Galatasaray-Samsunspor Maçındaki Son Dakika Pozisyonu Çok Konuşuldu

Samsunspor başkanı Yüksel Yıldırım, Ekol Spor ekranlarında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Çok sinirliyim. Derbinin intikamını aldılar! Bizi bugün yok ettiler! Yazıklar olsun! Harcadığım bütün paralar haram olsun! İbrahim Hacıosmanoğlu'na sesleniyorum, 'VAR görecek' dedi. Hakem bekliyor, VAR çağırmıyor.

Galatasaray hocası ve Galatasaray yöneticileri ne diyecek? Fenerbahçe maçı sonrası çıktılar, birçok şey söylediler! Haydi şimdi çıkıp konuşsunlar! Allah belasını versin, her uzatmada gol mü yiyeceğiz? Kızgınım ya! Hakkımız 1 puandı, 1 puanımızı çaldılar! Çaldılar!'