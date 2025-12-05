onedio
Bahis Operasyonunda Gözaltına Alınan Mert Hakan Yandaş, Bahis Oynamadığını İddia Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.12.2025 - 17:58

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bahis soruşturması kapsamında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada gözaltına alınan isimler arasında Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı Metehan Baltacı, yorumcu Ahmet Çakar ve eşi ile hakem Zorbay Küçük gibi isimler olduğu belirtildi. Mert Hakan Yandaş'ın evinde de arama yapılırken, futbolcunun kulüp avukatına yaptığı açıklamada iddiaları reddettiği öğrenildi. 

İbrahim Seten, 343 YouTube kanalında söz konusu görüşmeyi aktardı.

Soruşturma kapsamında 46 kişi gözaltına alındı.

Futbolda bahis iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir operasyon için düğmeye bastı. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonun, Türkiye Futbol Federasyonu’nun bazı hakemlerin bahis oynadığına dair tespitleri sonrası başlatılan sürecin devamı olduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında aralarında kulüp yöneticileri ile aktif futbolcuların da bulunduğu 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar da yer aldı. Çakar, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne götürüldü. Öte yandan Galatasaray’ın futbolcusu Metehan Baltacı ile Fenerbahçe’nin oyuncusu Mert Hakan Yandaş’ın da gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi.

İbrahim Seten'den Mert Hakan Yandaş'la ilgili "borç" iddiası gündeme geldi.

İbrahim Seten, 343 YouTube kanalında şu ifadeleri kullandı:

Mert Hakan Yandaş, kulüp avukatlarına “Benim bu tarz bir işim olmadı. Ersen Dikmen’e borç verdim, sonra o geri ödedi. Birtakım para alışverişimiz oldu. Bahisle benim alakam yok” demiş.”

