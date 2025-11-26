26 Kasım Çarşamba İstanbul Hava Durumu: İstanbul’a Kar Ne Zaman Yağacak! Kar Yağışı İçin Tarih Geldi

İstanbul gibi metropollerdeki 'ısı adası' etkisi ve binaların yüksekliği, kar yağışını kent merkezlerinde zayıflatan en büyük etkenlerden biri olmaya devam ediyor. Bu nedenle, ilk kar genellikle şehrin yüksek kesimlerinde (Çatalca, Silivri, Arnavutköy gibi kuzey ve batı ilçeleri) görülüyor.

Mevsimlik tahminler, kış şartlarının ve soğukların Mart ayına kadar sarkabileceğini gösteriyor. Bu da İstanbulluların beyaz örtüyü görmek için yılbaşından sonraki döneme odaklanması gerektiği anlamına geliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve AKOM'dan gelen verilere göre, bu hafta İstanbul'da etkili bir kar yağışı beklenmiyor. Yurdun genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak; hafta sonuna doğru ise yağışların yurt genelinde artması öngörülüyor.