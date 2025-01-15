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Özellikle Kış Aylarında Neden Otomobillerde "Lastik Basıncı Uyarısı" Göstergesini Sıkça Görürüz?

Özellikle Kış Aylarında Neden Otomobillerde "Lastik Basıncı Uyarısı" Göstergesini Sıkça Görürüz?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.01.2025 - 17:09

Arabanızda, ortasında ünlem işareti olan bir lastik sembolüyle karşılaştığınızda ne düşünüyorsunuz? Bu küçük uyarı ışığı kış aylarında daha sık karşınıza çıkıyor mu? Eğer öyleyse, yalnız değilsiniz. Kış mevsiminde bu durum birçok araç sahibinin karşılaştığı bir gerçek! Ama neden? Gelin sebeplere bakalım...

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Bu küçük ışığın yanmasının temel nedeni, soğuk havanın lastiklerdeki hava basıncını düşürmesi. Nasıl mı? Havanın moleküllerinin hareketi yavaşladığında, lastik duvarlarına uygulanan basınç azalıyor.

Bu küçük ışığın yanmasının temel nedeni, soğuk havanın lastiklerdeki hava basıncını düşürmesi. Nasıl mı? Havanın moleküllerinin hareketi yavaşladığında, lastik duvarlarına uygulanan basınç azalıyor.

Bu basınç azaldığında da aracınızın lastik basıncı uygun seviyelerin altına düşebiliyor.

Her 5.6°C sıcaklık düşüşü, lastik basıncında yaklaşık 1 psi azalmaya neden olur. Örneğin, dışarısı bir anda 16.7°C soğursa, lastiklerinizin basıncı 3 psi kadar düşebilir.

Her 5.6°C sıcaklık düşüşü, lastik basıncında yaklaşık 1 psi azalmaya neden olur. Örneğin, dışarısı bir anda 16.7°C soğursa, lastiklerinizin basıncı 3 psi kadar düşebilir.

Bu düşüş, uyarı ışığının yanması için yeterli bir sebep!

Hava molekülleri lastiğin içinde mühürlenmiş olsa da dış ortamın sıcaklığı, moleküllerin hareket hızını etkiler. Dışarısı soğudukça, moleküller yavaşlar ve daha az basınç oluşturur.

Hava molekülleri lastiğin içinde mühürlenmiş olsa da dış ortamın sıcaklığı, moleküllerin hareket hızını etkiler. Dışarısı soğudukça, moleküller yavaşlar ve daha az basınç oluşturur.

Tersine, sıcak bir gün ya da uzun yolculuk sonrası lastiklerinizin içindeki hava ısınarak basıncı artırabilir. Bu nedenle lastiklerinizi şişirirken sıcaklık farkını dikkate almanız çok önemli.

Tersine, sıcak bir gün ya da uzun yolculuk sonrası lastiklerinizin içindeki hava ısınarak basıncı artırabilir. Bu nedenle lastiklerinizi şişirirken sıcaklık farkını dikkate almanız çok önemli.

Michelin, yolculuk sonrası lastik basıncı kontrolü yapmadan önce en az iki saat beklemenizi öneriyor. Eğer yolda, bir benzin istasyonunda kontrol ediyorsanız, soğuk basınç değerine 4-5 psi eklemeniz gerekebilir.

Michelin, yolculuk sonrası lastik basıncı kontrolü yapmadan önce en az iki saat beklemenizi öneriyor. Eğer yolda, bir benzin istasyonunda kontrol ediyorsanız, soğuk basınç değerine 4-5 psi eklemeniz gerekebilir.
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Kış aylarında bu ışığın yanması, lastiklerinizin basıncını kontrol etmeniz gerektiğine işarettir. Lastik basıncını doğru seviyede tutmak yakıt verimliliğini de iyileştirir.

Kış aylarında bu ışığın yanması, lastiklerinizin basıncını kontrol etmeniz gerektiğine işarettir. Lastik basıncını doğru seviyede tutmak yakıt verimliliğini de iyileştirir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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