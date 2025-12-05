onedio
Spor Yayıncısı ve Avukat Bişar Özbay'ın Ahmet Çakar Hakkında Söyledikleri Yeniden Gündem Oldu

05.12.2025 - 11:28

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından futbolda bahis soruşturması kapsamında sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Aralarında Metehan Baltacı, Mert Hakan Yandaş gibi çok sayıda futbolcu ile bazı kulüp yöneticileri gözaltına alındı. Futbol yorumcusu Ahmet Çakar da sağlık kontrolüne getirildi. Çakar'ın gözaltına alınmasının ardından geçtiğimiz yıl anlaşmazlık yaşadığı spor yayıncısı Bişar Özbay'ın sözleri yeniden gündeme geldi.

Ahmet Çakar sabah saatlerine gözaltına alınan isimlerdendi.

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın gözaltına alınması geçtiğimiz aylarda ortaya atılan bir iddianın yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Spor yayıncısı ve avukat Bişar Özbay Çakar'ın kendi YouTube kanalıyla anlaştığını sonraki sene için peşin para aldığını ama programlara katılmadığını iddia etti.

O video tekrar dolaşıma girdi.

