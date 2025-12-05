onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Basketbol
LeBron James, 1297 Maçlık Serisini Takım Oyununa Feda Ederek Kazandı

LeBron James, 1297 Maçlık Serisini Takım Oyununa Feda Ederek Kazandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.12.2025 - 17:27

LeBron James’in tam 1.297 maç süren çift haneli sayı serisi Toronto deplasmanında noktalandı. Efsane oyuncu, rekorunu sürdürmek için son topu kullanmak yerine, bitime saniyeler kala Rui Hachimura’yı bularak galibiyeti getiren pası verdi. Lakers mücadeleden 123-120’lik skorla zaferle ayrılırken, James maç sonrası tercihini “En doğru oyunu oynadım, önemli olan kazanmaktı” sözleriyle özetledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1297 maç sonunda 8 sayıda kaldı.

1297 maç sonunda 8 sayıda kaldı.

Los Angeles Lakers’ın süper yıldızı LeBron James’in NBA tarihine geçen ve eşi benzeri bulunmayan çift haneli sayı serisi, Toronto Raptors deplasmanında kendi kararıyla noktalandı. 6 Ocak 2007’den bu yana tam 1.297 maç boyunca hiç kesintiye uğramayan seri, James’in son hücumda skoru zorlamak yerine pası tercih etmesiyle sona erdi.

Maçın kırılma anında potaya yönelmek yerine Rui Hachimura’yı bulan tecrübeli yıldız, rekorunu uzatmak yerine takımının kazanmasını seçti. Hachimura’nın bitime saniyeler kala gönderdiği üçlük Lakers’a 123-120’lik galibiyeti getirirken, LeBron James karşılaşmayı 8 sayıyla tamamladı.

"LeBron kaç sayıda olduğunu biliyordu"

"LeBron kaç sayıda olduğunu biliyordu"

CNN International’ın aktardığına göre LeBron James, NBA tarihinin en uzun soluklu çift haneli skor serisinin sahibi olarak Michael Jordan’ın 866, Kareem Abdul-Jabbar’ın 787 ve Karl Malone’un 575 maçlık serilerini açık ara geride bırakmıştı. Rekorun sona erdiği anla ilgili konuşan James, “Benim oyun anlayışım her zaman doğru kararı vermek üzerine kurulu. Kariyerim boyunca sahada hep bunu yaptım” sözleriyle tercihini savundu.

Lakers Başantrenörü JJ Redick ise yıldız oyuncunun o anki durumun tamamen farkında olduğunun altını çizerek, “LeBron kaç sayıda olduğunu çok iyi biliyordu ama buna rağmen oyunun gerektirdiğini yaptı. Basketbol, doğruyu yapanı sonunda mutlaka ödüllendirir” değerlendirmesinde bulundu.

LeBron James geçilebilir mi?

LeBron James geçilebilir mi?

Sakatlık sebebiyle sahalardan uzak kaldığı sürecin ardından form tutmakta zorlanan LeBron James, karşılaşmaya etkisiz başladı ve kullandığı ilk altı şutta isabet bulamadı; bu atışların üçü çembere dahi değmedi. Bitime 5 dakika 23 saniye kala yeniden oyuna giren yıldız isim, 1:46 kala skora denge getiren basketi kaydetti. Ancak 1:01 kala denediği orta mesafe şutla çift haneli skora ulaşma şansını kaçırdı. Son hücumda ise bire bir oynamak yerine pası tercih eden James, serisinin sona ermesini kabullenmiş oldu.

Rekorun noktalanmasının ardından gözler halen aktif olan oyunculara çevrildi. Houston forması giyen Kevin Durant 267 maçlık serisiyle en yakın isim olarak öne çıkarken, James’in seviyesine yaklaşabilmesi için en az 49 yaşına kadar üst düzey performans göstermesi gerekiyor. Oklahoma City’nin yıldızı Shai Gilgeous-Alexander ise 170 maçlık serisiyle listede yer alıyor ve bu rakamı yakalayabilmesi için yaklaşık 14 yıla daha ihtiyacı bulunuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Halil Değerli

Büyük oyuncu, büyük karakter... 👏👏👏