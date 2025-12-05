onedio
Formula 1'de Tarihi Bir Final Bizi Bekliyor: Final Haftasında 3 Şampiyonluk Adayı Pistte

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.12.2025 - 18:59

Formula 1’de 2025 sezonunun perdesi Abu Dabi Grand Prix’siyle kapanacak. Sezonun son yarışı, Yas Adası’ndaki 5,2 kilometrelik Yas Marina Pisti’nde 58 tur üzerinden koşulacak. Sıralama turları yarın TSİ 17.00’de yapılırken, büyük final 7 Aralık Pazar günü TSİ 16.00’da start alacak.

Son yarış öncesinde pilotlar klasmanının zirvesinde McLaren’dan Lando Norris bulunuyor. İngiliz pilot 408 puanla lider durumda. Geçtiğimiz hafta Katar Grand Prix’sini kazanan Red Bull pilotu Max Verstappen ise 396 puana ulaşarak ikinci sıraya yükseldi. McLaren’in genç yıldızı Oscar Piastri de 392 puanla üçüncü basamakta yer alıyor.

Abu Dabi’de alınacak sonuçların ardından 2025 sezonu şampiyonluğu ya Norris’in, ya Verstappen’in ya da Piastri’nin olacak. Sezonun kaderi son yarışta belirlenmiş olacak.

Son yarışa üç şampiyon adayıyla giriliyor.

Formula 1’de 2025 sezonu Abu Dabi Grand Prix’siyle sona erecek. Son yarış öncesi Lando Norris 408 puanla lider, Max Verstappen 396 puanla ikinci, Oscar Piastri 392 puanla üçüncü sırada. Şampiyon son yarışta belli olacak.

3 yarışçının şampiyon olması için belli şartlar var. İşte tek tek o şartlar...

Lando Norris'in Şampiyonluk İhtimalleri

Norris'in elinde çok daha fazla opsiyon bulunuyor. Tabloya göre ihtimaller şöyle:

  • Norris 1., 2. veya 3. olursa: Verstappen ve Piastri'nin ne yaptığına bakılmaksızın şampiyon oluyor.

  • Norris 4. veya 5. olursa: Verstappen 2. veya daha kötü olmalı (Piastri'nin sonucu önemsiz).

  • Norris 6. veya 7. olursa: Verstappen 2. veya daha kötü, Piastri ise 2. veya daha kötü olmalı.

  • Norris 8. olursa: Verstappen 3. veya daha kötü, Piastri ise 2. veya daha kötü olmalı.

  • Norris 9. olursa: Verstappen 4. veya daha kötü, Piastri ise 2. veya daha kötü olmalı.

  • Norris 10. olursa: Verstappen 4. veya daha kötü, Piastri ise 3. veya daha kötü olmalı.

  • Norris 11. veya daha kötü olursa: Verstappen 4. veya daha kötü, Piastri ise 3. veya daha kötü olmalı.

Max Verstappen'in Şampiyonluk İhtimalleri

Hollandalı pilotun şampiyon olabilmesi için şu senaryolardan birinin gerçekleşmesi gerekiyor:

  • Verstappen 1. olursa: Lando Norris 4. veya daha kötü olmalı. (Piastri'nin sonucu önemsiz).

  • Verstappen 2. olursa: Lando Norris 8. veya daha kötü, Oscar Piastri ise 3. veya daha kötü olmalı.

  • Verstappen 3. olursa: Lando Norris 9. veya daha kötü, Oscar Piastri ise 2. veya daha kötü olmalı.

Oscar Piastri'nin Şampiyonluk İhtimalleri

Piastri'nin şansı diğerlerine göre daha düşük ve kazanması için spesifik şartlar gerekiyor:

  • Piastri 1. olursa: Norris 6. veya daha kötü olmalı (Verstappen'in sonucu önemsiz).

  • Piastri 2. olursa: Norris 10. veya daha kötü, Verstappen ise 4. veya daha kötü olmalı.

Beraberlik ihtimalinde ne olacak?

Eğer yarış sonunda pilotların puanları eşitlenirse şampiyonu şu kurallar belirleyecek:

  • Önce Galibiyet sayılarına bakılacak. (Şu an üç pilotun da 7'şer galibiyeti var, yani durum eşit).

  • Galibiyetler eşit olduğu için İkincilik sayılarına bakılacak.

23 Yarış Sonundaki İkincilik İstatistikleri:

  • Lando Norris: 8 İkincilik (Avantajlı durumda)

  • Max Verstappen: 6 İkincilik

  • Oscar Piastri: 4 İkincilik

Bu tabloya göre olası bir puan eşitliğinde avantaj Lando Norris'te görünüyor.

