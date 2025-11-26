onedio
Yapay Zeka Devrimi! Dünyanın En Büyük Teknoloji Şirketlerinden HP 6 Bin Çalışanını İşten Çıkaracak

Yapay Zeka Devrimi! Dünyanın En Büyük Teknoloji Şirketlerinden HP 6 Bin Çalışanını İşten Çıkaracak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.11.2025 - 07:48

ABD merkezli teknoloji şirketi HP, küresel çapta çalışan sayısını 4 bin ile 6 bin kişi arasında azaltmayı planladığını açıkladı. İşten çıkarılan çalışanların yerine şirket bünyesinde yapay zeka teknolojisi kullanımı arttırılacak.

Teknoloji devi HP duyurdu: Küresel çalışan sayısı 4 bin ile 6 bin kişi arasında azaltılacak!

Teknoloji devi HP duyurdu: Küresel çalışan sayısı 4 bin ile 6 bin kişi arasında azaltılacak!

HP, bilanço açıklamasında, yapay zekayı kullanarak müşteri memnuniyetini, ürün inovasyonunu ve verimliliği artırmaya yönelik şirket çapında başlatılacak bir girişimi de duyurdu. Açıklamada, bu kapsamda şirketin küresel çalışan sayısının 4 bin ile 6 bin kişi arasında azaltılmasının planlandığı belirtildi.

Yeniden yapılandırma ve diğer giderlerle ilişkili olarak yaklaşık 650 milyon dolarlık iş gücü ve iş gücü dışı maliyet yüküyle karşılaşılmasının öngörüldüğü kaydedilen açıklamada, bunun yaklaşık 250 milyon dolarının 2026 mali yılında gerçekleşmesinin beklendiği aktarıldı. Açıklamada, söz konusu girişimle 2028 mali yılı sonunda yaklaşık 1 milyar dolarlık tasarruf sağlanmasının öngörüldüğü belirtildi.

Öte yandan HP'nin bilançosunda, şirketin gelirinin 31 Ekim'de sona eren üç aylık dönemde yıllık yüzde 4,2 artışla 14,6 milyar dolara ulaştığı bildirildi. HP'nin net karının ise geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 906 milyon dolar seviyesinden 795 milyon dolara gerilediği kaydedildi.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Portakal

bu ürünleri de işden çıkardığı gibi insanlara satacak

Teke tek

çember daralıyor Orhan

Kedi Topu

😡😡😡