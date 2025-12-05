Merakla Beklenen Dünya Kupası'nda Kuralar Çekildi
2026 FIFA Dünya Kupası kura çekimi, bu akşam Washington DC’de yapıldı. Turnuva, ev sahipleri Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada’nın yanı sıra toplam 48 ülkenin katılımıyla düzenlenecek; kura çekimiyle 12 grup belirlendi.
Kura çekimi sırasında, turnuva öncesi bir ilk olarak verilen FIFA Barış Ödülü de takdim edildi; tören, kura çekiminin en çok konuşulan kısmı oldu.
Kura çekiminde milli takımımızın muhtemel rakipleri de belli oldu.
Dünya Kupası Elemeleri bitmedi ancak kuralar çekildi.
Kesinleşen gruplar ve muhtemel gruplar da belli oldu.
