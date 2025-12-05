LeBron James, 1297 Maçlık Serisini Takım Oyununa Feda Ederek Kazandı

CNN International’ın aktardığına göre LeBron James, NBA tarihinin en uzun soluklu çift haneli skor serisinin sahibi olarak Michael Jordan’ın 866, Kareem Abdul-Jabbar’ın 787 ve Karl Malone’un 575 maçlık serilerini açık ara geride bırakmıştı. Rekorun sona erdiği anla ilgili konuşan James, “Benim oyun anlayışım her zaman doğru kararı vermek üzerine kurulu. Kariyerim boyunca sahada hep bunu yaptım” sözleriyle tercihini savundu.

Lakers Başantrenörü JJ Redick ise yıldız oyuncunun o anki durumun tamamen farkında olduğunun altını çizerek, “LeBron kaç sayıda olduğunu çok iyi biliyordu ama buna rağmen oyunun gerektirdiğini yaptı. Basketbol, doğruyu yapanı sonunda mutlaka ödüllendirir” değerlendirmesinde bulundu.