Bahis Operasyonunda Gözaltına Alınan Mert Hakan Yandaş, Bahis Oynamadığını İddia Etti

Futbolda bahis iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir operasyon için düğmeye bastı. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonun, Türkiye Futbol Federasyonu’nun bazı hakemlerin bahis oynadığına dair tespitleri sonrası başlatılan sürecin devamı olduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında aralarında kulüp yöneticileri ile aktif futbolcuların da bulunduğu 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar da yer aldı. Çakar, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne götürüldü. Öte yandan Galatasaray’ın futbolcusu Metehan Baltacı ile Fenerbahçe’nin oyuncusu Mert Hakan Yandaş’ın da gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi.