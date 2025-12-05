Merakla Beklenen Dünya Kupası'nda Kuralar Çekildi

Elemeler 7 Eylül 2023’te başladı ve süreç henüz tamamlanmadı. 48 takımın yer alacağı turnuvada şu ana kadar 42 takım kesinleşti. Ev sahibi ülkeler olan ABD, Meksika ve Kanada turnuvaya doğrudan katılıyor. Toplam 48 takım, kura çekimi için 4 torbaya ayrıldı.

Kura çekiminde her torbadan birer takım alınarak 12 grup oluşturulacak. Aynı konfederasyondan iki takımın aynı grupta yer almasına izin verilmeyecek; bu kuralın tek istisnası Avrupa ülkeleri olacak. Ev sahibi ABD, Meksika ve Kanada ise 1. torbada yer alıyor.

Torbalara göre takımların dağılımı şöyle: