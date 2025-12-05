Bahis Operasyonunda Gözaltına Alınan Mert Hakan Yandaş, Bahis Oynamadığını İddia Etti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bahis soruşturması kapsamında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada gözaltına alınan isimler arasında Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı Metehan Baltacı, yorumcu Ahmet Çakar ve eşi ile hakem Zorbay Küçük gibi isimler olduğu belirtildi. Mert Hakan Yandaş'ın evinde de arama yapılırken, futbolcunun kulüp avukatına yaptığı açıklamada iddiaları reddettiği öğrenildi.
İbrahim Seten, 343 YouTube kanalında söz konusu görüşmeyi aktardı.
Soruşturma kapsamında 46 kişi gözaltına alındı.
İbrahim Seten'den Mert Hakan Yandaş'la ilgili "borç" iddiası gündeme geldi.
