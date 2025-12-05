Galatasaray-Samsunspor Maçındaki Son Dakika Pozisyonu Çok Konuşuldu
Samsunspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşmanın son anlarına tartışmalı bir pozisyon damga vurdu. Mücadelenin 90+7. dakikasında Emre Kılınç’ın ceza sahasına yaptığı ortada topun Kazımcan Karataş’ın eline temas ettiği yönünde Samsunspor cephesi itirazlarda bulundu ve penaltı bekledi.
Yoğun itirazlar üzerine VAR hakemi Onur Özütoprak pozisyonu incelemeye aldı. Yaklaşık iki dakikalık değerlendirmenin ardından orta hakem Mehmet Türkmen, pozisyonun penaltı olmadığına hükmederek oyunun kale atışıyla devam etmesine karar verdi. Autun kullanılmasının hemen ardından ise maçın bitiş düdüğü çaldı. Böylece Samsunspor’un penaltı itirazı karşılık bulmazken, Galatasaray sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrıldı.
Pozisyonundan sonra farklı tepkiler vardı.
Thomas Reis, yayıncı kuruluş ekranlarında yayıncı kuruluşa tepki gösterdi.
Yüksel Yıldırım: "1 puanımızı çaldılar"
Rıdvan Dilmen: "IFAB kurallarına göre penaltı"
Erman Toroğlu: "Hacıosmanoğlu'na operasyon bu"
Bahattin Duran: "Oyunun devamı doğru"
Beşiktaş da konuyla ilgili paylaşım yaptı.
Okan Buruk: "Penaltı verse kimse bir şey diyemezdi"
Reha Kapsal: "Kazımcan penaltı yaptırdığını biliyor"
Vedat İnceefe: "Maç 3-3 bitebilirdi"
Ilgaz Çınar: "VAR çağırsa iyi olurdu"
Cem Küçük: "Sayın Cumhurbaşkanımız da el atmadan Türk futbolu düzelmez."
Şahan Gökbakar: IFAB kurallarına göre penaltı değil.
Fenerbahçe açıklama yayınladı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın