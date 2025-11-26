onedio
26 Kasım Çarşamba İstanbul Hava Durumu: İstanbul’a Kar Ne Zaman Yağacak! Kar Yağışı İçin Tarih Geldi

26 Kasım Çarşamba İstanbul Hava Durumu: İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak! Kar Yağışı İçin Tarih Geldi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.11.2025 - 07:23

İstanbul'da kar yağışı beklentisi, her kış olduğu gibi bu yıl da en çok merak edilen konuların başında geliyor. 'İstanbul'a ne zaman kar yağacak?' aramaları zirve yaparken, meteoroloji uzmanları ve tahmin merkezlerinden gelen son değerlendirmeler, megakent sakinlerinin sabrını bir süre daha zorlayacağını gösteriyor. Öte yandan İstanbul'da bugün, genellikle parçalı bulutlu bir hava bekleniyor ve sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Gündüz en yüksek sıcaklığın 18°C, gece ise en düşük 13°C civarında olması bekleniyor. Gün boyunca hafif yağmur geçişlerinin görülme ihtimali düşük (%10).

Son günlerde yayınlanan uzman görüşleri ve tahminler, İstanbul'un yılbaşından önce etkili bir kar yağışı görme ihtimalinin düşük olduğu yönünde birleşiyor.

İlk Karla Karışık Yağmur: Meteoroloji uzmanlarının son değerlendirmelerine göre, İstanbul'da ilk karla karışık yağmur geçişlerinin Ocak ayının ortasında (14-19 Ocak) görülme olasılığı yüksek. Özellikle kıyı bölgelerde sulu kar ihtimali öne çıkıyor.

Asıl Kar Yağışı: Şehir merkezlerini de etkileyebilecek, yerde tutacak seviyede etkili kar yağışı için ise en güçlü beklenti Şubat ayının ilk günleri, özellikle de 5-6 Şubat tarihleri.

Uzman Görüşü (Prof. Dr. Orhan Şen): CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bu kışın mevsim normallerinde geçeceğini ve İstanbul'da kar yağışının muhtemelen 2 ila 3 gün sürebileceğini belirtiyor. Ancak karın yerde kalıcı olmasının, sıcaklıkların düşüş hızına bağlı olacağını vurguluyor. Soğuk hava dalgasının etkisiyle Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların hızla düşeceği bu dönemde kar için uygun koşullar oluşabileceğini ifade ediyor.

Uzmanlar, Aralık ayında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kent merkezlerinde kar yağışı beklenmediğini yineliyor.

İstanbul gibi metropollerdeki 'ısı adası' etkisi ve binaların yüksekliği, kar yağışını kent merkezlerinde zayıflatan en büyük etkenlerden biri olmaya devam ediyor. Bu nedenle, ilk kar genellikle şehrin yüksek kesimlerinde (Çatalca, Silivri, Arnavutköy gibi kuzey ve batı ilçeleri) görülüyor.

Mevsimlik tahminler, kış şartlarının ve soğukların Mart ayına kadar sarkabileceğini gösteriyor. Bu da İstanbulluların beyaz örtüyü görmek için yılbaşından sonraki döneme odaklanması gerektiği anlamına geliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve AKOM'dan gelen verilere göre, bu hafta İstanbul'da etkili bir kar yağışı beklenmiyor. Yurdun genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak; hafta sonuna doğru ise yağışların yurt genelinde artması öngörülüyor.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
