Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Üst Tura Çıkma İhtimalleri Hesaplandı
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Belçika ekibi USG karşısında eksik kadroyla çıktığı maçtan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Evinde puan alamayan sarı kırmızılıların puanı 9'da kaldı. 9. sıradan orta sıralara gerileyen Galatasaray'da bir üst tur için yapılan hesaplamalar da değişti. Ülke Puanı isimi X hesabı ise Cimbom'un ilk 8, ilk 24 ve Avrupa'dan elenme senaryolarını değerlendirerek ihtimalleri hesapladı.
Ülke Puanı isimli hesabın hesaplaması şöyle;
Galatasaray'ın önündeki zorlu Avrupa fikstürü göz önüne alınarak 9 puanla grubu bitirme ihtimali de hesaplandı.
İçeriği yapay zeka destekli NotebookLM şöyle yorumladı;
