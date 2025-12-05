Formula 1'de Tarihi Bir Final Bizi Bekliyor: Final Haftasında 3 Şampiyonluk Adayı Pistte
Formula 1’de 2025 sezonunun perdesi Abu Dabi Grand Prix’siyle kapanacak. Sezonun son yarışı, Yas Adası’ndaki 5,2 kilometrelik Yas Marina Pisti’nde 58 tur üzerinden koşulacak. Sıralama turları yarın TSİ 17.00’de yapılırken, büyük final 7 Aralık Pazar günü TSİ 16.00’da start alacak.
Son yarış öncesinde pilotlar klasmanının zirvesinde McLaren’dan Lando Norris bulunuyor. İngiliz pilot 408 puanla lider durumda. Geçtiğimiz hafta Katar Grand Prix’sini kazanan Red Bull pilotu Max Verstappen ise 396 puana ulaşarak ikinci sıraya yükseldi. McLaren’in genç yıldızı Oscar Piastri de 392 puanla üçüncü basamakta yer alıyor.
Abu Dabi’de alınacak sonuçların ardından 2025 sezonu şampiyonluğu ya Norris’in, ya Verstappen’in ya da Piastri’nin olacak. Sezonun kaderi son yarışta belirlenmiş olacak.
Son yarışa üç şampiyon adayıyla giriliyor.
Lando Norris'in Şampiyonluk İhtimalleri
Max Verstappen'in Şampiyonluk İhtimalleri
Oscar Piastri'nin Şampiyonluk İhtimalleri
Beraberlik ihtimalinde ne olacak?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın