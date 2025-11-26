26 Kasım Çarşamba İstanbul Hava Durumu: İstanbul’a Kar Ne Zaman Yağacak! Kar Yağışı İçin Tarih Geldi
İstanbul'da kar yağışı beklentisi, her kış olduğu gibi bu yıl da en çok merak edilen konuların başında geliyor. 'İstanbul'a ne zaman kar yağacak?' aramaları zirve yaparken, meteoroloji uzmanları ve tahmin merkezlerinden gelen son değerlendirmeler, megakent sakinlerinin sabrını bir süre daha zorlayacağını gösteriyor. Öte yandan İstanbul'da bugün, genellikle parçalı bulutlu bir hava bekleniyor ve sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Gündüz en yüksek sıcaklığın 18°C, gece ise en düşük 13°C civarında olması bekleniyor. Gün boyunca hafif yağmur geçişlerinin görülme ihtimali düşük (%10).
Son günlerde yayınlanan uzman görüşleri ve tahminler, İstanbul'un yılbaşından önce etkili bir kar yağışı görme ihtimalinin düşük olduğu yönünde birleşiyor.
Uzmanlar, Aralık ayında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kent merkezlerinde kar yağışı beklenmediğini yineliyor.
