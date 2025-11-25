onedio
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Üst Tura Çıkma İhtimalleri Hesaplandı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
26.11.2025 - 00:55

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Belçika ekibi USG karşısında eksik kadroyla çıktığı maçtan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Evinde puan alamayan sarı kırmızılıların puanı 9'da kaldı. 9. sıradan orta sıralara gerileyen Galatasaray'da bir üst tur için yapılan hesaplamalar da değişti. Ülke Puanı isimi X hesabı ise Cimbom'un ilk 8, ilk 24 ve Avrupa'dan elenme senaryolarını değerlendirerek ihtimalleri hesapladı.

Ülke Puanı isimli hesabın hesaplaması şöyle;

Son mağlubiyetle Galatasaray'ın;

İlk 8 ihtimali %13'ten %2'ye düştü 📉

9-16 ihtimali %59'dan %41'e düştü 📉

17-24 ihtimali %24'ten %54'e yükseldi 📈

Elenme ihtimali %1'den %3'e yükseldi 📈

Sarı-kırmızılıların ligi 12 puanla bitirme ihtimali %23

Galatasaray'ın önündeki zorlu Avrupa fikstürü göz önüne alınarak 9 puanla grubu bitirme ihtimali de hesaplandı.

Simülasyona göre ilk 24, yani play off turuna kalma ihtimali mevcut puanıyla %83. Galatasaray 9 puanını Ajax, Bodo-Glimt ve Liverpool karşısında almıştı. Sarı kırmızılıların önümüzdeki maçları ise Manchester City, Monaco ve Atletico Madrid'le oynanacak.

Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
