doğru seviyede tutmak yakıt verimliliğini de iyileştirir.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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