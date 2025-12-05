Erman Toroğlu'ndan Futbolda Bahis ve Şike Operasyonu Yorumu
Ülke gündemi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmayla çalkalanıyor. Futbol ve bahis operasyonunda aralarında Mert Hakan Yandaş, Ahmet Çakar, Metehan Baltacı ve Murat Sancak ve Zorbay Küçük'ün de bulunduğu 46 futbolcu, hakem ve kulüp yöneticisinin gözaltına alınması konuşuluyor. Konuyla ilgili iddialı bir yorum da eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu'dan geldi.
Futbol ve bahis operasyonu kapsamında 46 isim gözaltına alınmıştı.
“Şike sigara dumanına benzer; görürsünüz ama tutamazsınız”
