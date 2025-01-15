Özellikle Kış Aylarında Neden Otomobillerde "Lastik Basıncı Uyarısı" Göstergesini Sıkça Görürüz?

Arabanızda, ortasında ünlem işareti olan bir lastik sembolüyle karşılaştığınızda ne düşünüyorsunuz? Bu küçük uyarı ışığı kış aylarında daha sık karşınıza çıkıyor mu? Eğer öyleyse, yalnız değilsiniz. Kış mevsiminde bu durum birçok araç sahibinin karşılaştığı bir gerçek! Ama neden? Gelin sebeplere bakalım...

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