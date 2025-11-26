onedio
Dünya Kupası Torbaları Belli Oldu: İşte Dünya Kupası’na Katılırsak Türkiye'nin Torbası ve Muhtemel Rakipleri

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.11.2025 - 09:16

FIFA'dan yapılan açıklamada, kıtalararası play-off eşleşmelerinden iki ve Avrupa elemelerinden gelecek dört ülkenin 4. torbaya yerleştirileceği belirtildi. Türkiye, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ni geçerse 4. torbada yer alacak.

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası’na katılım hakkı kazanması durumunda kura çekiminde 4. Torbada yer alacak.

FIFA'dan yapılan açıklamada, kıtalararası play-off eşleşmelerinden iki ve Avrupa elemelerinden gelecek dört ülkenin 4. torbaya yerleştirileceği belirtildi. Ev sahibi Kanada, Meksika ve ABD'nin 1. torbaya koyulduğu ve kalan 39 ülkenin, 19 Kasım Çarşamba günü yayınlanan ülke puanına göre her biri 12 takımdan oluşan dört torbaya yerleştirildiği aktarıldı.

Play-off turu yarı finalinde Romanya ile eşleşen ay-yıldızlılar, bu turu geçmesi halinde FIFA 2026 Dünya Kupası'na katılabilmek için Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak.

2026 Dünya Kupası torbaları ve A Milli Takımımızın muhtemel rakipleri:

1.TORBA: Kanada, Meksika, ABD, İspanya, Arjantin, Fransa, İngiltere, Brezilya, Portekiz, Hollanda, Belçika, Almanya

2. TORBA: Hırvatistan, Fas, Kolombiya, Uruguay, İsviçre, Japonya, Senegal, İran, Güney Kore, Ekvador, Avusturya, Avustralya

3. TORBA: Norveç, Panama, Mısır, Cezayir, İskoçya, Paraguay, Tunus, Fildişi Sahili, Özbekistan, Katar, Suudi Arabistan, Güney Afrika

4. TORBA: Ürdün, Yeşil Burun Adaları, Gana, Curaçao, Haiti, Yeni Zelenda

Play-off'tan gelecek tüm takımlar 4. torbaya yerleşecek. Avrupa'dan 4, Kıtalararası play-off'tan 2 takım Dünya Kupası bileti alacak.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
