Formula 1'de Tarihi Bir Final Bizi Bekliyor: Final Haftasında 3 Şampiyonluk Adayı Pistte

Norris 1., 2. veya 3. olursa: Verstappen ve Piastri'nin ne yaptığına bakılmaksızın şampiyon oluyor.

Norris 4. veya 5. olursa: Verstappen 2. veya daha kötü olmalı (Piastri'nin sonucu önemsiz).

Norris 6. veya 7. olursa: Verstappen 2. veya daha kötü, Piastri ise 2. veya daha kötü olmalı.

Norris 8. olursa: Verstappen 3. veya daha kötü, Piastri ise 2. veya daha kötü olmalı.

Norris 9. olursa: Verstappen 4. veya daha kötü, Piastri ise 2. veya daha kötü olmalı.

Norris 10. olursa: Verstappen 4. veya daha kötü, Piastri ise 3. veya daha kötü olmalı.