Galatasaray-Samsunspor Maçındaki Son Dakika Pozisyonu Çok Konuşuldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.12.2025 - 00:26

Samsunspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşmanın son anlarına tartışmalı bir pozisyon damga vurdu. Mücadelenin 90+7. dakikasında Emre Kılınç’ın ceza sahasına yaptığı ortada topun Kazımcan Karataş’ın eline temas ettiği yönünde Samsunspor cephesi itirazlarda bulundu ve penaltı bekledi.

Yoğun itirazlar üzerine VAR hakemi Onur Özütoprak pozisyonu incelemeye aldı. Yaklaşık iki dakikalık değerlendirmenin ardından orta hakem Mehmet Türkmen, pozisyonun penaltı olmadığına hükmederek oyunun kale atışıyla devam etmesine karar verdi. Autun kullanılmasının hemen ardından ise maçın bitiş düdüğü çaldı. Böylece Samsunspor’un penaltı itirazı karşılık bulmazken, Galatasaray sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrıldı.

Pozisyonundan sonra farklı tepkiler vardı.

Thomas Reis, yayıncı kuruluş ekranlarında yayıncı kuruluşa tepki gösterdi.

Reis, maçın ardından yaptığı yorumda 'Soyunma odasında beIN SPORTS'u izlememem rağmen penaltı pozisyonunun konuşulmadığını gördüm. Skandal kararın stüdyoda neden konuşulmadığını anlayamadım. İkinci yarıda güçlü bir karakter gösterdik. Ama son dakikalarda yediğimiz golle mağlup ayrılıyoruz. Hakemin gösterdiği performanstan mutlu değilim. Çok büyük bir skandal karar verildi. Tabii bu bize karşı ilk karar değildi. Fenerbahçe maçında da bizim aleyhimize karar verilmişti. İlk yarıdaki performansı ikinci yarıda da gösterseydik çok konuşamazdım. VAR'daki hakemler bir şeyler mi yiyorlardı, yoksa molaya mı çıkmışlardı? Skandal bir karar verdiler' dedi.

Yüksel Yıldırım: "1 puanımızı çaldılar"

Samsunspor başkanı Yüksel Yıldırım, Ekol Spor ekranlarında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

'Çok sinirliyim. Derbinin intikamını aldılar! Bizi bugün yok ettiler! Yazıklar olsun! Harcadığım bütün paralar haram olsun! İbrahim Hacıosmanoğlu'na sesleniyorum, 'VAR görecek' dedi. Hakem bekliyor, VAR çağırmıyor.

Galatasaray hocası ve Galatasaray yöneticileri ne diyecek? Fenerbahçe maçı sonrası çıktılar, birçok şey söylediler! Haydi şimdi çıkıp konuşsunlar! Allah belasını versin, her uzatmada gol mü yiyeceğiz? Kızgınım ya! Hakkımız 1 puandı, 1 puanımızı çaldılar! Çaldılar!'

Rıdvan Dilmen: "IFAB kurallarına göre penaltı"

Samsunspor'un son dakikada penaltı beklediği pozisyonu yorumlayan Rıdvan Dilmen, 'Kazımcan’ın eli açık olunca top eline çarpıyor; IFAB kurallarına göre buna penaltı diyorlar. Ancak o anda orta hakem ve VAR’ın aklına “Geçen hafta FenerbahçeGalatasaray maçının ardından bir sürü olay oldu, taraftar grupları çok ağır şeyler yaptılar; yetmedi, Galatasaray yönetimi baskı yaptı” düşüncesi geldi.

Zaten dengeleri birkaç yıldır bozuk olan hakemlerde, bu bozulmuş kafalarda da kurallar işlemiyor ve sonuçta haklının değil, güçlünün yanında olmayı tercih ediyorlar. Dolayısıyla santrası bile olmayacak bir penaltı verilmiyor' ifadelerini kullandı.

Erman Toroğlu: "Hacıosmanoğlu'na operasyon bu"

Erman Toroğlu, Ekol Spor'da yaptığı açıklamada “Bu yaşananlar TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na operasyondur!

Bunlar seni koltuğundan edecekler Hacıosmanoğlu, senin koltuğunu alttan çekiyorlar ufak ufak. Bu hakem işleri adamı kayığa bindirir ve götürürler.” dedi.

Bahattin Duran: "Oyunun devamı doğru"

beIN Sports ekranlarında yorum yapan Bahattin Duran, kararın doğru olduğunu söyledi: 

“Elle oynama pozisyonları, yalnızca bizim ülkemizde değil Avrupa'da da en zor konu. UEFA'da da onlarca seminere katıldım. Hakemler arasında elle oynama konusunda standart sağlanamaz. Hakemin yorumuna muhtaç. Topun ele geldiğini hepimiz görüyoruz. Sıkıntı yok. Elle oynamanın ihlal olması için bazı kriterler var. Top mu ele gitti, el mi topa gitti. Vücudunu genişletti mi, genişletmedi mi. Bu tip yorumlar farklılık gösterebilir. Bu Bahattin Duran'ın yorumudur. Benim yorumum beni bağlar. Kazımcan'ın sağ eli doğal konumda, sol eli doğal olmayan konumda. Top elle vücut arasına sıkıştı. Bu benim için doğal konum. Kazımcan'ın sağ eli doğal konumda. Sağ eli ve kolu mümkün olduğunca doğal konumda. Bahattin Duran'ın yorumu, el ve kol doğal konumda. Bu pozisyon size göre bize göre değil. Buna penaltı diyen de olur, değil diyen de olur. Bahattin Duran'ın yorumu el mümkün olduğunca doğal konumda. Oyunun devamı doğru.'

Beşiktaş da konuyla ilgili paylaşım yaptı.

twitter.com

Okan Buruk: "Penaltı verse kimse bir şey diyemezdi"

“Son dakika pozisyonda benim görüşüm kolun doğal konumda olduğu. Buna yakın pozisyonları Şampiyonlar Ligi’nde gördük. Hakem penaltı verseydi kimse bir şey diyemezdi.'

Reha Kapsal: "Kazımcan penaltı yaptırdığını biliyor"

“Skora ve renge göre hakemlik yapmayacaksın! Galatasaraylı oyuncular bile ellerini kafasını götürüyor, Kazımcan penaltı yaptırdığını biliyor. Sen, bu pozisyona penaltı vermeye korkuyorsun!”

Vedat İnceefe: "Maç 3-3 bitebilirdi"

Eski Galatasaray futbolcularından Vedat İnceefe, 'Biz burada camiaları temsil ediyoruz. Gördüğümüzü söylemek zorundayız, çünkü bir tane doğru var. Eğer VAR hakemi çağırsaydı bu maç 3-3 bitebilirdi.' dedi.

Ilgaz Çınar: "VAR çağırsa iyi olurdu"

Ilgaz Çınar: VAR’ın Mehmet Türkmen’i çağırması daha iyi olurdu. Benim izlediğim pozisyona göre penaltıydı.

Hakem ‘doğal konum’ diye değerlendirdiyse, insanlar bundan sonraki maçlarda benzer pozisyonlarda örnek olarak gösterirler.

Cem Küçük: "Sayın Cumhurbaşkanımız da el atmadan Türk futbolu düzelmez."

Cem Küçük, X'te yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:  

Türkiye Süper Ligi şaibelidir. Şu pozisyona penaltı vermemek basit bir hakem hatasıyla geçiştirilemez. Bunun tuttuğumuz takımla da ilgisi yok. Hadi orta hakem görmedi, peki VAR nerede? Şampiyon böyle belirlenecekse lig niye oynanıyor? Gerçekten yazık. MHK başkanı derhal istifa etmelidir.

Sayın Cumhurbaşkanımız da el atmadan Türk futbolu düzelmez.

Şahan Gökbakar: IFAB kurallarına göre penaltı değil.

Fenerbahçe açıklama yayınladı:

'Bugün oynanan Galatasaray–Samsunspor karşılaşmasının son dakikalarında yaşanan ve tüm kamuoyunun açık biçimde gördüğü penaltı pozisyonunun, hem sahadaki hakem hem de VAR tarafından değerlendirilmemiş olması, Türk futbolu adına ciddi bir soru işaretidir.

Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar hakem tartışmalarının içine girmemeyi, odağımızı sahaya ve oyuna vermeyi özellikle tercih ettik. Ancak bu tercihimiz, açık hataların görmezden gelinmesini kabullendiğimiz anlamına gelmez.

Hakemlerin ve VAR’ın standardının, ligin kaderini doğrudan etkileyen bu denli belirleyici anlarda dahi sağlanamaması; sadece bir kulübün değil, Türk futbolunun tamamının problemidir.

Bizim tek beklentimiz, herkes için adil, şeffaf ve eşit uygulanan bir yönetim anlayışıdır.

Fenerbahçe, hiç kimsenin lehine ayrıcalık istemez; ama kimsenin de aleyhine oluşabilecek bir düzenin parçası olmayı kabul etmez.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun ve ilgili kurullarının bu konuda acil bir açıklama yapması, yaşanan pozisyonun gerekçesini kamuoyuna şeffaf biçimde sunması Türk futbolu adına zorunluluktur.

Fenerbahçe Spor Kulübü, rekabetin saha içinde kazanıldığı bir lig için gereken her adımın takipçisi olacaktır.'

