Merakla Beklenen Dünya Kupası'nda Kuralar Çekildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
05.12.2025 - 22:30

2026 FIFA Dünya Kupası kura çekimi, bu akşam Washington DC’de yapıldı. Turnuva, ev sahipleri Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada’nın yanı sıra toplam 48 ülkenin katılımıyla düzenlenecek; kura çekimiyle 12 grup belirlendi. 

Kura çekimi sırasında, turnuva öncesi bir ilk olarak verilen FIFA Barış Ödülü de takdim edildi; tören, kura çekiminin en çok konuşulan kısmı oldu. 

Kura çekiminde milli takımımızın muhtemel rakipleri de belli oldu.

Dünya Kupası Elemeleri bitmedi ancak kuralar çekildi.

Elemeler 7 Eylül 2023’te başladı ve süreç henüz tamamlanmadı. 48 takımın yer alacağı turnuvada şu ana kadar 42 takım kesinleşti. Ev sahibi ülkeler olan ABD, Meksika ve Kanada turnuvaya doğrudan katılıyor. Toplam 48 takım, kura çekimi için 4 torbaya ayrıldı.

Kura çekiminde her torbadan birer takım alınarak 12 grup oluşturulacak. Aynı konfederasyondan iki takımın aynı grupta yer almasına izin verilmeyecek; bu kuralın tek istisnası Avrupa ülkeleri olacak. Ev sahibi ABD, Meksika ve Kanada ise 1. torbada yer alıyor.

Torbalara göre takımların dağılımı şöyle:

Kesinleşen gruplar ve muhtemel gruplar da belli oldu.

A GRUBU

Meksika

Güney Kore

Güney Afrika

Play-off D yolu (Danimarka, Kuzey Makedonya, Çekya, İrlanda)

B GRUBU

Kanada

İsviçre

Katar

Play-off A yolu (İtalya, Kuzey İrlanda, Galler, Bosna Hersek)

C GRUBU

Brezilya

Fas

İskoçya

Haiti

D GRUBU

ABD

Avustralya

Paraguay

A Milli Futbol Takımı, play-off turunu geçmesi halinde D grubunda yer alacak.

E GRUBU

Almanya

Ekvador

Fildişi Sahili

Curaçao

F GRUBU

Hollanda

Japonya

Tunus

Play-off B Yolu (Ukrayna, İsveç, Polonya, Arnavutluk)

G GRUBU

Belçika

İran

Mısır

Yeni Zelanda

H GRUBU

İspanya

Uruguay

Suudi Arabistan

Yeşil Burun Adaları

I GRUBU

Fransa

Senegal

Norveç

Irak / Bolivya / Surinam

J GRUBU

Arjantin

Avusturya

Cezayir

Ürdün

K GRUBU

Portekiz

Kolombiya

Özbekistan

Demokratik Kongo / Jamaika / Yeni Kaledonya

L GRUBU

İngiltere

Hırvatistan

Panama

Gana

