Erman Toroğlu'ndan Futbolda Bahis ve Şike Operasyonu Yorumu

Erman Toroğlu'ndan Futbolda Bahis ve Şike Operasyonu Yorumu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
05.12.2025 - 12:50

Ülke gündemi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmayla çalkalanıyor. Futbol ve bahis operasyonunda aralarında Mert Hakan Yandaş, Ahmet Çakar, Metehan Baltacı ve Murat Sancak ve Zorbay Küçük'ün de bulunduğu 46 futbolcu, hakem ve kulüp yöneticisinin gözaltına alınması konuşuluyor. Konuyla ilgili iddialı bir yorum da eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu'dan geldi.

Futbol ve bahis operasyonu kapsamında 46 isim gözaltına alınmıştı.

Bu isimlerin arasında bahis oynadığı ve eşine oynattığı nedeniyle eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Süper Lig hakemi Zorbay Küçük, Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş ve eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak gibi isimler de yer alıyor. Eski hakem ve Erman Toroğlu ise Ekol TV'de operasyonu ve gözaltıları değerlendirdi.

“Şike sigara dumanına benzer; görürsünüz ama tutamazsınız”

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
