Yapay Zeka Devrimi! Dünyanın En Büyük Teknoloji Şirketlerinden HP 6 Bin Çalışanını İşten Çıkaracak
ABD merkezli teknoloji şirketi HP, küresel çapta çalışan sayısını 4 bin ile 6 bin kişi arasında azaltmayı planladığını açıkladı. İşten çıkarılan çalışanların yerine şirket bünyesinde yapay zeka teknolojisi kullanımı arttırılacak.
Teknoloji devi HP duyurdu: Küresel çalışan sayısı 4 bin ile 6 bin kişi arasında azaltılacak!
