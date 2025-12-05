LeBron James, 1297 Maçlık Serisini Takım Oyununa Feda Ederek Kazandı
LeBron James’in tam 1.297 maç süren çift haneli sayı serisi Toronto deplasmanında noktalandı. Efsane oyuncu, rekorunu sürdürmek için son topu kullanmak yerine, bitime saniyeler kala Rui Hachimura’yı bularak galibiyeti getiren pası verdi. Lakers mücadeleden 123-120’lik skorla zaferle ayrılırken, James maç sonrası tercihini “En doğru oyunu oynadım, önemli olan kazanmaktı” sözleriyle özetledi.
1297 maç sonunda 8 sayıda kaldı.
"LeBron kaç sayıda olduğunu biliyordu"
LeBron James geçilebilir mi?
